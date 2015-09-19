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Yeni Steve Jobs filminin ikinci fragmanı yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
27
Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Steve Jobs filminin ikinci fragmanı yayınlandı
Geçtiğimiz yıl Steve Jobs'un hayatını konu alan bir film vizyona girmiş ancak eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun üzerine Universal Studios ünlü iş adamının biyografini konu alan yeni bir film için kolları sıvadı. Senaryosunu Walter Isaacson'un yazdığı filmde Steve Jobs rolünü Michael Fassbender, Steve Wozniak’ı Seth Rogen ve Joana Hoffman’ı Kate Winslet canlandıracak.

Yönetmenlik koltuğunda ise Slumdog Millionaire ve 127 Hours filmlerinden tanıdığımız Danny Boyle oturuyor. 11 Aralık tarihinde ülkemizde vizyona girecek yeni filmin ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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AMERICAN 4 yıl
Bill Gates
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veteriner69 4 yıl
Steve Jobs insan olarak iyi biri değilmiş. (Onunla birlikte çalışanların açıklamaları)

Ben Steve Wozniak'ı daha çok seviyorum.

En sağdaki kişi kendileri:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


APPLE Kurucuları: Soldan sağa: Steve Jobs, Ronald Wayne, Steve Wozniak.
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SpHinx. 4 yıl
Michael Fassbender çok büyük bir oyuncu, yönetmen de en az onun kadar iyi.
Güzel bir film olacağını düşünüyorum.sinemada izlemeye değer
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sendemail 4 yıl
Şimdi sizler tartışa durun da ,oyunculuk harika filmde !!!
Fassbender ödül götürür bu sene bu filmle..
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clopin 4 yıl
Bu adam ölmeseydi kovulmuştu appledan öldüde biraz iphone a ios a can geldi vizyonu dar uçuk fikirlerini kabul ettirmek için egosundan vazgeçemeyen kendini begenmişin teki filme gelince 6s öncesi reklam kampanyası ilgi ve hayranlık uyandırmak
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Nepenthe* 4 yıl
Michael Fassbender eleştirmenlerce Oscar'ın en büyük adayı bu sene, filme sallamadan önce bi' izlemek lazım.
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DH Misafiri 4 yıl
Mesele benzeyip benzememesi degil ki.
Onceki Jobs filminde cok benzedi de adam beceremedi. Onemli olan o yuku kaldirabilmek. Oyunculukta benzemek onemli degil,o karaktere burunebilmek;onun kendisi olmak.
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Master_Evil 4 yıl
steve jobsın hikayesi fecebook hikayesi kadar heyecan vermedi bana, ya da o filmde daha iyi anlattılar
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Mianfei 4 yıl
Bu adam paranin kopegidir teknolojiye ne kattigi acikcasi umrumda degil calistirdigi cocuk iscilere verdigi 1er dolar maasla zengin olmus teknolojiyi gelistirmis bananee..
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pleksiglass 4 yıl Mianfei
Para insanların bir ürün ve hizmet geliştirmesi için en büyük motivasyondur, para ve onun getirdiği güç olmasa kim niye bir şey geliştirmek için uğraşsın dursun ?

Para iyi amaçların motivasyonu olursa insanlığa büyük hizmetler yaptırır kötü niyetli ellerde insanlığa büyük zulümler yaptırır.

Bu arada asya'da çocuk işçilere 1 dolar verip çalıştırmasının suçlusu S.Jobs değildir, o bölgedeki ülkelerin yoksulluğu yüzünden o insanlar ve çocuklar çok düşük ücretlerle çalıştırılmak zorunda bırakıldılar.

O ülkelerde aylık 30-40 usd maaş büyük para kabul ediliyor çünkü o ülkelerin şartları öyle bizde de aylık 300-500 arası maaşlar normal kabul ediliyor bizim şartlarımız böyle.

Bugün elindeki akıllı telefonu takır takır günde 50 kere kullanırken aklına asya'da ki işçiler veya bilmem neredeki çalışanlar geliyor mu ?
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Nightmare70 4 yıl
Adamı benzetemedim diyenlere sesleniyorum Michael Fassbender bu rolün altından kalkabilecek en iyi oyunculardan biri. İlla bire bir benzemesi gerekmiyor bana kalırsa
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EnverPasha 4 yıl
adamın hiç alakası yok lan :D
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kadirirdem 4 yıl
bu adama bence haddinden fazla ilgi önem verildi nedir bu adama HAŞA ALLAH'MI? BU SEVGİ ÖNEM NEDİR YAHU....
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