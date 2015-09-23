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Yeni bir canlı yayın platformu geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir canlı yayın platformu geliyor

İnsanların oynadıkları oyunları canlı olarak takipçilerine yayımlama isteği bir anda canlı yayın platformlarının patlama yapmasına neden oldu. Popüler Twitch platformunu Amazon'a kaptıran Google, Youtube Gaming adıyla bu trendde yerini almıştı. Şimdi yeni bir platform daha geliyor. 

Stage TEN tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan canlı yayın platformu, rakipleri gibi oyun deneyimlerini canlı olarak sunarken, yorumcu entegrasyonuna da izin veriyor. Farklı olarak Stage TEN hem masaüstü hem de mobil platformlardan canlı yayına imkan tanıyacak. 

Herhangi bir yerden herhangi bir yere yayın yapılabileceğini belirten firma, herhangi bir tarayıcı, mobil cihaz veya akıllı televizyon üzerinden bu yayınların izlenebileceğini ifade ediyor. Kullanıcılar isterse bir tarayıcıda birden fazla yayını da takip edebilecek. Yeni platformun nasıl çalıştığı ise gelecek haftaki TwitchCon 2015 fuarında belli olacak.  

http://stageten.tv/ Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
periscope var zaten gerçi oyun odaklı olabilir ama yanlışa yönelik kullanılmasa bari...
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Nu.D.38 4 yıl
Bunun önü kesilmez artık mantar gibi çoğalır bu programlar.
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