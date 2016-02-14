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Yeni Transformers filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu

2017'den itibaren birer yıl arayla vizyona girecek olan üç yeni Transformers filminin vizyon tarihleri açıklandı. Serinin yeni filmleri gişede önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Transformers filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu
1980'li yıllarda popüler bir oyuncak serisi olarak yoluna başlayan Transformers, geçtiğimiz yıllarda beyaz perdeye taşındı ve şu ana kadar çıkan dört filmi ile Hollywood'un en başarılı film serileri arasına girmeyi başardı. Michael Bay öncülüğünde hazırlanan Transformers filmleri eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de, filmlerin gişede yakaladığı büyük başarı devam filmlerinin yolunu açtı.
Transformers serisinin hem live-action hem de animasyon filmlerini kapsayan 10 yıllık planını geçtiğimiz aylarda açıklayan Paramount, bugün üç yeni Transformers filminin çıkış tarihini paylaştı. Paramount tarafından yayınlanan açıklamaya göre; 23 Haziran 2017'de Transformers 5, 8 Haziran 2018'de Transformers 6 ve 28 Haziran 2019'da Transformers 7 gösterime girecek.
Paramount'un aynı anda birden fazla Transformers filmi üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu, ancak stüdyonun bu filmleri her yıl bir yeni film çıkacak şekilde zamanlaması şaşkınlık yarattı. İlk olarak, filmlerin bir yıl arayla gösterime girecek olması, serinin şu ana çıkan tüm filmlerini yöneten ve Transformers 5'i de yönetecek olan Michael Bay'in Transformers 6'yı yönetemeyeceği anlamına geliyor.
Bunun yanı sıra yeni Transformers filmlerinin gösterim tarihleri, filmleri son derece önemli rakiplerle karşı karşıya getirecek. Transfomers 5, DC Comics uyarlaması Wonder Woman ile, Transformers 6 ise Godzilla 2 ile aynı gün vizyona girerek, gişede üstünlük sağlamak için güçlü rakipler ile mücadele edecek.


http://deadline.com/2016/02/transformers-sequels-dated-for-2017-2018-2019-1201701360/ Yorum Yaz
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The Balance 3 yıl en beğenilen
Bana her şeyi diyip inandırabilirsiniz fakat asla Michael Bay 'in Transformers'ı yönetmeyeceğine inandıramazsınız. Adam 2 defa çekmeyeceğim dedi çekti.
Bana her şeyi diyip inandırabilirsiniz fakat asla Michael Bay 'in Transformers'ı yönetmeyeceğine inandıramazsınız. Adam 2 defa çekmeyeceğim dedi çekti.
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Perfekkt Day 1 yıl
Transformers artik oyuncak sattirmak icin bebelere film cekiyor gibi. ilk film bile vasatti.
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odeon99 2 yıl
Heyecanla bekliyorum
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Lionel Fusco 2 yıl
Transformers her zaman bana itici gelen bir seri oldu. Küçükken çizgi filmlerini de hiç sevmezdim. İlk film vasatın üzerindeyken diğer 3 film hayatımdan boşa giden saatlere sebep olmuştu sadece. Neden izlediğimi de bilmiyorum ama yenisini de izlerim
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prodigy842 2 yıl
Ohhh evdeki sinema sistemime gün doğdu. Transformers ses efektleri ile sinema sistemimin karşılığını veriyor.
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muratkaya 3 yıl
Sinema uyarlamalarının hiçbirisi çizgifilmlerdeki orjinal havayı yansıtamadı ve hikaye çok yüzeysel kaldı. Yeniden popüler hale gelmesinden sonra karakterlerin aslına sadık kalınan ve Transformers atmosferini yaşatan bir yapım çıktı o da bir oyun olan War for Cybertron.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bu serinin bu kadar kötü olmasının baş sebebi yönetmen Michael Bay. Her film bir öncekinden daha beter. Sadece ilk film iyiydi.
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canguler917 3 yıl
kaç zamanda çıkarsa çıksın, kim çekerse çeksin yine izlerim,yine izlerim.optimus'u tek başına koyun,dönüşüp dursun saatlerce gene izlerim.benim transformers'ı seviyorum çünkü, öylesine izlemiyorum
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mcquazer 3 yıl
hadi bakalım yapın bakalım
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Saçma sapan bir seri. Ne senaryo var ne atmosfer, sadece boş aksiyon.
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Oroborus 3 yıl
Yeter artık çekmeyin diyelim adet yerini bulsun
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byrd 3 yıl
son filmde kusacaktım bir buçuk saat olsun adam gibi yerinde kullanın herşeyi.
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