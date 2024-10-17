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    Yeni iPad Mini çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni

    Yeni iPad mini, iPhone 15 Pro modellerinde ilk kez kullanılan A17 Pro çipine sahip olsa da, önemli bir dezavantajı bulunuyor. İşlemcinin kırpılmış bir sürümü ile geliyor.
    Yeni iPad Mini çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, yapay zeka özellikleriyle donatılan 2024 iPad mini modelini tanıttı. Bu, büyük oranda sürpriz oldu keza cihazın 1 Kasım'a kadar duyurulması beklenmiyordu. Peki yeni iPad Mini, işlem gücü ve bellek kapasitesi konusunda neler sunuyor? Şimdi cihazda kullanılan A17 Pro hakkında bazı ilginç detaylar paylaşıldı. 

    Kırpılmış A17 Pro'dan güç alıyor

    Son raporlara göre ilk etapta iPhone 15 Pro modelleri için üretilen ve yeni iPad Mini'de de kullanılan A17 Pro çipi tamamıyla aynı. Ancak üretilen işlemcilerin küçük bir yüzdesinin arızalı bir GPU çekirdeğine sahip olduğu ve Apple'ın bu çekirdeği devre dışı bıraktığı söyleniyor. Yani söz konusu çipler iPad Mini ile yeniden değerlendirilmiş durumda. Ayrıca iPhone 15 Pro ve Pro Max'in halihazırda üretimden kalktığını da belirtelim. 

    Apple'ın teknik özelliklerine göre, iPad mini 7'deki A17 Pro çipi 5 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, iPhone 15 Pro modellerinde çip 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Bu, iPad mini'nin iPhone 15 Pro modellerine kıyasla biraz daha kötü grafik performansına sahip olacağı anlamına geliyor.

    Daha önce Apple, yeni iPad mini'deki A17 Pro çipinin önceki modeldeki A15 Bionic çipine kıyasla %30'a kadar daha hızlı CPU performansı ve %25'e kadar daha hızlı GPU performansı sağladığını belirtti. Yeni iPad Mini'nin gerçek dünya kıyaslama sonuçları ise henüz ortaya çıkmadı, ancak Apple'ın genellikle gerçeğe yakın rakamlar paylaştığını biliyoruz. 

    Ayrıca yeni iPad mini'nin Apple Intelligence'ı desteklediği göz önüne alındığında, 8 GB RAM'e sahip olması muhtemel. Bu bir önceki sürümde 4GB ile sınırlı kalmıştı. Ancak tüm bu detaylar için 23 Ekim tarihini beklememiz gerekiyor. Kaçıranlar için Apple, iPad mini 7’yi mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunacak. iPad mini 7. nesil fiyatı 24.000 TL'den başlıyor ve ön siparişler halihazırda başlamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 53 dakika önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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