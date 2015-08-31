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Yeni iPhone modellerinin fiyatı ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,3b
1
136
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni iPhone modellerinin fiyatı ortaya çıktı

Apple 9 Eylülde düzenleyeceği etkinlikle birlikte iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini resmiyete kavuşturacak. Cihazın özellikleri bir yana en çok merak edilen konulardan birisi de fiyatlandırma. Techtastic.nl sitesi ise ilk kez yeni iPhone fiyatları hakkında bilgi verdi.
Alman operatörlerinin listelerini paylaşan sitede ilk dikkat çeken kısım Apple'ın yine 16 GB depolama alanından vazgeçmemiş olması. Daha önce en düşük depolama alanının 16 GB olacağı yönünde bazı sızıntılar gelmişti ancak listelerinde örtüşmesiyle bu durum neredeyse kesinleşti. Bunun yanında yine 32 GB seçeneği es geçilmiş ve 64/128 GB depolama alanına sahip modeller hazırlanmış.

Gümüş, Uzay Grisi ve Altın renk seçenekleriyle satılacak yeni modellerin çıkış fiyatı iPhone 6 ve iPhone 6S ile aynı olacak gibi gözüküyor. Listeye göre ;
iPhone 6S : 16 GB - 699 €  / 64 GB - 799 € / 128 GB - 899 €
iPhone 6S Plus : 16 GB - 799 €  / 64 GB - 899 € / 128 GB - 999 € şeklinde.

iPhone 6 ve 6 Plus'ın geçtiğimiz yıl Almanya'da aynı fiyatlarla satışa başladığını düşünürsek yeni modellerin ülkemizde de aynı fiyatla çıkacağını bekleyebiliriz. Ancak iPhone 6 16GB Türkiye'de 2 bin 349 TL ile satışa başlarken şu an 2 bin 699 TL fiyata sahip. Aynı şekilde iPhone 6 Plus da 2 bin 649 TL'den çıkmıştı ancak bugünlerde 3 bin 99 TL'den satılıyor. Bu durumda 6S ve 6S Plus'ın, iPhone 6 serisinin çıkış fiyatıyla gelmesi imkansız. Muhtemelen yeni serinin satışına başlandığı günlerde fiyat revizyonuna gidecek şirket, eski modellerini çıkış fiyatına çekerek yeni modelleri bugünkü fiyatlarda satışa sunabilir.

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tempestatem 4 yıl en beğenilen
Dünyada beş para etmeyen bir ülkeyiz.
Türk lirasının değersizliğine bakarmısınız...
1 Yanıt Yanıtla +43
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MühendisMurat 4 yıl
Apple kapitalizmi en iyi şekilde yaşatan dev bir firma neyi yapacağını çok iyi biliyor, olayın teknik boyutuna girmeyeceğim bile sadece bu yazılımı donanımına uygun olayından kaynaklanan stabilitesi ve kasmaması var geri kalan bütün özelliklerini parasına göre tartışırım ama olay bu değil, olay ne biliyor musunuz ? Apple sizi bununla vurmuyor, duygularınızla, egolarınızla, biryere ait olma duygusuyla, sürüyü takip etmeyle, kendini değerli hissettirmesiyle, eğer sende bu yoksa eksiklik ve boşluk duygusuyla, diğerlerine ayak uyduramama ve daha birçok manipülasyon ile yapıyor.

Peki bu nasıl oluyor ? hertaraf sübliminal kaynıyor, öyle herkesin bildiği filmde dizide gözüne sokarcasına amatör bir şekilde değil bunu o kadar profesyonel birşekilde yapıyorlar ki, yeri geliyor sadece orada duruyor, yeri geliyor muhtemelen gene altta başka sosyal bir konuyu manipüle ederek öyle bir zamanda kullanılıyor ki telefon "Ben bunu almalıyım abi yaa" diyorsun kendi kendine ve hiçbirşey yokken birden telefonu alma isteğin doğuyor.

+ Olarak olmazsa olmaz bütün ünlülerin eline dağıtıyor çok önemli birkaç yerde(galalar, milyonların takip ettiği ödül törenleri gibi vs.) bunun mesajını verdikten sonra zaten bizimkiler, herşeyi dünyada daha iyi neredeyse, neyin peşinden koşuluyorsa oradan copy paste yaptıkları için sonuç olarak ünlü dediğimiz bu insanların bile bağıra bağıra "benimde elmam var, bende sizdenim" dercesine resim çektirdiklerini görüyoruz, halkında itina ile bunları takip etmesi sonucunda zaten medyadan, filmden, diziden sübliminali yemiş kardeşlerimiz bunuda görünce dayanamıyor ve parası farketmez yeterki o benim olmalı diye kafalarında kuruyorlar. Sonra bu zengin kesimden fakir kesime doğru dalga dalga yayılıyor, almazsan toplum dışısın, bizden değilsin ! Biz bunun resmini çekip, masaya koyup +ego +hava kasıyoruz... bu manzara çokça yaşanıyor güzel ülkemde.

Ya ios üzerindeki bir program ile daha karizmatik & güzel olacağını sanıp bununla beraber daha fazla beğeni alacağını düşünüp sırf bunun için bile bu kadar çok para verir mi bir insan ? Yukarıda yazdıklarıma karşılık araştırmıyorsa, bilinçlenmiyorsa öyle bir verir ki... Türkiyedeki acıklı manzaralar ortaya çıkar.

Ben, apple' ın yeni telefonunu çıkarmaya harcadığı emeğin en az aynısını da sahip olduğu zeki çalışanları ile beraber toplum mühendisliğine, sübliminale, manipülasyona, reklama harcadığını düşünüyorum ve bunların bolca kullanıldığı satış stratejileri ile değeri 1 olan şeyi 100'e bile satabilirsiniz, hatta bunlar öyle bir raddeye gelir ki artık satılan malın ne olduğu bile unutulur, illaki o alınmalıdır. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz ? Bir yahudi mal satıyorsa, parasının %60'ını reklama %40'ını üretime ayırır, tanıdık geldi mi ?


Bu paraya kaliteli monitörüyle beraber çok iyi bilgisayar toplanır, laptop + telefon + aksesuar alınır, daha birsürü mantıklı ve karlı kombinasyonlar yapılabilir, valla gördükçe üzülüyorum ve insanlar bunun peşine sürüklenmiş gidiyor, hadi öldün iphone'suzluktan 2 3 yıl bekledin, bunun için para felan biriktirdin(komik) alırsın da don değiştirir gibi her çıkanı alayım deyip sonra da aç gezen, kontörünü alamayan tipler var bu ülkede yahu, durum çok acınası.

Not : sözler meclisten dışarı, genel bir yazı yazdım, bu şekilde olmayıp ben araştırdım öyle aldım diyenleri bunun dışında tutuyorum.
Apple kapitalizmi en iyi şekilde yaşatan dev bir firma neyi yapacağını çok iyi biliyor, olayın teknik boyutuna girmeyeceğim bile sadece bu yazılımı donanımı...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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canguler917 4 yıl
gene alırlar anam yemezler içmezler gene gider bir telefona 3 bin lira verirler
3 Yanıt Yanıtla +26
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echelon34 4 yıl
Bu fiyat konusunda euro yu TL ye çevirip üstüne vergi ekleyip hesap yapıyorsunuz ve 3000 TL nin üzerinde rakamlar cikiyor ama böyle hesaplanmazki bu. 699 euro avrupa fiyatı olan iPhone 6 şuan TR de 2699 TL olduğuna göre ve 6s te 699 eurodan gelirse TR de 2699 TL den gelecektir. Hatırlayın 5s geldiğinde de aynı sey olmustu. İp5 in fiyatı indirilmiş ve onun fiyatına 5s gelmişti. Umarım anlatabilmisimdir.

TR fiyatı belli olduğunda alıntılayın bu mesajimi.

İp6 nin fiyatı 300 TL kadar geri çekilecek ve ip6s 2699 TL den giriş yapacak....
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sama 4 yıl
Amaaaan bırakın kervan yürüsün be yav..
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admix 4 yıl
6s plus 16 gb 3499 tl olcak arkadaşlar
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psirik 4 yıl
3000-4000 bin lira arası olacak gibi. Aşırı fazla değil mi? 4000 bin lira telefona vermek.... Acaba yine kuyruklar olur mu merak ediyorum.
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sama 4 yıl
Ekmeğe 50 kuruş zam gelince bas bas bağıran milletiz ama şu halimize bak. Gerçekten ilginç bir milletiz. Araba alırken sunrooflu olsun klimalı olsun cart curt olsun deriz ama hiçbirini kullanmayız, benzine 10 kuruş zam gelsin dediğim gibi ekmeğe 50 kuruş zam gelsin kıyameti koparırız. Adım gibi eminim aynı adamlarda Iphone da vardır ve adım gibi eminim bu doktor arkadaşta benzine kuruşlarla zam gelince kğfğrleri savuran tiptir. Gerçi arabaya tüp taktırmıştır çoktan, o da var değilmi?
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durmanow 4 yıl
Askeri maaşın amansız savunucuları dh üyeleri .
Asgari maaş ile adam ister kredi çeker ister se g*tunü satar kimene sizi mi kefil gösteriyor .
Herkesin ağzında bir sakız " kaç para olursa olsun kredi çekip alırlar yine "
İphone yarı fiyatına satıyorum artık dese devlet vergi ile tamamlar .
Ayrıca rusya da da kriz var dolar 3 katına çıkmış vaziyette ancak orda putin bunun bedelini halkına ödetmiyor büyük firmalara yukletitriyor türkiye de ise niteliksiz polotikacilardan midir yoksa devletin büyük firmalara sözünün gecmemesinden mi bunun yorumu da Size kalmış .
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MALTHAEL 4 yıl durmanow
Türkiyede ki mantık şu ; daha az satsın ama fazla para alalım . Bizim mantık bundan ilerisine gitmez ucuz olsun herkes alsın sürümden kazanalıma gitmiyor kafaları .
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Mazzho 4 yıl durmanow
Aynen katılıyorum.maksat putini övmek değil ama putin imzalamaları için anlaşmayı ve kalemi işadamlarının önüne fırlatırken bizim ülkemizde asgari ücretten dörtte biri kadar vergi alınadursun.
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TEKINALP 4 yıl
e250 kullanıyorum kafam rahat. Her yıl tel. değişenleri şaşkınlıkla izliyorum.
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Seko92 4 yıl
Sazanlar hemen atlasınlar.
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bmax 4 yıl
Revv.0
26 yaşında doktorum bir aylık maaşımla rahat 2 tane alabiliyorum o kadar pahalı değil

hava basma burda dokturrrr...
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Guest-E84249922 4 yıl
26 yaşında doktorum bir aylık maaşımla rahat 2 tane alabiliyorum o kadar pahalı değil
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trakyAli-1986 4 yıl Guest-E84249922
Güzel ironi bro
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deoksiriboz1001 4 yıl Guest-E84249922
Revv.0
26 yaşında doktorum bir aylık maaşımla rahat 2 tane alabiliyorum o kadar pahalı değil


Bunlar anlamaz bizim halimizden kardeş. Boşver eğlensinler.
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