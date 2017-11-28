Yeni VW Jetta'ya ait ilk teaser görseller gelmeye başladı

Volkswagen resmi Kanada websitesi üzerinden Kuzey Amerika pazarı için tamamen yenilenen gelecek nesil Jetta'nın teaser görsellerini yayınlamaya başladı. Websitesine bir gif görsel yükleyen Volkswagen Kanada, alt kısmına ise aracın tanıtılacağı tarihi gösteren Ocak ayındaki 2018 Kuzey Amerika Otomobil Fuarını işaret eden bir geri sayım takvimi koymuş.

Araçla ilgili bu bilgi dışında başka hiçbir detay verilmezken, VW Kuzey Amerika CEO'su Hinrich Woebcken'in geçtiğimiz ay aracın tasarımıyla ilgili "güçlü" ve "duygusal" görünüme sahip "süper modern" bir tasarımda olacağı sözleri yer alıyor. CEO, aynı zamanda yeni Jetta'nın sportif görünüşlü R-Line versiyona da sahip olacağı bilgisini vermiş. Yeni Jetta'nın piyasaya çıkışından yaklaşık 1 sene sonrasında Jetta GLI isimli spor bir versiyona kavuşacağı da bilinen bir diğer detay.

Daha öncesinde ortaya çıkan casus görsellerden hatırlayacağımız üzere güncel araçtan daha büyük olacağı ortaya çıkan yeni Jetta, Golf ile aynı MQB platformunu temel alacak ve platformun bir getirisi olarak daha hafif olacak. Ocak ortasında resmiyete kavuşması beklenen yeni Jetta'nın Volkswagen'in ABD'deki en çok satan modeli konumunu koruması bekleniyor.

https://preview.vwmodels.ca/2019/jetta