Yeni Transformers filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu

1980'li yıllarda popüler bir oyuncak serisi olarak yoluna başlayan Transformers, geçtiğimiz yıllarda beyaz perdeye taşındı ve şu ana kadar çıkan dört filmi ile Hollywood'un en başarılı film serileri arasına girmeyi başardı. Michael Bay öncülüğünde hazırlanan Transformers filmleri eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de, filmlerin gişede yakaladığı büyük başarı devam filmlerinin yolunu açtı.

Transformers serisinin hem live-action hem de animasyon filmlerini kapsayan 10 yıllık planını geçtiğimiz aylarda açıklayan Paramount, bugün üç yeni Transformers filminin çıkış tarihini paylaştı. Paramount tarafından yayınlanan açıklamaya göre; 23 Haziran 2017'de Transformers 5, 8 Haziran 2018'de Transformers 6 ve 28 Haziran 2019'da Transformers 7 gösterime girecek.

Paramount'un aynı anda birden fazla Transformers filmi üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu, ancak stüdyonun bu filmleri her yıl bir yeni film çıkacak şekilde zamanlaması şaşkınlık yarattı. İlk olarak, filmlerin bir yıl arayla gösterime girecek olması, serinin şu ana çıkan tüm filmlerini yöneten ve Transformers 5'i de yönetecek olan Michael Bay'in Transformers 6'yı yönetemeyeceği anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra yeni Transformers filmlerinin gösterim tarihleri, filmleri son derece önemli rakiplerle karşı karşıya getirecek. Transfomers 5, DC Comics uyarlaması Wonder Woman ile, Transformers 6 ise Godzilla 2 ile aynı gün vizyona girerek, gişede üstünlük sağlamak için güçlü rakipler ile mücadele edecek.





http://deadline.com/2016/02/transformers-sequels-dated-for-2017-2018-2019-1201701360/