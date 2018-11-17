Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi

Akıllı cihazlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything, Yeni iPad Pro için hazırladığı videosunu yayınladı. Tasarım ve malzeme konusunda büyük değişimlere uğramış yeni iPad Pro, 5.9 mm gibi oldukça ince sayılabilecek bir kalınlığa sahip. Bu incelik görünen o ki dayanıklılığın azalmasına sebep olmuş.

Yeni Apple Pencil’ın testiyle başlayan videoda iPad Pro’ya uygulanan diğer testlerde herhangi bir sıkıntı görülmese de ortasından uygulanan baskı ile cihaz ikiye ayrıldı. Bu tarz bir baskı ile büyük boyutlarda bir cihazın böyle tepki vermesi pek tabii normal gelebilir ancak kanalın sahibi Zack Nelson; “Bu testi iPad Pro’yu okul çantasında sürekli taşıyacak veya bir kaza sonucu üzerine oturabilme ihtimali olacak kişiler için yaptım…” açıklamasında bulundu. MacRumors forumlarında paylaşılan bazı görsellerde bükülme konusunun Apple için tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Yeni Apple Pencil için konumlandırılan kablosuz şarj bölgesinin bulunduğu yerden ikiye ayrılan cihazın dayanıklılık noktasında bazı problemler yaşatabilmesi mümkün. Diğer üreticilere ait tabletlerle kıyaslaması pek mümkün olmadığından net bir şey söyleyerek cihaza dayanıksız demek ise bir hata olacaktır. Hatta önceki iPad modellerinden dayanıklılık noktasında bir farkı var mı o bile tam olarak bilinmiyor. Ancak her ihtimale karşı çantanızda taşırken biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir.

Ayrıca Bkz.

"Yeni iPad Pro Türkiye fiyatı belli oldu"

Kısacası günlük kullanımda bükülme problemleriyle karşılaştığını belirten kullanıcılar olmadığı sürece şu an için bir şey diyebilmek mümkün değilken, bu tarz ağır testlerin objektifliğini belirtemeyiz. Bakalım ileri tarihlerde yeni iPad Pro kullanıcılarından bu konu hakkında şikayetler gelecek mi?

https://www.slashgear.com/apple-ipad-pro-2018-bend-test-durability-ruggedness-cases-16554063/