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Yeni Yaris/Vitz'in resmi fotoğrafları yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yeni Yaris/Vitz'in resmi fotoğrafları yayınlandı
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Ülkemizde ve Avrupa'da Yaris adıyla satılan ancak anavatanı Japonya'da Vitz olarak bilinen Toyota'nın B segmenti otomobili yenilendi.3.jenerasyonuyla karşımıza çıkan Yaris, Toyota'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve başarılı olmasını beklediği bir model olarak öne çıkıyor.

Resimlerde görülen otomobil Japonya'da satılacak olan versiyon Vitz olsa da Avrupa ve Amerika'da satılacak Yaris'in de hemen hemen aynı olacağı veya çok az değişiklikler içereceği düşünülüyor. 2. jenerasyonu göre 100 milimetre boyu uzayan, 30 milimetre alçalan model 30 kilogram da hafiflemiş. Versiyona bağlı olarak değişse de otomobil yaklaşık 1000 kilogram ağırlığında.

Otomobilin Avrupa ve Amerika motor seçenekleri henüz belli olmamış olsa da Japonya'da 3 adet benzinli motor seçeneğiyle satılacak. En güçsüz motor 1.0 litre hacminde ve 69 beygir üretiyor. 1.3 litrelik diğer motor 95 beygir üretirken en güçlü motor 1.5 litre hacminde ve 110 beygir güç üretiyor. 4 tekerlekten çekiş ve start&stop sistemiyle birlikte 1.3 litrelik motor ortalama 3.8 litre/100 kilometrelik yakıt tüketim değerine sahip olacak.

Avrupa versiyonunun en önemli motorlarından biri elbet güncellenen dizel motor olacak. Toyota ayrıca Yaris'in hybrid versiyonunu da hazırlayacak.

Yeni Yaris/Vitz'in resmi fotoğrafları yayınlandı
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Yeni Yaris/Vitz'in resmi fotoğrafları yayınlandı
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onboardx 8 yıl
iğrenç olmuş.
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soul_less 8 yıl
Tasarım başarısız bence. Eski kasa iç/dış tasarımı daha hoştu. Göstergelerin ortada olması da daha özgün ve daha hoştu bence. Ama dış hatlar hiç hoş olmamış.
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Akarsu. 8 yıl
Toyota Today Tomorrow :)
Toyota geçmişte kalmış. Toyotanın çıkardığı bütün yeni modeller gibi iç tasarımı da dış tasarımı da kötü.
Toyota'daki gerileme sürüyor...
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StevenGerrard 8 yıl
arkası 207
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phoeniax 8 yıl
Uzun süre kullandım yaris ortada olan kadran içteki mercek sayesinde daima şöförün ve yolcuların gözü önündeydi ortada olsada gözünüzün önünde gibiydi ayrıca ayrı bir hava katıyordu ve şöförün ulaşmasını kolaylaştıran bir torpido gözüde direksiyonun arkasındayıdı bence bu tasarımla özelliğini farklılığını iç mekanda kaybetmiş ama dış tasarım daha çarpıcı olmuş
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mcroses 8 yıl

phoeniax

Uzun süre kullandım yaris ortada olan kadran içteki mercek sayesinde daima şöförün ve yolcuların gözü önündeydi ortada olsada gözünüzün önünde gibiydi ayrıca ayrı bir hava katıyordu ve şöförün ulaşmasını kolaylaştıran bir torpido gözüde direksiyonun arkasındayıdı bence bu tasarımla özelliğini farklılığını iç mekanda kaybetmiş ama dış tasarım daha çarpıcı olmuş

bana kalırsa da göstergelerin ortada olması ayrı bir hava katıyordu. şimdi çok sıradan olmuş, hem içi hem dışı ile.
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zotti52 8 yıl
Toyota neden böyle bütün arabaları şişirme yapıyor anlamakta güçlük çekiyor insan.
Bir tane jilet gibi tasarıma sahip arabası yok. Halbuki tasarım bölümünün başındaki adamı gönderip sağlam bir transfer yapmak böyle bir firma için o kadar kolay ki. Hyundai ve Kia'yı örnek gösterebiliriz. Audi'den sağlam bir adam transfer etti, arabalar yavaş yavaş birşeye benzemeye başladı. Bir başka nokta da, tasarım bölümü taslakları tepe yönetime sunduğunda hiç karşı çıkan yönetici yok mu? Bu da komik geliyor. Sonuçta tornavida üretilmiyor, Dünya yollarında Japon mühendisliğini temsil edecek otomobiller üretiliyor.
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Vakkas. 8 yıl
Auris'i çamaşır makinasına atmışlar, çekmiş... Ortaya da bu çıkmış gibi.
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sportifsan 8 yıl
Önden güzel arkadan kötü içide kötü. Yav doğru düzgün bir toyota yapın artık yaa bu nasıl bir iç dış tasarımı !!! HİÇ İçime sinmedi
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Polemik 8 yıl
Su adamlar bir de tasarım isini becerse dunyayı fethederler.
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lonely_man 8 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Arkası biraz 207nin arkasına benzemiyor mu?
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LeyLu 8 yıl
güzell
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northernlights 8 yıl
Dış tasarım kötü, beğenmedim.
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muratti 8 yıl
Toyotanın bayat japon tasarım felsefesi sıktı iyice Alfa-Volvo-Kia dan biraz feyz alın artık yetti ama ...
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