Yeni Steve Jobs filminin ikinci fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yıl Steve Jobs'un hayatını konu alan bir film vizyona girmiş ancak eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun üzerine Universal Studios ünlü iş adamının biyografini konu alan yeni bir film için kolları sıvadı. Senaryosunu Walter Isaacson'un yazdığı filmde Steve Jobs rolünü Michael Fassbender, Steve Wozniak’ı Seth Rogen ve Joana Hoffman’ı Kate Winslet canlandıracak.
Yönetmenlik koltuğunda ise Slumdog Millionaire ve 127 Hours filmlerinden tanıdığımız Danny Boyle oturuyor. 11 Aralık tarihinde ülkemizde vizyona girecek yeni filmin ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben Steve Wozniak'ı daha çok seviyorum.
En sağdaki kişi kendileri:
APPLE Kurucuları: Soldan sağa: Steve Jobs, Ronald Wayne, Steve Wozniak.
Güzel bir film olacağını düşünüyorum.sinemada izlemeye değer
Fassbender ödül götürür bu sene bu filmle..
Onceki Jobs filminde cok benzedi de adam beceremedi. Onemli olan o yuku kaldirabilmek. Oyunculukta benzemek onemli degil,o karaktere burunebilmek;onun kendisi olmak.
Para iyi amaçların motivasyonu olursa insanlığa büyük hizmetler yaptırır kötü niyetli ellerde insanlığa büyük zulümler yaptırır.
Bu arada asya'da çocuk işçilere 1 dolar verip çalıştırmasının suçlusu S.Jobs değildir, o bölgedeki ülkelerin yoksulluğu yüzünden o insanlar ve çocuklar çok düşük ücretlerle çalıştırılmak zorunda bırakıldılar.
O ülkelerde aylık 30-40 usd maaş büyük para kabul ediliyor çünkü o ülkelerin şartları öyle bizde de aylık 300-500 arası maaşlar normal kabul ediliyor bizim şartlarımız böyle.
Bugün elindeki akıllı telefonu takır takır günde 50 kere kullanırken aklına asya'da ki işçiler veya bilmem neredeki çalışanlar geliyor mu ?