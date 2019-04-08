Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı

Teknoloji Editörü
Samsung’un Galaxy Note 8 ile başladığı Nisan ayı güvenlik güncellemelerinin sonraki hedefi Galaxy A30 oldu. Güvenlik paketinin yanında bazı düzeltme ve geliştirmelerin de sahibi olan Galaxy A30, sürpriz şekilde kulaklık ses kalitesinde de artış gördü.
Güncelleme içeriğinde düzeltilen yüksek riskli açıklar ve 15 farklı Samsung Açıklar ve Maruziyetler (SVE) maddesi bulunuyor. Bu maddelerden bir tanesi, Acil Durum modunda yer alıyordu ve cihaza erişim yetkisi olmayan kullanıcıların korunan özellikleri devre dışı bırakabilmesini sağlıyordu.
Güncellemeyle birlikte yazılım versiyonu A305FDDU1ASC6 olan Galaxy A30, bunun için 424,16MB boyutunda bir indirmeye gereksinim duyuyor.
https://www.sammobile.com/2019/04/08/april-2019-security-patch-earphones-sound-improvement-galaxy-a30/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon güncelleme verilerek değil güncelleme verilmeyerek eskidi j2'yi babama zorla aldırmıştım ama mükemmel Samsung kalitesi sayesinde hem para boşa gitti hem de 2 sene sonra işletim sistemi desteği kesilecek bir telefonum oldu bütün j serisine 64 bit işlemci koyup j2'ye 32 bit koymuşlar Allah razı olsun ne oyun oynayabildim ne de uygulama kullanabildim hafıza o kadar küçük ki içine hiçbir şey sığmıyor Samsung acımasızca kar elde etti olan bana oldu Allah belasını versin
Normalde kolay kolay beddua eden bir insan değilim ama Samsung sağolsun
Her güncelleme ile ileride var olan kaliteyi de geri çekeceklerdir.