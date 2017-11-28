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Yeni VW Jetta'ya ait ilk teaser görseller gelmeye başladı

Volkswagen'in orta sınıf aile sedan aracı Jetta tamamen yenilenmeye hazırlanıyor. Yeni nesil Jetta, Ocak ayındaki 2018 Kuzey Amerika Fuarında görücüye çıkacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen resmi Kanada websitesi üzerinden Kuzey Amerika pazarı için tamamen yenilenen gelecek nesil Jetta'nın teaser görsellerini yayınlamaya başladı. Websitesine bir gif görsel yükleyen Volkswagen Kanada, alt kısmına ise aracın tanıtılacağı tarihi gösteren Ocak ayındaki 2018 Kuzey Amerika Otomobil Fuarını işaret eden bir geri sayım takvimi koymuş.
Araçla ilgili bu bilgi dışında başka hiçbir detay verilmezken, VW Kuzey Amerika CEO'su Hinrich Woebcken'in geçtiğimiz ay aracın tasarımıyla ilgili "güçlü" ve "duygusal" görünüme sahip "süper modern" bir tasarımda olacağı sözleri yer alıyor. CEO, aynı zamanda yeni Jetta'nın sportif görünüşlü R-Line versiyona da sahip olacağı bilgisini vermiş. Yeni Jetta'nın piyasaya çıkışından yaklaşık 1 sene sonrasında Jetta GLI isimli spor bir versiyona kavuşacağı da bilinen bir diğer detay.
Daha öncesinde ortaya çıkan casus görsellerden hatırlayacağımız üzere güncel araçtan daha büyük olacağı ortaya çıkan yeni Jetta, Golf ile aynı MQB platformunu temel alacak ve platformun bir getirisi olarak daha hafif olacak. Ocak ortasında resmiyete kavuşması beklenen yeni Jetta'nın Volkswagen'in ABD'deki en çok satan modeli konumunu koruması bekleniyor.

https://preview.vwmodels.ca/2019/jetta Yorum Yaz
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zwartevis 1 yıl en beğenilen
Süreyya hanımın muhteşem değişimi.
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Kaiser75 1 yıl
Amerika/Kanada'da Jetta orta-alt sınıf otomobil, bizdeyse prestij göstergesi
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CiGaHaGi 1 yıl
Yandan egea sandım
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alperdgal 1 yıl
Bayilerde 2017 model arac kaldı mı acaba?
Su anki kasa 2018 olarak uretılır mı?
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DH Misafiri 1 yıl
C-elyse ile megane karması olmuş
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Dukkha 1 yıl
Yeni gelen kasaların çoğu iğrenç olacak (focus,jetta,fiesta,polo)
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NextMove 1 yıl
Tidiay yay var jant vayy, tiesay jettay haylayn yaylan ulan konusmayan kalmaz, gelince siradan kalkmaz kuheylan.
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-FoundeR- 1 yıl
iğrenç, ruhsuz, karaktersiz bir filo arabası. öğh.
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Allizzwell27 1 yıl
Uyduruktan bi fotoshop bu
Vw böyle basit araba yapmaz .
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atilasat 1 yıl
arkdadan yeni megane önden 2009 ve üzeri honda city.
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ardicli2000 1 yıl
Dışı değişse nolcak ki... Ya da içi de...
TR ye standart paket Navi, Dokunmatik Ekran, Android Auto, Apple Car Play, ACC, Hill-holder, Viraz içi aydınlatma, Aux, BT, USB ile gelecek mi? Aynaları otomatik kararacak mı standart pakette? Peki ya farlar? Onlar ne olacak halojene devam mı?
Yürüyen aksam zaten aynı, motorlar yüzde 90 aynı. Şasi, eh işte biraz değişir. Boya makyajla gönder.
Araç üreticilerinin TR'ye attığı kazığa dur demenin vakti geldi de geçiyor da işte bomboş araçlar için millet 6 ay sıraya girince adamlar da veriyor kırbacı, veriyor kırbacı....
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hayallet57 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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drfree1 1 yıl
amerikadaki ford modellerine benzemiş
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