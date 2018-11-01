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Yeni iPad Pro modellerinde 6GB RAM için en üst konfigürasyon gerekiyor

Yeni iPad Pro modellerinde 6GB RAM belleği tecrübe etmek istiyorsanız en yüksek fiyatı ödemeniz gerekebilir. Gelen bilgiler sadece 1TB kapasite seçeneğinde 6GB RAM bellek olduğunu gösteriyor.
6 ay
11,5b
1
22
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar tasarlanmış en güçlü iPad modelleri olma özelliğine sahip yeni nesil iPad Pro serisi 6GB RAM belleğe de terfi etmiş durumda. Bununla birlikte herkes 6GB RAM avantajına sahip olamayacak.

En yüksek konfigürasyonda

Gelen bilgilere göre 11 inçlik ve 12.9 inçlik iPad Pro modellerinde 6GB RAM sadece 1TB kapasite seçeneğinde mevcut. Diğer tüm kapasite seçeneklerinde 4GB RAM bellek yer alıyor. Yani en yüksek RAM için en yüksek bedeli ödemeniz gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Çifte standart iddiasıyla Google yarın protesto edilecek"

Elbette 4GB RAM bellek de yeterli bir miktar ve yeni iPad Pro modellerini tercih edecekler için sorun oluşturmayacaktır. Bununla birlikte uzun bir süre kullanmak isteyenler için 6GB RAM bellek de bir tercih sebebi olacaktır.

Ülkemizdeki fiyatlara bakacak olursak 6GB RAM bellek isteyenler 11 inçlik modelde WiFi versiyonu için 11499TL, LTE versiyonu için 12599TL ödemek zorunda. 12.9 inçlik iPad Pro modelinde ise 12999TL ve 14099TL şeklinde fiyatlar mevcut. Elbette iFixit gibi platformların bileşenlerine ayırma işlemleri sonrasında net bir bilgi alabileceğiz.

 

https://www.phonearena.com/news/apple-ipad-pro-6gb-ram-1tb-storage-variant-report_id110623 Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 6 ay en beğenilen Bay Robot
Orada 9500 lira burada 14100 lira. 4600 lira, neredeyse 900 dolarlık fark var ki bu da neredeyse 1.5 katı ediyor. Nasıl benim param değersiz olabiliyor açıklasana bi? Vergi diyeceksen orada vergi yok mu? Orada 1000 dolara satılan note9 burada nasıl 5600 lira onu da açıkla Bi zahmet. Konuşmak için konuşmayın be kardeşim.
Orada 9500 lira burada 14100 lira. 4600 lira, neredeyse 900 dolarlık fark var ki bu da neredeyse 1.5 katı ediyor. Nasıl benim param değersiz olabiliyor açıklas...
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mokinto 6 ay
4 GB ram ve altına da %15 ötv indirimi bekliyoruz.
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MS4343 6 ay
Vay anam vay!

Fiyatlara bak.

12.600 -14.100 TL'cik (Adamlar yurtdışında daha ucuza alıyor, o senin paranın değersizliğinden falan demeyin)
Vay anam vay!Fiyatlara bak.12.600 -14.100 TL'cik (Adamlar yurtdışında daha ucuza alıyor, o senin paranın değersizliğinden falan demeyin...
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cabriyo 6 ay
2012 ipad kullanıyorum halen. ilk kılıfı dahi üstünde, cam köşeleri kırıldı, kılıf plastikleri döküldü halen yola devam. 2 seneye bir değiştiren adam için pahalı benim gibi 2019a gireceğiz 1 kere alıp 7 yıl kullanan adam en iyisini almak ister ona pahalı gelmez. ha tabi dolar yeni uçmuş halen adapte olamadık gidipte bu zamanda 10000 lira böyle lüks bir mala vermem. almam beklerim ne zaman satın kazancımın satın alma gücü ile dolar seviyesi eşitlendi eski haline geldi o zaman alırım. o zamana kadar peynir ekmek zeytin ile yola devam.
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aybey 6 ay
Ne yazık ki ülkemizdeki satınalma gücü, ''bir İstanbul kadar bile değil, tükürüğümüzle boğarız dediğimiz'' ve borçlarını ödeyemeyen Yunanistan kadar bile değil.
Abd'de tüm eyaletleri kapsayan bir asgari ücretten söz etmek mümkün olmasada, her eyaletin belirttiği bir asgari saatlik ücret var. Ancak bazı eyaletlerde hiç yokken(örnek Alabama, serbest piyasa koşullarında belirleniyor), bazı eyaletlerde 11.50 USD'ye kadar (Washington) çıkıyor. Günlük 8 saatten fazla çalıştığınız anda saatlik ücretiniz 2 katına çıkıyor. Kaçak çalışanlar zaten bu şartlara bağlı değiller, bu hak çalışma izni olanlara ve abd vatandaşlarına tanınıyor. Haftada 45 saatten ayda 180 saat çalıştığınızı varsayarsak ortalama saatlik ücreti de 7.5 usd alırsak ayda (15 günde bir paranızı alırsınız) 1.350 Usd kazanırsınız. Abd'de kaynağıdna vergi ve bizdeki gibi ssk/sgk yoktur.Sağlık ve emeklilik için siz poliçe satınalırsınız. Satınaldığınız bir çok şeyi ödeyeceğiniz vergiden düşersiniz. Eyaletlere göre çocuk parası ve yan ödemelerde oluyormuş. En büyük gider kaleminiz kira olur...
Temel konu abd'de veya dünyanın her yerinde 1 saat çalışma karşılığında ne kadarlık mal ve veya hizmet satınalacağınızdır!
Abd'de 1 LT benzin 0.83 Usd, (Türkiye'de 1.23 usd) 1 LT süt 0.90 Usd, 500 gramlık beyaz ekmek 2.56, Yumurta (12’li paket) 2.76, Yerel peynirler (1 kilogram fiyatı) 10.73, Taavuk göğsü (Kemiksiz ve derisiz et), (1kg) 8.75, Kırmızı et (Kemiksiz lop et) (1kg) 11.88 usd merak eden baksın amerikadabugun.com/...
Ben kazancı bilerek az hesapladım, çünkü herkes abd'de rahat ve bolluk içinde yaşamıyor. Link 2800 Civarı bir ortalama kazanç bulmuş. Benim ortalama kazancım asgari ücretlerine göre.

Abd'de maaşını alana kadar kimse sana vergi döşemiyor ama sağlık sigortası ve emeklilik de kişinin kendi sorumluluğunda. Ortalama bir abd yurttaşı 50'li yaşlarında kansere muhakkak yakalanıyor sigorta 12 ay sana bakıyor 13. ay güncel sigorta poliçesi bir önceki yıl sana yaptırılmayan harcamanın 2 katı dolayısı ile ölümle baş başa kalıyorlar. Amaaaa herkes kanser olup ölüyor diye sistemin berbat olduğunu düşünmeyin. Kötülüklerini bilin diye yazıyorum.
Şim Türkiyede sen neler satınalabilirsin onu düşün... Abd'de ortalama bir asgari ücretli 1 maaşını yemeyip içmetip bir ipad'e yatırabilir. Ancak Türkiyede bir asgari ücretli ymeyip içmese bir ipad için en az 4 ay çalışmalı.6GB model için 11 ay.
Şimdi otur düşün kardeşim. Hadi bizim petrolümüz yok (Abd'nin var ama obama yönetimine kadar korumadaydı, dünayda petrol bitince, petrol tekeli olmayı düşlediler. Ama Venezuella, rusya ve iran abd karşıtı olup petrol ve doğal gazdan köşeyi dönünce abd kendi rezervlerini açtı ve petrolün fiyatı dünyada düştü -bizde hep çıktı ama- dünyadaki bilinen kaynaklara göre nispeten az olsada, kimsede yokken sende varsa herkesten fazla sende var demektir) ama en azından tarımda kendine yeten 7 ülkeden biri idik, ne oldu da saman ithal eder hale geldik? Dünyadaki ennnnnnnşeyler bizde, ama halkı en gariban olan yine bizleriz.
Peygamberimiz şöyle demiş; ''toplumu zengin olan bir ülkenin yöneticileri fakir, toplumu fakir olan ülkelerin yönetiileri zengindir. Eğer o ülkenin yöneticisi zengin ise bilin ki toplumun....'' yazacaım ama şimdi çomar tantanası çekemeyeceğim.
Kuranda yazdığı gibi; ''Allah aklını işletmeyen toplunların üzerine pisliği bırakır''
Eğer senin satınalma gücün artarsa,kendini geliştrme ihtimalin artar, kendini geliştirisen sorgulamaya başlarsın.sorgularsan da bu adamalrın seni afyonlayarak nasıl zengin olduğunu gördüğün için saltanatlarını başlarına geçirirsin!
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Sharparrow 6 ay
Kısacası biz almayalım diye o fiyatlar
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ceo-tr 6 ay
Almayın abi. satamazlarsa fiyat düşer. arz talep. hatta içinde ötv olan hiçbir şeyi almayın, çok gerekli olmadıkça. satış yapamayan firmalar nasıl baskı yapıyor, o ötv nasıl kalkıyor görün. ama nerde bizde o birlik.
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Bay Robot 6 ay
Forumun varsayılan olarak gelen özelliği bilmeden etmeden saçmalayan trolleri beğenmek. Biriniz de demiyorsunuz troll bu boşver diye ayıp...
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CozgurY 6 ay
Hocam yazmak istemedim ama tutamadım kendimi. Farkında değilsiniz ama boş konuşan kendinizsiniz. 9600 tl diyorsunuz ya Amerika fiyatı, sorarım size Türkiye'de de 9600 tl olsa apple fiyatı paramız değerli mi oluyor? Amerika fiyatı 1750$ olan ürün için bizim 9600 TL vermemiz çok mu mantıklı? Asgari maaş 1600TL iken?.
Neyse bu konuyu geçelim sizin yanlış ve bilgisiz hesabınıza, 9600zünüze gelelim. Hocam Amerikada WİFİ 1 TB olan model 1750$ a satılıyor. Orada da %10 vergi var ve o fiyatın içine dahil değil yani basit bir hesapta yaparsak 1750x1.10x5.5=10587.5TL yani bugün birisi gidip amerikadan bu cihazı almak için vereceği para bu. Peki bu ürün Türkiye'de kaç para? 13000TL Bakın 2500 TL lik bir fark var. Bunun sebebi ne peki? Türkiye'de ki daha yüksek vergiler ve appleın kendini korumak için daha yüksek bir kurdan hesap yapması(daha yüksek bir kurdan hesap yapması benim düşüncem. bunu anlıyorum vakti gelirde yurt dışı ile ticaret yapacak olursanız ve ticaret yaptığınız ülkede para değeri stabil olmazsa kurlar biraz daha yüksek hesaplanır herzaman kurdaki hareketi süspanse edebilmek için.)
Gelelim sizin 14100 lira dediğiniz ve karşılaştırdığınız modele. Bu model cellular diye geçiyor yani içine bir sim card giriyor. Bu nedemek oluyor biliyor musunuz? Bu cihaz Türkiye'de aynı bir cep telefonu gibi vergilendiriliyor. Buda fiyatı çok daha yukarı çekiyor aslında. Bu arada wifi+cellular 1 tb cihazın fiyatı Amerika'da 1900$. Hadi bunu da hesaplayalım yanlış olmasın 1900x1.1x5.5=11,495TL Bakın bu cihaz 14100 TLye Türkiye'de satılıyor. Fark nekadar 2500 TL.
İşte tamda şu anda haydi hep beraber APPLE amcaya kızalım. çünkü wifi li versiyonda fark 2500 tl ve cellulardaki farkta 2500 tl. Nasıl olurda fiyatı daha yüksek ve vergiside daha yüksek bir cihazla, fiyatı daha düşük ve ek vergisi olmayan bir cihaz için, Amerika fiyatına göre 2500 tl fark olabilir. Burada muhtemelen apple amca cellular versiyonda elini taşın altına koymuş ama neden wifi versiyonda aynısını yapmamış. Wifi versiyonu bence kesinlikle daha ucuza satılabilirdi cellular modeline bakarak.
Umarım çok karışık anlatmamışımdır.
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tostumm 6 ay
Gün geçtikçe saçmalıyor apple, gözleri dönmüş resmen sineğin suyu çıkarıp damıtıyorlar. İşlemlerin sonuçlarını depolayan dolayısıyla cihazın hızını belirleyen bir birimi kısıtla daha fazlasını istiyorsan yanında 1tb ssd alacaksın diye gel, üstelik apple kazık fiyatlandırmasıyla, valla halim vaktim yerinde bunlara tepki verilmediği sürece iyice azıtacaklar, almayın ananızın karnından ipadle çıkmadınız.
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fhrstw 6 ay
Merakımdan soruyorum ipad pro mu macbook air mi daha güçlü bir cihaz olacak. Diğer bir sorum ios windows ve macostaki geekbench testlerindeki çıkan sonuçları karşılaştırmak doğru mu? Sonuçta farklı işletim sistemi. Yetkin bir arkadaş cevap verirse müteşekkir olacağım.
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mokinto 6 ay
4 GB ram ve altına da %15 ötv indirimi bekliyoruz.
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borukuzen 6 ay
Bu fiyatlar Türkiye'ye özel olmalı. Dünyada kaç tane ülkede var
bu fiyatlara tablet satılır gerçekten merak ediyorum...
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ctrl-alt-delete 6 ay borukuzen
Arjantin’de var.
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