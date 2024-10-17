Yeni iPad Mini çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, yapay zeka özellikleriyle donatılan 2024 iPad mini modelini tanıttı. Bu, büyük oranda sürpriz oldu keza cihazın 1 Kasım'a kadar duyurulması beklenmiyordu. Peki yeni iPad Mini, işlem gücü ve bellek kapasitesi konusunda neler sunuyor? Şimdi cihazda kullanılan A17 Pro hakkında bazı ilginç detaylar paylaşıldı.

Kırpılmış A17 Pro'dan güç alıyor

Son raporlara göre ilk etapta iPhone 15 Pro modelleri için üretilen ve yeni iPad Mini'de de kullanılan A17 Pro çipi tamamıyla aynı. Ancak üretilen işlemcilerin küçük bir yüzdesinin arızalı bir GPU çekirdeğine sahip olduğu ve Apple'ın bu çekirdeği devre dışı bıraktığı söyleniyor. Yani söz konusu çipler iPad Mini ile yeniden değerlendirilmiş durumda. Ayrıca iPhone 15 Pro ve Pro Max'in halihazırda üretimden kalktığını da belirtelim.

Apple'ın teknik özelliklerine göre, iPad mini 7'deki A17 Pro çipi 5 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, iPhone 15 Pro modellerinde çip 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Bu, iPad mini'nin iPhone 15 Pro modellerine kıyasla biraz daha kötü grafik performansına sahip olacağı anlamına geliyor.

Daha önce Apple, yeni iPad mini'deki A17 Pro çipinin önceki modeldeki A15 Bionic çipine kıyasla %30'a kadar daha hızlı CPU performansı ve %25'e kadar daha hızlı GPU performansı sağladığını belirtti. Yeni iPad Mini'nin gerçek dünya kıyaslama sonuçları ise henüz ortaya çıkmadı, ancak Apple'ın genellikle gerçeğe yakın rakamlar paylaştığını biliyoruz.

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Ayrıca yeni iPad mini'nin Apple Intelligence'ı desteklediği göz önüne alındığında, 8 GB RAM'e sahip olması muhtemel. Bu bir önceki sürümde 4GB ile sınırlı kalmıştı. Ancak tüm bu detaylar için 23 Ekim tarihini beklememiz gerekiyor. Kaçıranlar için Apple, iPad mini 7’yi mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunacak. iPad mini 7. nesil fiyatı 24.000 TL'den başlıyor ve ön siparişler halihazırda başlamış durumda.

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