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Yeni bir HTC Desire cihazına ait bilgiler internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir HTC Desire cihazına ait bilgiler internete sızdırıldı

Desire EYE ile birlikte Desire serisine neredeyse One amiral gemi serisi kadar güçlü donanıma sahip akıllı telefonlar eklemeye başlayan HTC, bu trendi devam ettirecek gibi görünüyor. Yeni dedikodular One M8'den de iyi donanıma sahip bir Desire cihazına işaret ediyor. 

Güvenilir kaynaklardan birisi olarak gösterilen Upleaks tarafından paylaşılan bilgilere göre HTC, A55 kod adında Desire serisine yeni bir akıllı telefon hazırlıyor. Desire ailesinde olmasına rağmen amiral gemi modeli seviyesinde olacak cihazda 5.5 inç 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alacak. 

Ancak yongaseti Cortex-A53 tabanlı 8 "gerçek" çekirdekli MT6795 olarak tercih edilmiş ve Power VR G6200 grafik birimi ile birlikte geliyor. Bu açıdan işlemci konusunda cihazın biraz geride kalacağını söylemek mümkün. MediaTek, yongasetinin 2GHz seviyesine kadar çıkabildiğini ve 2K ekranlara imkan tanıdığını belirtiyor. 

Cihazda bunun haricinde 3GB RAM, 480 kare/saniye hızında Full HD video kaydı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP veya 4 Ultrapixel çözünürlüğünde ön kamera, 32GB depolama kapasitesi, BoomSound hoparlörler, Android 5.0 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, Sense 7 arayüzü şeklinde özellikler yer alacak. 

Kaynak bununla birlikte cihazın bu ay içerisinde piyasada olmasını bekliyor. Desire EYE modeli One M8 modelinden uzunca bir süre sonra piyasaya çıkmıştı. A55 modelinin bu anlamda One M9 modelinden rol çalabileceği aşikar. Zira One M9 modelinin de 1 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor. Bu bakımdan önümüzdeki haftalar ilginç gelişmelere sahne olabilir.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-A55-is-an-upcoming-Desire-series-flagship-with-a-5.5-QHD-display-Octa-core-CPU-3GB-RAM-and-20MP-camera_id65461 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
2k 5.5" çok yetersiz en az 4k olması gerekirdi :/
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Rioxis 4 yıl
iphone 4'e benzeten bir tek ben miyim? :D
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JessieJ 4 yıl
810 kullanmıyorlar, enteresan :) 1080p olsa guzel olurdu...
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cosica 4 yıl Rioxis
Şu ana kadar evet :)
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Umutcan 4 yıl Rioxis
Rioxis

iphone 4'e benzeten bir tek ben miyim? :D

Şu an 4s kullanan biri olarak hiç alakası yok bence.
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doctor_bey 4 yıl
Şu an için tek eksisi o saçma 2K ekran. Diğer her şey çok güzel bence, tam alınabilir bir telefon.



Ups, HTC'nin fiyat politikasını unutmuşum
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canguler917 4 yıl
çözünürlük çok talihsiz olmuş bu yongaseti için
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tencerekarasi 4 yıl
Ben 4 senedir iPhone kullanıyorum fakat çok sıkıldım. HTC'ye geçmek de istiyorum. Sizce nasıl rahat kullanabilir miyim?
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Maestro58 4 yıl
Ön kamera küçükmüş
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darkhair 4 yıl
480fps\1080p gerçekten iyiymiş ya :) bence 4k yerine böyle özelliklerin olması daha kullanışlı olur :) illa daha yüksek çözünürlük isteyenlere 2k bence telefonlar için yeterli videoda.
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alcholicha 4 yıl
tasarım çok iyi
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__Nikolaus__ 4 yıl alcholicha
Tasarım desire eye zaten.
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filteke 4 yıl
480 kare saniye iyimiş
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