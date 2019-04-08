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Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı

Samsung'un orta seviye modellerinden Galaxy A30, güncellemeyle Nisan ayı güvenlik paketinin yanında kulaklıklarda ses kalitesini arttıran düzeltmelere de sahip oldu.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un Galaxy Note 8 ile başladığı Nisan ayı güvenlik güncellemelerinin sonraki hedefi Galaxy A30 oldu. Güvenlik paketinin yanında bazı düzeltme ve geliştirmelerin de sahibi olan Galaxy A30, sürpriz şekilde kulaklık ses kalitesinde de artış gördü.
Güncelleme içeriğinde düzeltilen yüksek riskli açıklar ve 15 farklı Samsung Açıklar ve Maruziyetler (SVE) maddesi bulunuyor. Bu maddelerden bir tanesi, Acil Durum modunda yer alıyordu ve cihaza erişim yetkisi olmayan kullanıcıların korunan özellikleri devre dışı bırakabilmesini sağlıyordu.
Kulaklık ses kalitesinin arttırıldığı kısım, Samsung’un açıklamasında maalesef kendisine yer bulamıyor. Şuan için Hindistan’da aktif olan güncelleme kısa zamanda dünya çapında yayılacak.
Güncellemeyle birlikte yazılım versiyonu A305FDDU1ASC6 olan Galaxy A30, bunun için 424,16MB boyutunda bir indirmeye gereksinim duyuyor.
Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı

https://www.sammobile.com/2019/04/08/april-2019-security-patch-earphones-sound-improvement-galaxy-a30/ Yorum Yaz
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FerdosParadise 1 ay
?????????
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adroid 1 ay
En son j2 2015'e Android 6'yı vereceğiz demişlerdi sonra güncellemenin g si bile duyulmadı o günden sonra bu firmadan bir daha telefon almayacağıma yemin ettim hatta yeni telefon almaktan da vazgeçtim.
Telefon güncelleme verilerek değil güncelleme verilmeyerek eskidi j2'yi babama zorla aldırmıştım ama mükemmel Samsung kalitesi sayesinde hem para boşa gitti hem de 2 sene sonra işletim sistemi desteği kesilecek bir telefonum oldu bütün j serisine 64 bit işlemci koyup j2'ye 32 bit koymuşlar Allah razı olsun ne oyun oynayabildim ne de uygulama kullanabildim hafıza o kadar küçük ki içine hiçbir şey sığmıyor Samsung acımasızca kar elde etti olan bana oldu Allah belasını versin
Normalde kolay kolay beddua eden bir insan değilim ama Samsung sağolsun
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agent1453 1 ay
Yavaşlatıklarını unutturma çabaları.
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intel7mix 1 ay
Göstermelik hep bunlar daha da çalışıyoruz der gibi.
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Theologist 1 ay
Madem iyileştirebiliyorlardı fabrika çıkışı neden iyileştirmediler?
Her güncelleme ile ileride var olan kaliteyi de geri çekeceklerdir.
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babapars 1 ay Theologist
O kadar cok model çıkarıyorlar ki kulaklık ses kalitesini denememişlerdir kesin
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Whippoorwill 1 ay
Seneye bozarlar o kaliteyi.
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RaptorFX 1 ay
A50 için de fotoğraf ve video çekim iyileştirmesi gelir inşallah.
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