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Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi

Ülkemizde de satışına başlanan Yeni iPad Pro için yayınlanan dayanıklılık testi kafalarda soru işaretleri yarattı. Gelin dayanıklılık testine ve sonucuna yakından bakalım.
6 ay
14,6b
1
28
iPad
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi
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Akıllı cihazlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything, Yeni iPad Pro için hazırladığı videosunu yayınladı. Tasarım ve malzeme konusunda büyük değişimlere uğramış yeni iPad Pro, 5.9 mm gibi oldukça ince sayılabilecek bir kalınlığa sahip. Bu incelik görünen o ki dayanıklılığın azalmasına sebep olmuş.

Yeni Apple Pencil’ın testiyle başlayan videoda iPad Pro’ya uygulanan diğer testlerde herhangi bir sıkıntı görülmese de ortasından uygulanan baskı ile cihaz ikiye ayrıldı. Bu tarz bir baskı ile büyük boyutlarda bir cihazın böyle tepki vermesi pek tabii normal gelebilir ancak kanalın sahibi Zack Nelson; “Bu testi iPad Pro’yu okul çantasında sürekli taşıyacak veya bir kaza sonucu üzerine oturabilme ihtimali olacak kişiler için yaptım…”  açıklamasında bulundu. MacRumors forumlarında paylaşılan bazı görsellerde bükülme konusunun Apple için tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi
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Yeni Apple Pencil için konumlandırılan kablosuz şarj bölgesinin bulunduğu yerden ikiye ayrılan cihazın dayanıklılık noktasında bazı problemler yaşatabilmesi mümkün. Diğer üreticilere ait tabletlerle kıyaslaması pek mümkün olmadığından net bir şey söyleyerek cihaza dayanıksız demek ise bir hata olacaktır. Hatta önceki iPad modellerinden dayanıklılık noktasında bir farkı var mı o bile tam olarak bilinmiyor. Ancak her ihtimale karşı çantanızda taşırken biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPad Pro Türkiye fiyatı belli oldu"

Kısacası günlük kullanımda bükülme problemleriyle karşılaştığını belirten kullanıcılar olmadığı sürece şu an için bir şey diyebilmek mümkün değilken, bu tarz ağır testlerin objektifliğini belirtemeyiz. Bakalım ileri tarihlerde yeni iPad Pro kullanıcılarından bu konu hakkında şikayetler gelecek mi?


https://www.slashgear.com/apple-ipad-pro-2018-bend-test-durability-ruggedness-cases-16554063/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 6 ay en beğenilen
Geçen YouTube'da birisi "ilk katlanabilir telefon iPhone 6" demişti. Bu da ilk katlanabilir tablet sanırım..
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Morphinz 6 ay
Samsung'a özenip katlanabilir tablet yapmışlar.
Sizede yaranılmıyor arkadaş!
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esmerbuyucu 6 ay
Bükülebildiğini anlamak için bükmesine gerek bile yoktu. Maksat tık almak.
Bir şeyleri bükmek için bükersen bükülür, çizmek için çizersen çizilir.
3 Yanıt Yanıtla +17
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eyoruk 2 hf.
İphone 6 yine benzer sorun yaşanmış. Apple o zaman sıkıntılı olanları piyasadan çekip yeni modelleri mi piyasaya sürmüştü acaba ?
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cabriyo 6 ay
böyle videolar çoğalsında fiyatı düşsün
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Berringer 6 ay
Sonuçta cepte taşınan bir ürün olmadığı için çokta önemli değil hemen bükülebilir olması
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eyoruk 6 ay
Tabi hoş bir sey değil ama kaç kışı bu cıhazı alıp da bu duruma gelmesıne neden olacak kadar kontrolsuz kullanır ? Çoluk cocugun elıne mı verceksın? Zaten alıp cantaya atacaksın kaç kere çantanın uzerıne oturdun ? o kadar zarıf cıhaz bır eksısı de olabilir pekala . Yınelıyorum hoş değil tabi..
Ben ne macbook ne de ipad’in kırılma ıhtımalı olacagı bır durum yaşamadım 2 kere telefonda oldu o da düşüş olayı ..Telefon’un bıle uzerıne hıc oturmadım tabletın mı oturacagım ?
Zaten kılıf alınacak zaten bunu aldığımda pamuklara sararım bunu !
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sniper23 6 ay
Cüzdan bükme testini geçti o yüzden bir sıkıntı göremedim.
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ChiefOfficer 6 ay
Çok kolay bükülmüş. Ama hem ince yapıp hem hafif yapıp hem dayanıklı yapmak için gerekli materyal henüz bulunmamı? olabilir, bulunmuşsa işlenememi? olabilir, işlenmişse pahalı olabilir.
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10ff 6 ay
Hadi simdi herkes youtube daki bir video konu alarak haber yapsin...
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veyselhantal 6 ay
Reklamın iyisi kötüsü olmaz :)
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Nike 6 ay
Mukavemeti çok kötü azıcık basınç uyguluyor param parça.
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Y-ZiyA 6 ay
Adam esasında niye zayıf olduğunu da anlatıyor sağında ve solunda tam ortaya konuşlandırılmış delikler ve bir çatısının olmaması.
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