iCloud.com yenilendi: İşte yeni tasarım ve gelen özellikler

Apple, kullanıcıların herhangi bir web tarayıcıdan iCloud uygulamalarına ve ayarlarına erişmesini sağlayan iCloud.com'u güncelledi. iCloud sitesi, koyu modla yenilendi ancak bununla sınırlı değil.