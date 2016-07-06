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LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha

LG’nin bu yıl en büyük silahları arasında yer alacak alt seviye X serisi akıllı telefonların sayısı hızla artıyor. Seriye son olarak LG X5 ve LG X Skin adındaki yeni akıllı telefonlar katıldı.
2 yıl
3,8b
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7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin bu yıl en büyük silahları arasında yer alacak alt seviye X serisi akıllı telefonların sayısı hızla artıyor. Serinin 6 model ile tamamlanacağı sanılırken, tanıtılan iki yeni model ile sayı sekize yükseldi.

Güney Kore’de resmiyete kavuşan LG X5 ve LG X Skin adındaki yeni akıllı telefonları biraz daha giriş seviyesine yaklaşıyor. Maliyet odaklı olduğu için cihazlarda mütevazi bir donanıma yer verilmiş.

LG X Skin modeli 6.9mm kalınlığındaki gövdesi ile dikkat çekiyor. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefona 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ve 1.5GB RAM eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı"

Depolama ihtiyacı 16GB artırılabilir kapasite ile giderilirken, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 2100mAh kapasiteli batarya ve Bluetooth 4.1 gibi özellikler mevcut. Cihazın fiyatı 200$ civarında.

LG X5 modeli ise 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunuyor. Yine 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği modelde bu kez 2GB RAM boyutuna yer verilmiş. 13MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera barındıran modelde 2800mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, Bluetooth 4.2 şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 175$ civarında. Modellerin satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak. 

 

http://www.androidcentral.com/lgs-mid-range-x5-and-x-skin-are-now-official-south-korea Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Bana göre manşet

Lg'den rezil seviye 2 çöp telefon
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kuyudakitas 2 yıl
bilinçsiz müşteriye kakalanacak telefon üretmiş adamlar, tebrikler.
ayrıca manken de şaşı, ABV senin LG, mankeni bari iyi seçeydin.
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kadirirdem 2 yıl
3 harfli"çöp"
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Guest-5E274E432 2 yıl
Tek kelime ile çöp
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fatsa52 2 yıl
O degilde kiz şaşı degilmi arkadaslar. Banami oyle geliyor
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Bana göre manşet

Lg'den rezil seviye 2 çöp telefon
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forever58 2 yıl
Lg insallah sende batarsin telefona bak
1 Yanıt Yanıtla +3
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matmuhendisi 2 yıl forever58
forever58
Lg insallah sende batarsin telefona bak

Nesi var telefonun?
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