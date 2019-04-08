Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı

Samsung’un Galaxy Note 8 ile başladığı Nisan ayı güvenlik güncellemelerinin sonraki hedefi Galaxy A30 oldu. Güvenlik paketinin yanında bazı düzeltme ve geliştirmelerin de sahibi olan Galaxy A30, sürpriz şekilde kulaklık ses kalitesinde de artış gördü.

Güncelleme içeriğinde düzeltilen yüksek riskli açıklar ve 15 farklı Samsung Açıklar ve Maruziyetler (SVE) maddesi bulunuyor. Bu maddelerden bir tanesi, Acil Durum modunda yer alıyordu ve cihaza erişim yetkisi olmayan kullanıcıların korunan özellikleri devre dışı bırakabilmesini sağlıyordu.

Güncellemeyle birlikte yazılım versiyonu A305FDDU1ASC6 olan Galaxy A30, bunun için 424,16MB boyutunda bir indirmeye gereksinim duyuyor.

https://www.sammobile.com/2019/04/08/april-2019-security-patch-earphones-sound-improvement-galaxy-a30/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kulaklık ses kalitesinin arttırıldığı kısım, Samsung’un açıklamasında maalesef kendisine yer bulamıyor. Şuan için Hindistan’da aktif olan güncelleme kısa zamanda dünya çapında yayılacak.