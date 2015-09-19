Yeni Steve Jobs filminin ikinci fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yıl Steve Jobs'un hayatını konu alan bir film vizyona girmiş ancak eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun üzerine Universal Studios ünlü iş adamının biyografini konu alan yeni bir film için kolları sıvadı. Senaryosunu Walter Isaacson'un yazdığı filmde Steve Jobs rolünü Michael Fassbender, Steve Wozniak’ı Seth Rogen ve Joana Hoffman’ı Kate Winslet canlandıracak.

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Yönetmenlik koltuğunda ise Slumdog Millionaire ve 127 Hours filmlerinden tanıdığımız Danny Boyle oturuyor. 11 Aralık tarihinde ülkemizde vizyona girecek yeni filmin ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.