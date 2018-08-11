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Yeni dönemin Turizm Bakanı’ndan Booking.com açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ülkemizdeki turizm durumu ve Booking.com hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, Booking.com'un atması gereken adımlar olduğunu ifade etti.
9 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni dönemin Turizm Bakanı’ndan Booking.com açıklaması
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Yeni dönemde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Mehmet Ersoy, ülkemizdeki turizm durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda ETS Tur’un kurucusu da olan Bakan Ersoy, açıklamalarında Booking.com’a da değindi.

Bakan Ersoy, bu sene Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının geçen seneye göre arttığını ve Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin artacağını ifade etti. Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Ersoy: “Booking.com’un adım atması lazım”

Uzun süredir ülkemizde erişim engeli bulunan Booking.com hakkında konuşan Bakan Ersoy, Booking.com’un atması gereken adımlar olduğunu vurgulayarak, “Sorunun temelinde Booking.com’un kendisi yatıyor çünkü kendisi ısrarla ‘Ben Türkiye’de vergi ödemeyeceğim’ diyor. Booking.com’un bakış açısını değiştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.


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Like a Sir 9 ay
Bakan dediğiniz adam rakip şirket ETS Tur'un sahibi ne olmasını bekliyordunuz?
1 Yanıt Yanıtla +43
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Surpentor 9 ay

Yandaş olsaydı borç silinirdi.
Bırakın oğlum şu milliyetçilik ayaklarını...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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MrFlash16 9 ay
Bir zahmet vergisini ödesin.
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hollowman_ 9 ay
BU ülke sayesinde para kazanıp, yine bu ülkeye vergi vermeyip engelleniyorlar ama burada bu halde onları körlemesine savunabiliyorlar. İnanılmaz.
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GoSSgO 9 ay
Adam senin otellerin dünyaya pazarliyor, en polimer tatil sitesi dünyada. Vergi vermiyor diye yasal düzenleme ile devre dışı bırakan salaklar o verinin kaç katı gelirden olduğumuzu biliyor mu acaba?
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QapriCe 9 ay GoSSgO
İyi diyorsun da bookingden gelen hem çok ucuza tatil yapıyor hem otele hapsolup dışarda hiç harcamıyor. Ultralüksü yok pahasına al gram harcama ne işi var öyle adamın gelmesin daha iyi.
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mcrew 9 ay
Booking olayı çok önemli değil. Yurt dışından gelen adam booking üzerinden zaten Türkiye ye rezervasyon yapıyor.
Şu an turizm bakanı ve belediye ortak olarak şu taksi olayına el atmaları lazım. Acilen plaka tahdidi kalkmali. Taksi sayısı artmalı. Daha iki gün önce iki japon turist gasp edildi. 18 bin taksi plakasıni mağdur etmeyelim diye uğraşıyorlar ama en önemli ihracat kaynaklarımızı eritiyoruz.
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smart1978 9 ay
Booking.com da o vergileri Turkiyedeki uyelerinden tahsil eder olur biter!
Mesele vergi ise yanlis bakanlik ilgileniyor ! ....
Baska firmalarda sirada imis ..
Bu isten kimseye faydasi olmaz .
Yine tatilciler 5 yildizli otellerde gunlerce disarda kalmislar paralari ile rezil olmuslar devlet bunlari cozsun once su tatil doneminde ...
Booking.com farkli ulkelerde vergi vermeme uzerine kurulu. Diger ulkeler hepsi akilsiz bir Turkiye mi akilli ...
Ilginc bir durum ...
Sonucta mevcut halde onceden de oldugu gibi biz kullanicilar vergisini sehir vergisni filan odemekteyiz ...
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Halisünasyon 9 ay
Ersoyu yakinen taniyorum, tam bir ataturkcu, personellerine deger veren bir adamdir. Lakin yanlis hukumet icinde yer aliyor. Eger serbest hareket edebilirse isinin piridir yapacak cok seyi vardir.
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TurkishDelight 9 ay
İnternet üzerinden yapılan ticari işlemlerde nedense gerek ülkemizde, gereksede dünyada mali yükümlülüklerden kaçma eğilimi var. Yani psikolojik midir bilmiyorum fiziksel ortamda her türlü müeyyideyi kabuleden insanoğlu sanal ortamda bu sartları kabüllenemiyor, kabul etmek istemiyor. Sadece ticari işlem değil , yani normal hayatta kufretmeyen insanlar bile internette içlerindeki Ahmet Kural’ı çıkarıyorlar :) . Yada ne bilim normal de hırsızlık kötü deriz ama internetten izinsiz yazılım korsan kullanım son derece normal gözüküyor. Halbusaki bu en büyük emek hırsızlığıdır, kul hakkıdır
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dobrasam 9 ay
Bu ülkeye yatırım yapmak ahmaklık
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IraArel 9 ay
Vergi verecek, bunda hükümeti eleştirecek bir nokta yok.
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dobrasam 9 ay
Nasıl bir ülke burası üzülüyorum gerçekten zeka seviyesi sıfırın altında insanlar karar veriyor ülkenin kaderine
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12 Angry Men 9 ay
Bu işte zararlı çıkan booking olmaz, turizmciler olur.
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