Yeni Twitter API'si üçüncü taraf istemcilere yeni kısıtlamalar getiriyor

Bir süre önce fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'a getirdiği kısıtlamalarla gündeme gelen Twitter, yeni yayınladığı API ile kısıtlamaları genişletmiş gibi görünüyor.





Resmi geliştirici blogundan duyurulan yeni API, üçüncü taraf istemcileri pek çok yönden kısıtlamayı hedefliyor. Bunlardan ilki kullanıcı sayılarıyla ilgili.





Kullanıcı sayısı 100 000'i geçen üçüncü taraf istemcileri, yeni API ile hali hazırdaki kullanıcı sayılarının iki katına kadar kullanıcı edinebilecek. Bu sınırdan sonraki her kullanıcı kayıt işlemi Twitter'ın izni ile gerçekleşecek.





Kullanıcıların zaman tüneline, direkt mesajlarına veya buna benzer diğer bilgilere ulaşmak için en az 100 000 kullanıcısı olması gereken istemci uygulamaları, bu tür işlemler için ayrıca Twitter'dan onay da alacak.





Mobil telefon, tablet, SIM kart, TV gibi tüketici elektroniği cihazlarda önyüklü olarak gelecek istemci uygulamaları, Twitter'dan onay almak zorunda. Aksi takdirde uygulama anahtarları iptal edilecek.





Son kullanıcı tarafından saat başına uygulama üzerinden yapılan istek sayısı da 60 ile sınırlandırıldı. Tweet gösterimi gibi fazla sayıda istek yapan uygulamalarda ise bu rakam 720 olarak belirlendi.





Tweet gösterimi yapan uygulamalar için belirlenmiş kuralları içeren Gösterim Rehberi artık Gösterim Gereksinimleri'nde dönüştü ve geliştiricilerin bu değişime ayak uydurmaları gerekiyor.





Tweetbot ve Echofon gibi Twitter istemci tecrübesini yeniden üreten veya taklit eden uygulamaları firma , geliştirilmemesi gerekenler sınıfına dahil etmiş. Storify ve Favsta.fm gibi entegre bir tarayıcı içerisinde resmi Twitter servisine kullanıcılarını yönlendiren uygulamalar ise firma açısından sınıfı geçmiş sayılıyor.

Resmi Twitter uygulaması yayınlandıktan sonra özellikle üçüncü taraf istemcileri kısıtlamaya başlayan Twitter, yeni API ile geliştiricileri oldukça kızdıracak gibi görünüyor.