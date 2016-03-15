Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak

Çin'in bir çok akıllı telefon üreticisine ev sahipliği yaptığı ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olduğu bilinen bir gerçek. Yeni kurulan şirketler farklı girişimleriyle sıklıkla gündemi meşgul etmeye devam ediyorlar. Son zamanlarda ortaya çıkan ve muhtemelen daha önce duymadığınız ‘Vernee’ isimli üretici de bunlardan biri.

Gelen haberler Çinli akıllı telefon üreticisinin gelecek için ilginç planları olduğu yönünde. Şirketin Nisan ayında Vernee Apollo olarak lanse edilen amiral gemisi modelini çıkarmaya hazırlanığı söyleniyor. Telefon 1440 x 2560 QHD çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip olacak. Cihazın kasasının altında ise 10 çekirdekli MediaTek Helio X20 yonga setinin yer alması bekleniyor.

6GB RAM ve Force Touch teknolojisi

Apollo, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla tepe modelleri kıskandıracak bir donanıma sahip olacak. Akıllı telefonun arka kısmında 21MP Sony IMX230 kamera modülünün yer alacağı ifade edilirken ön yüzünde ise selfie'ler ve görüntülü sohbetler için kullanılmak üzere 8MP kamera bulunacak. Ayrıca tamamen metal gövdeli olması beklenen cihazın Type-C USB bağlantı noktası sunacağı ve basınca duyarlı "Force Touch" teknolojisine sahip olacağı bildiriliyor.

Cihazın batarya kapasitesi ve hangi Android sürümüyle geleceği hakkında henüz detaylı bilgi yok. Elbette ki fiyat etiketi de çok önemli. Şirket yeni akıllı telefonuna rekabetçi bir fiyat koyacağını ve oldukça uygun bir maliyetle satışa sunacağını söylüyor. En önemli soru da Vernee'nin bu canavarını sadece Çin sınırlarında mı tutacağı ya da başka ülkelerdeki tüketicilere bu cihazı alma fırsatı sunup sunmayacağı. Bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için akıllı telefonun açıklanması planlanan Nisan ayını beklememiz gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/New-phone-brand-to-unveil-deca-core-powered-handset-with-6GB-RAM-128GB-ROM_id79292