Yeni bükülebilir telefon konsepti bükme hareketleri ile kontrol imkanı sunuyor

Bükülebilir ekran teknolojisini bir süredir görmeye alıştık. Özellikle LG'nin Flex serisi bu teknolojiyi son kullanıcıya ulaştırmayı başardı. Ancak Çinli yerel bir üretici AUO bu teknolojiyi biraz daha geliştirmiş durumda.

Touch Taiwan 2015 fuarında yeni prototip telefonunu sergileyen üretici, bükülebilir ekran ile birlikte bir de bükmeyi ölçen sensör kullanıyor. Bu sensör ise bükme şiddeti ve yönünü ölçerek telefonu kontrol etmenize imkan veriyor. Google Maps uygulaması üzerinde gösterilen örnekte yakınlaşma, uzaklaşma ve döndürme gibi bir çok özellik bükme hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

6 farklı açıda bükülerek kontrol edebilen telefon şimdilik bir prototip. Ancak üretici gerekirse daha büyük ekranlı ve daha yüksek çözünürlüklü modellerin üretilebileceğini belirtiyor. Ekran panelinin kalınlığı ise 0.2mm olarak belirtilmiş. Tabletlerde veya elektronik okuyucularda kullanılabilecek teknoloji bu sayede kitap okurken gerçekteki gibi sayfaları geçme imkanı sunabilir.

Sizce telefonu bükerek kontrol etme teknolojisi günlük hayatta kullanılabilir mi? Bu tarz akıllı telefonları raflarda görmek ister miydiniz?