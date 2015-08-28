Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bükülebilir telefon konsepti bükme hareketleri ile kontrol imkanı sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
2
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni bükülebilir telefon konsepti bükme hareketleri ile kontrol imkanı sunuyor

Bükülebilir ekran teknolojisini bir süredir görmeye alıştık. Özellikle LG'nin Flex serisi bu teknolojiyi son kullanıcıya ulaştırmayı başardı. Ancak Çinli yerel bir üretici AUO bu teknolojiyi biraz daha geliştirmiş durumda.

Touch Taiwan 2015 fuarında yeni prototip telefonunu sergileyen üretici, bükülebilir ekran ile birlikte bir de bükmeyi ölçen sensör kullanıyor. Bu sensör ise bükme şiddeti ve yönünü ölçerek telefonu kontrol etmenize imkan veriyor. Google Maps uygulaması üzerinde gösterilen örnekte yakınlaşma, uzaklaşma ve döndürme gibi bir çok özellik bükme hareketleriyle kontrol edilebiliyor.
6 farklı açıda bükülerek kontrol edebilen telefon şimdilik bir prototip. Ancak üretici gerekirse daha büyük ekranlı ve daha yüksek çözünürlüklü modellerin üretilebileceğini belirtiyor. Ekran panelinin kalınlığı ise 0.2mm olarak belirtilmiş. Tabletlerde veya elektronik okuyucularda kullanılabilecek teknoloji bu sayede kitap okurken gerçekteki gibi sayfaları geçme imkanı sunabilir. 
Sizce telefonu bükerek kontrol etme teknolojisi günlük hayatta kullanılabilir mi? Bu tarz akıllı telefonları raflarda görmek ister miydiniz?
Yeni bükülebilir telefon konsepti bükme hareketleri ile kontrol imkanı sunuyor
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
dahada gelişmesi lazım dokunmak varken eğmek bence olmaz.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade` 4 yıl
Dokunmak kadar kolay bir yöntem değil bükmek daha da ilerletirler umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "9,5G" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim