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Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak

Çin pazarının yeni akıllı telefon üreticisi Vernee, Nisan ayında 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı ve 10 çekirdekli MediaTek Helio X20 yonga setiyle donatılmış yeni bir canavar tanıtacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin'in bir çok akıllı telefon üreticisine ev sahipliği yaptığı ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olduğu bilinen bir gerçek. Yeni kurulan şirketler farklı girişimleriyle sıklıkla gündemi meşgul etmeye devam ediyorlar. Son zamanlarda ortaya çıkan ve muhtemelen daha önce duymadığınız ‘Vernee’ isimli üretici de bunlardan biri.
Gelen haberler Çinli akıllı telefon üreticisinin gelecek için ilginç planları olduğu yönünde. Şirketin Nisan ayında Vernee Apollo olarak lanse edilen amiral gemisi modelini çıkarmaya hazırlanığı söyleniyor. Telefon 1440 x 2560 QHD çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip olacak. Cihazın kasasının altında ise 10 çekirdekli MediaTek Helio X20 yonga setinin yer alması bekleniyor.

6GB RAM ve Force Touch teknolojisi

Apollo, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla tepe modelleri kıskandıracak bir donanıma sahip olacak. Akıllı telefonun arka kısmında 21MP Sony IMX230 kamera modülünün yer alacağı ifade edilirken ön yüzünde ise selfie'ler ve görüntülü sohbetler için kullanılmak üzere 8MP kamera bulunacak. Ayrıca tamamen metal gövdeli olması beklenen cihazın Type-C USB bağlantı noktası sunacağı ve basınca duyarlı "Force Touch" teknolojisine sahip olacağı bildiriliyor.
Cihazın batarya kapasitesi ve hangi Android sürümüyle geleceği hakkında henüz detaylı bilgi yok. Elbette ki fiyat etiketi de çok önemli. Şirket yeni akıllı telefonuna rekabetçi bir fiyat koyacağını ve oldukça uygun bir maliyetle satışa sunacağını söylüyor. En önemli soru da Vernee'nin bu canavarını sadece Çin sınırlarında mı tutacağı ya da başka ülkelerdeki tüketicilere bu cihazı alma fırsatı sunup sunmayacağı. Bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için akıllı telefonun açıklanması planlanan Nisan ayını beklememiz gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/New-phone-brand-to-unveil-deca-core-powered-handset-with-6GB-RAM-128GB-ROM_id79292 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Soul741 3 yıl en beğenilen
Bilmem kaçıncı defa söyleyeceğim ama telefonlardaki hafızaya ROM denmez. Bu Çinlilerin uydurması. Hafıza dersin, flash yonga dersin ama ROM diyemezsin.
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Batuist 3 yıl
sanki cepten askeri simülasyon yapıcaz.. bu kadar abartı donanıma cepte ne gerek var acaba? whatsapp'da daha mı iyimi yazı yazıcaz acaba? sabah şarj ettiğimiz telefon günü çıkaramıyor adamlar habire işlemci ram kasıyor. sırf rakamlara bakarak cihaz alan saftirikler hedeflenmiş..
sanki cepten askeri simülasyon yapıcaz.. bu kadar abartı donanıma cepte ne gerek var acaba? whatsapp'da daha mı iyimi yazı yazıcaz acaba? sabah şarj ettiğimiz t...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Guest-EC5820868 2 yıl
Çinli firmalar bu kadar donanım koyabiliyorsa telefon pazarında rekabetin değişmesi lazım. Ama gel gelelim bu telefonlar ülkemize gelmiyor ve alamıyoruz. Herkes iphone samsung fan boyu olmuş şu cihazlar gelsin artık bizde kaliteli cihaz kullanalım. Yoksa herkes servislerde kuyruk olacak isyan edecek...
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DH Misafiri 3 yıl
bilen varsa sölesin bu remi bukadar kulana bilen varmı nerde neyde bukadar reme ihtiyaç duyar bi telefon leptopda bile 4 gb ram yeterli
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TheRad67 3 yıl
en az 5000 mah
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yunus626emre 3 yıl
Çok şık yapmışlar
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Master_Evil 3 yıl
ve yine trye gelmeyecek..
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Kevin Garnett 3 yıl
Keşke bir S820 koyabilselerdi. Fiyatı pahalılaşır derseniz LeTV'nin telefonunun 310 dolar gibi bir fiyatı vardı. Yani 400-500 dolar yapabilirler. Gerçi böyle de muhteşem
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-The Difference- 3 yıl
Evet gerçekten tüketicinin ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayacak bir ürün olmuş.Türkiye pazarlarında görmek mümkün olsaydı iyi olurdu aslında. 21MP Sony IMX230 gayet yeterli bir lens kullanması gerçekten etkileyici olmuş ben gayet başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum.
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huseyincarnege 3 yıl
vallah güzelde türkiyeye gelmedimi olmuyo
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Batuist 3 yıl
sanki cepten askeri simülasyon yapıcaz.. bu kadar abartı donanıma cepte ne gerek var acaba? whatsapp'da daha mı iyimi yazı yazıcaz acaba? sabah şarj ettiğimiz telefon günü çıkaramıyor adamlar habire işlemci ram kasıyor. sırf rakamlara bakarak cihaz alan saftirikler hedeflenmiş..
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Jeopol 3 yıl
htc den bekledigimiz tasarimi adamlar yapmis
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kadirirdem 3 yıl
şöyle telefonlar olup ta ülkemize gelmediği zaman üzülüyorum...
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mcclayn6 3 yıl
Adamlar iPhone samsung ve Sony markaların yapmadığını yapmış,bize sadece alkışlamak düşer. ...??????
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Guest-5E274E432 3 yıl
GreyParrot
huawei ile aralarında anlaşma yoksa tasarım resmen çalıntı, mate s ile mate 8 karışımı.

Mate serisi hTc one çakması zaten.
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akıllı telefon, amiral gemisi ve
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