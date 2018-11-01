Yeni iPad Pro modellerinde 6GB RAM için en üst konfigürasyon gerekiyor

Bugüne kadar tasarlanmış en güçlü iPad modelleri olma özelliğine sahip yeni nesil iPad Pro serisi 6GB RAM belleğe de terfi etmiş durumda. Bununla birlikte herkes 6GB RAM avantajına sahip olamayacak.

En yüksek konfigürasyonda

Gelen bilgilere göre 11 inçlik ve 12.9 inçlik iPad Pro modellerinde 6GB RAM sadece 1TB kapasite seçeneğinde mevcut. Diğer tüm kapasite seçeneklerinde 4GB RAM bellek yer alıyor. Yani en yüksek RAM için en yüksek bedeli ödemeniz gerekiyor.

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Elbette 4GB RAM bellek de yeterli bir miktar ve yeni iPad Pro modellerini tercih edecekler için sorun oluşturmayacaktır. Bununla birlikte uzun bir süre kullanmak isteyenler için 6GB RAM bellek de bir tercih sebebi olacaktır.

Ülkemizdeki fiyatlara bakacak olursak 6GB RAM bellek isteyenler 11 inçlik modelde WiFi versiyonu için 11499TL, LTE versiyonu için 12599TL ödemek zorunda. 12.9 inçlik iPad Pro modelinde ise 12999TL ve 14099TL şeklinde fiyatlar mevcut. Elbette iFixit gibi platformların bileşenlerine ayırma işlemleri sonrasında net bir bilgi alabileceğiz.