Yeni iPad Mini çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni

Kırpılmış A17 Pro'dan güç alıyor
Son raporlara göre ilk etapta iPhone 15 Pro modelleri için üretilen ve yeni iPad Mini'de de kullanılan A17 Pro çipi tamamıyla aynı. Ancak üretilen işlemcilerin küçük bir yüzdesinin arızalı bir GPU çekirdeğine sahip olduğu ve Apple'ın bu çekirdeği devre dışı bıraktığı söyleniyor. Yani söz konusu çipler iPad Mini ile yeniden değerlendirilmiş durumda. Ayrıca iPhone 15 Pro ve Pro Max'in halihazırda üretimden kalktığını da belirtelim.
Apple'ın teknik özelliklerine göre, iPad mini 7'deki A17 Pro çipi 5 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, iPhone 15 Pro modellerinde çip 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Bu, iPad mini'nin iPhone 15 Pro modellerine kıyasla biraz daha kötü grafik performansına sahip olacağı anlamına geliyor.
Daha önce Apple, yeni iPad mini'deki A17 Pro çipinin önceki modeldeki A15 Bionic çipine kıyasla %30'a kadar daha hızlı CPU performansı ve %25'e kadar daha hızlı GPU performansı sağladığını belirtti. Yeni iPad Mini'nin gerçek dünya kıyaslama sonuçları ise henüz ortaya çıkmadı, ancak Apple'ın genellikle gerçeğe yakın rakamlar paylaştığını biliyoruz.
Ayrıca yeni iPad mini'nin Apple Intelligence'ı desteklediği göz önüne alındığında, 8 GB RAM'e sahip olması muhtemel. Bu bir önceki sürümde 4GB ile sınırlı kalmıştı. Ancak tüm bu detaylar için 23 Ekim tarihini beklememiz gerekiyor. Kaçıranlar için Apple, iPad mini 7’yi mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunacak. iPad mini 7. nesil fiyatı 24.000 TL'den başlıyor ve ön siparişler halihazırda başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...