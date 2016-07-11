Yeni bir Xiaomi Redmi modeli internete sızdırıldı

Xiaomi’nin 110 milyon satış yapan akıllı telefon ailesi Redmi, bundan sonraki dönemde de lokomotif olmaya devam edecek. Dördüncü nesle terfi etmesi beklenen seride, önemli ve katma değer değişiklikler karşımıza gelecek.

İnternete sızdırılan farklı görsellere göre, Xiaomi Redmi 4 veya Redmi Note 4 modelinde metal kasa alaşımı ve çift kamera kombinasyonuna yer verilecek. Metal kasa alaşımı artık giriş seviyesinde gördüğümüz bir özellik. Çift kamera kombinasyonu ise daha çok üst seviyedeki akıllı telefonlarda kullanılıyor. Xiaomi’nin bu özellik ile yeni Redmi modelini farklılaştıracağı açık.

Görsellerde dikkat çeken diğer bir nokta ise kamera yuvalarının çıkıntı yapmamış olması. Bunun anlamı kasanın biraz kalın olacağı. Redmi 3 modelinde de 8.5mm kasa kalınlığı vardı ancak 4100mAh kapasiteli batarya sığdırılabilmişti. Muhtemelen yeni nesilde biraz daha güçlü batarya görebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha"

Redmi 4/Note 4 modelinin özellikleri net olarak bilinmiyor ancak 5.5 inç ekran ile boyut biraz daha büyüyor. Snapdragon 652 ve 3GB LPDDR3 RAM ile birlikte, seri performans olarak bir adım daha ileri gitmiş olacak.

Yenilenen tasarım ve güçlenen donanım ile birlikte, Redmi 4/Note 4 modelinin fiyat olarak hangi seviyede olacağı merak konusu. Redmi serisi 200$ altındaki fiyat etiketleri ile beğenildi ve çok satıldı. Redmi 4/Note 4 ile fiyat seviyesi 200$ bandı üzerine çıkarsa, Xiaomi için rekabet biraz daha zorlaşabilir. Bakalım üretici nasıl bir strateji izleyecek?