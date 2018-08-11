Yeni dönemin Turizm Bakanı’ndan Booking.com açıklaması

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Yeni dönemde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Mehmet Ersoy, ülkemizdeki turizm durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda ETS Tur’un kurucusu da olan Bakan Ersoy, açıklamalarında Booking.com’a da değindi.

Bakan Ersoy, bu sene Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının geçen seneye göre arttığını ve Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin artacağını ifade etti. Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Ersoy: “Booking.com’un adım atması lazım”

Uzun süredir ülkemizde erişim engeli bulunan Booking.com hakkında konuşan Bakan Ersoy, Booking.com’un atması gereken adımlar olduğunu vurgulayarak, “Sorunun temelinde Booking.com’un kendisi yatıyor çünkü kendisi ısrarla ‘Ben Türkiye’de vergi ödemeyeceğim’ diyor. Booking.com’un bakış açısını değiştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.