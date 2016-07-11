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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir Xiaomi Redmi modeli internete sızdırıldı

Xiaomi’nin 110 milyon satış yapan akıllı telefon serisi Redmi, internete sızdırılan farklı görsellere göre dördüncü neslinde metal kasa alaşımı ve çift kamera kombinasyonuna kavuşuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin 110 milyon satış yapan akıllı telefon ailesi Redmi, bundan sonraki dönemde de lokomotif olmaya devam edecek. Dördüncü nesle terfi etmesi beklenen seride, önemli ve katma değer değişiklikler karşımıza gelecek.

İnternete sızdırılan farklı görsellere göre, Xiaomi Redmi 4 veya Redmi Note 4 modelinde metal kasa alaşımı ve çift kamera kombinasyonuna yer verilecek. Metal kasa alaşımı artık giriş seviyesinde gördüğümüz bir özellik. Çift kamera kombinasyonu ise daha çok üst seviyedeki akıllı telefonlarda kullanılıyor. Xiaomi’nin bu özellik ile yeni Redmi modelini farklılaştıracağı açık.

Görsellerde dikkat çeken diğer bir nokta ise kamera yuvalarının çıkıntı yapmamış olması. Bunun anlamı kasanın biraz kalın olacağı. Redmi 3 modelinde de 8.5mm kasa kalınlığı vardı ancak 4100mAh kapasiteli batarya sığdırılabilmişti. Muhtemelen yeni nesilde biraz daha güçlü batarya görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha"

Redmi 4/Note 4 modelinin özellikleri net olarak bilinmiyor ancak 5.5 inç ekran ile boyut biraz daha büyüyor. Snapdragon 652 ve 3GB LPDDR3 RAM ile birlikte, seri performans olarak bir adım daha ileri gitmiş olacak.

Yenilenen tasarım ve güçlenen donanım ile birlikte, Redmi 4/Note 4 modelinin fiyat olarak hangi seviyede olacağı merak konusu. Redmi serisi 200$ altındaki fiyat etiketleri ile beğenildi ve çok satıldı. Redmi 4/Note 4 ile fiyat seviyesi 200$ bandı üzerine çıkarsa, Xiaomi için rekabet biraz daha zorlaşabilir. Bakalım üretici nasıl bir strateji izleyecek?

 

http://wccftech.com/redmi-4-dual-camera/ Yorum Yaz
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen
Guaire

zf2
free_agent HTC taklidi olmuş.
güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu bunu taklit ediyor diyenler artık tükenin bi zahmet. yüzlerce telefon var piyasada illaki birine benzeyecek. benzemiş desen bişey değil de taklit nedir
eleştirmeyi öğrenelim önce.
Oda haklı, sen de haklısın. HTCden esinlenilmiş, ama piyasada o dizayndan esinlenmiş sayısız Çin menşeli telefon var. Hatta Samsung da yaptı bunu. HTC de iPhonedan esinlendi. Benzeri olmayan bir telefon bulmak da zor. Direk klon olmadıktan sonra ve fiyat fahiş olmadıktan sonra bunların peşine düşmek gereksiz. Ön yüzde batırmazlarsa gayet güzel tasarım. Çinde 1000 yuan (150$) civarında çıkar piyasaya. Türkiyede olsa 750-800TL olacak bir cihaz için kimse benzersiz bir tasarımın hesabını yapmaz. Üstelik göze ve ele iyi bir his verecek bir malzeme ve tasarımla.



YALAN YANLIŞ KONUŞMAYALIM LÜTFEN. HTC , APPLE'DAN ESİNLENMEDİ. O TASARIMI İLK HTC KULLANDI.

HTC M7 : 2013
IPHONE 6 : 2014

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC NASIL APPLE'DAN ÇALIYOR ?
Guairezf2free_agent HTC taklidi olmuş.güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu y...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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zf2 3 yıl free_agent
free_agent
HTC taklidi olmuş.

güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu bunu taklit ediyor diyenler artık tükenin bi zahmet. yüzlerce telefon var piyasada illaki birine benzeyecek. benzemiş desen bişey değil de taklit nedir
eleştirmeyi öğrenelim önce.
free_agentHTC taklidi olmuş.güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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atilasat 3 yıl
lütfen Htc vs apple kavganızı az ötede edin. konuyu kirlrtmeyin
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Guaire 3 yıl atilasat
atilasat

lütfen Htc vs apple kavganızı az ötede edin. konuyu kirlrtmeyin

Lütfen arada sırada kitap okuyun. Belki okuduğunuzu anlamaya başlarsınız. Konuda HTC - Apple kavgası yok. Terbiyesizliğin alemi yok.
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ozkn_s 3 yıl
metal kasa olayına karşıyım çünkü,
Telefonu 30-40 gr ağırlaştırıyor. Eğer telefon ağırlaşacaksa metal kasa yerine daha güçlü pille gelmesi tercihimdir.
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen
Guaire

zf2
free_agent HTC taklidi olmuş.
güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu bunu taklit ediyor diyenler artık tükenin bi zahmet. yüzlerce telefon var piyasada illaki birine benzeyecek. benzemiş desen bişey değil de taklit nedir
eleştirmeyi öğrenelim önce.
Oda haklı, sen de haklısın. HTCden esinlenilmiş, ama piyasada o dizayndan esinlenmiş sayısız Çin menşeli telefon var. Hatta Samsung da yaptı bunu. HTC de iPhonedan esinlendi. Benzeri olmayan bir telefon bulmak da zor. Direk klon olmadıktan sonra ve fiyat fahiş olmadıktan sonra bunların peşine düşmek gereksiz. Ön yüzde batırmazlarsa gayet güzel tasarım. Çinde 1000 yuan (150$) civarında çıkar piyasaya. Türkiyede olsa 750-800TL olacak bir cihaz için kimse benzersiz bir tasarımın hesabını yapmaz. Üstelik göze ve ele iyi bir his verecek bir malzeme ve tasarımla.



YALAN YANLIŞ KONUŞMAYALIM LÜTFEN. HTC , APPLE'DAN ESİNLENMEDİ. O TASARIMI İLK HTC KULLANDI.

HTC M7 : 2013
IPHONE 6 : 2014

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC NASIL APPLE'DAN ÇALIYOR ?
2 Yanıt Yanıtla +25
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LastShip 3 yıl KillerNoob
KillerNoob
Guaire

zf2
free_agent HTC taklidi olmuş.
güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu bunu taklit ediyor diyenler artık tükenin bi zahmet. yüzlerce telefon var piyasada illaki birine benzeyecek. benzemiş desen bişey değil de taklit nedir
eleştirmeyi öğrenelim önce.
Oda haklı, sen de haklısın. HTCden esinlenilmiş, ama piyasada o dizayndan esinlenmiş sayısız Çin menşeli telefon var. Hatta Samsung da yaptı bunu. HTC de iPhonedan esinlendi. Benzeri olmayan bir telefon bulmak da zor. Direk klon olmadıktan sonra ve fiyat fahiş olmadıktan sonra bunların peşine düşmek gereksiz. Ön yüzde batırmazlarsa gayet güzel tasarım. Çinde 1000 yuan (150$) civarında çıkar piyasaya. Türkiyede olsa 750-800TL olacak bir cihaz için kimse benzersiz bir tasarımın hesabını yapmaz. Üstelik göze ve ele iyi bir his verecek bir malzeme ve tasarımla.



YALAN YANLIŞ KONUŞMAYALIM LÜTFEN. HTC , APPLE'DAN ESİNLENMEDİ. O TASARIMI İLK HTC KULLANDI.

HTC M7 : 2013
IPHONE 6 : 2014

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC NASIL APPLE'DAN ÇALIYOR ?


Iki telefon arasinda benzer tek nokta anten cizgileri.

Eger kastettiginiz calinti olan kisim buysa eger cidden cok komik durumdasiniz. Arka profilleri birbirinden %99 farkli olan iki cihazin resmini koyup apple htc den caldi diyorsunuz. Anten cizgisi tasarimda ozgunluk yaratacak bi nokta degil ki marjinallige gidilsin.

Ne yapsin dikine mi yapsin? Bu kadar nefret kusmayin bu kadan fanboy olmayin ya
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guaire 3 yıl KillerNoob
KillerNoob

Guaire

zf2
free_agent HTC taklidi olmuş.
güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu bunu taklit ediyor diyenler artık tükenin bi zahmet. yüzlerce telefon var piyasada illaki birine benzeyecek. benzemiş desen bişey değil de taklit nedir
eleştirmeyi öğrenelim önce.
Oda haklı, sen de haklısın. HTCden esinlenilmiş, ama piyasada o dizayndan esinlenmiş sayısız Çin menşeli telefon var. Hatta Samsung da yaptı bunu. HTC de iPhonedan esinlendi. Benzeri olmayan bir telefon bulmak da zor. Direk klon olmadıktan sonra ve fiyat fahiş olmadıktan sonra bunların peşine düşmek gereksiz. Ön yüzde batırmazlarsa gayet güzel tasarım. Çinde 1000 yuan (150$) civarında çıkar piyasaya. Türkiyede olsa 750-800TL olacak bir cihaz için kimse benzersiz bir tasarımın hesabını yapmaz. Üstelik göze ve ele iyi bir his verecek bir malzeme ve tasarımla.



YALAN YANLIŞ KONUŞMAYALIM LÜTFEN. HTC , APPLE'DAN ESİNLENMEDİ. O TASARIMI İLK HTC KULLANDI.

HTC M7 : 2013
IPHONE 6 : 2014

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC NASIL APPLE'DAN ÇALIYOR ?


HTC A9 bildiğin iPhone 6'dan esinlenmedir.

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King Stannis 3 yıl
Redmi 4 için 5.5 inç ekran denmiş o büyük ihtimal Redmi Note 4tür.

Keşke 4 serisi çıkınca Redmi 3 ve Note 3 Türkiyede satışa çıksa bir önceki nesil bile hâlâ alınası.
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Guaire 3 yıl
Ekran büyüklüğü tamamen spekülasyon konusu. Sızıntı sadece fotoğrafları içeriyor. Redmi Note 4 diyen de var Redmi 4 diyen de var.

P9'daki gibi bir çift kamera sisteminden ziyade G5'teki gibi iki tane bağımsız kamera varmış gibi görünüyor. Bunu kameraların birbirine olan mesafesinden anlıyoruz. Ekstra kamera G5'teki gibi geniş açılı mı olur, yoksa başka bir şey mi olur söylemek zor. Genel fotoğraf kalitesi Redmi serisi gibi olur muhtemelen.

Redmi serisinin fiyat seviyesi üç aşağı beş yukarı bellidir. Her hafta en az bir kere Xiaomi haberi yapan birisinin bunları bilmesi gerekir.

Ön yüz belli değil, yan yüz biraz gözüküyor. Arka tarafa bakarsak tasarım konusunda iyileşme var. Redmi 3 ve Redmi Note 3'te arka yüzün alt ve üst taraflarındaki plastiklerin yerini tamamen metal gövde almış. Xiaomi Redmi serisinin Mi serisine rakip olmamasını istiyordur, ama diğer yandan rakiplerinin Redmi rakipleri aynı fiyat seviyelerinde tasarım konusunda daha iddialı cihazlar sunarak Xiaomi'yi zorluyor muhtemelen.

Ucuz telefonlarda arkaya attıkları hoparlör de gözükmüyor. Benim tahminim telefonun alt kısmında olduğu yönünde.

Geekbench veritabanında Redmi Pro adıyla Helio X25'li yeni bir Xiaomi cihazı ortaya çıktı. Belki bu cihazdır.

Yeni yeni vergiler ve sürekli yükselen kurlar ile Redmi ve Redmi rakibi Çinli telefonlar Türk pazarı için biçilmiş kaftan, ancak bu Çinlilerin gelecekleri yok.
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free_agent 3 yıl
HTC taklidi olmuş.
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zf2 3 yıl free_agent
free_agent
HTC taklidi olmuş.

güldürdün. ne zaman yeni bi telefon çıksa ya ayfonu ya samsungu ya htcyi ya lgyi ya da her neyse onu bunu taklit ediyor diyenler artık tükenin bi zahmet. yüzlerce telefon var piyasada illaki birine benzeyecek. benzemiş desen bişey değil de taklit nedir
eleştirmeyi öğrenelim önce.
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