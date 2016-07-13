Yeni bir X-Men dizisi için hazırlıklara başlandı

Geçtiğimiz yıl Marvel ve 20th Century Fox arasında yeni bir anlaşmaya varıldı ve böylece, uyarlama hakları Fox'un elinde bulunan X-Men çizgi romanlarının televizyona uyarlanmasının önü açıldı. Bu anlaşmanın ardından Marvel ve Fox bir araya gelerek iki yeni X-Men dizisi için hazırlıklara başladılar. Bu X-Men dizileri; FX kanalında yayınlanacak Legion ve Fox kanalı tarafından yayınlanacak Hellfire olacaktı.

Legion hazırlık sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayıp FX kanalından ilk sezon onayını alırken, Hellfire için işler pek de yolunda gitmedi. Dizinin yazarları olan Evan Katz ve Manny Coto'nun yeni 24 dizisi üzerinde çalışmak için projeden ayrılmasının ardından Fox diziyi rafa kaldırdı, ancak Hellfire projesi iptal edilirken başka bir X-Men dizisi ortaya çıktı.

Burn Notice ve The Comedians gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Matt Nix, Fox için yeni bir X-Men dizisi geliştirecek. Henüz ismi belli olmayan bu yeni X-Men dizisi; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.

20th Century Fox Television ve Marvel Television tarafından çekilecek olan dizinin yapımcıları arasında; X-Men filmlerinin yönetmeni Bryan Singer, Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Simon Kinberg, Daredevil ve Jessica Jones'un da yapımcısı olan Jeph Loeb ve X-Men filmlerinin yapımcılarından Lauren Shuler Donner yer alıyor.

http://deadline.com/2016/07/marvel-series-put-pilot-commitment-fox-matt-singer-bryan-singer-1201785566/