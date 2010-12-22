Yeni Yaris/Vitz'in resmi fotoğrafları yayınlandı

Ülkemizde ve Avrupa'da Yaris adıyla satılan ancak anavatanı Japonya'da Vitz olarak bilinen Toyota'nın B segmenti otomobili yenilendi.3.jenerasyonuyla karşımıza çıkan Yaris, Toyota'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve başarılı olmasını beklediği bir model olarak öne çıkıyor.

Resimlerde görülen otomobil Japonya'da satılacak olan versiyon Vitz olsa da Avrupa ve Amerika'da satılacak Yaris'in de hemen hemen aynı olacağı veya çok az değişiklikler içereceği düşünülüyor. 2. jenerasyonu göre 100 milimetre boyu uzayan, 30 milimetre alçalan model 30 kilogram da hafiflemiş. Versiyona bağlı olarak değişse de otomobil yaklaşık 1000 kilogram ağırlığında.

Otomobilin Avrupa ve Amerika motor seçenekleri henüz belli olmamış olsa da Japonya'da 3 adet benzinli motor seçeneğiyle satılacak. En güçsüz motor 1.0 litre hacminde ve 69 beygir üretiyor. 1.3 litrelik diğer motor 95 beygir üretirken en güçlü motor 1.5 litre hacminde ve 110 beygir güç üretiyor. 4 tekerlekten çekiş ve start&stop sistemiyle birlikte 1.3 litrelik motor ortalama 3.8 litre/100 kilometrelik yakıt tüketim değerine sahip olacak.

Avrupa versiyonunun en önemli motorlarından biri elbet güncellenen dizel motor olacak. Toyota ayrıca Yaris'in hybrid versiyonunu da hazırlayacak.