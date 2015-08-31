Yeni iPhone modellerinin fiyatı ortaya çıktı

Apple 9 Eylülde düzenleyeceği etkinlikle birlikte iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini resmiyete kavuşturacak. Cihazın özellikleri bir yana en çok merak edilen konulardan birisi de fiyatlandırma. Techtastic.nl sitesi ise ilk kez yeni iPhone fiyatları hakkında bilgi verdi.
Alman operatörlerinin listelerini paylaşan sitede ilk dikkat çeken kısım Apple'ın yine 16 GB depolama alanından vazgeçmemiş olması. Daha önce en düşük depolama alanının 16 GB olacağı yönünde bazı sızıntılar gelmişti ancak listelerinde örtüşmesiyle bu durum neredeyse kesinleşti. Bunun yanında yine 32 GB seçeneği es geçilmiş ve 64/128 GB depolama alanına sahip modeller hazırlanmış.
Gümüş, Uzay Grisi ve Altın renk seçenekleriyle satılacak yeni modellerin çıkış fiyatı iPhone 6 ve iPhone 6S ile aynı olacak gibi gözüküyor. Listeye göre ;
iPhone 6S : 16 GB - 699 € / 64 GB - 799 € / 128 GB - 899 €
iPhone 6S Plus : 16 GB - 799 € / 64 GB - 899 € / 128 GB - 999 € şeklinde.
iPhone 6 ve 6 Plus'ın geçtiğimiz yıl Almanya'da aynı fiyatlarla satışa başladığını düşünürsek yeni modellerin ülkemizde de aynı fiyatla çıkacağını bekleyebiliriz. Ancak iPhone 6 16GB Türkiye'de 2 bin 349 TL ile satışa başlarken şu an 2 bin 699 TL fiyata sahip. Aynı şekilde iPhone 6 Plus da 2 bin 649 TL'den çıkmıştı ancak bugünlerde 3 bin 99 TL'den satılıyor. Bu durumda 6S ve 6S Plus'ın, iPhone 6 serisinin çıkış fiyatıyla gelmesi imkansız. Muhtemelen yeni serinin satışına başlandığı günlerde fiyat revizyonuna gidecek şirket, eski modellerini çıkış fiyatına çekerek yeni modelleri bugünkü fiyatlarda satışa sunabilir.
iPhone 6 ve 6 Plus'ın geçtiğimiz yıl Almanya'da aynı fiyatlarla satışa başladığını düşünürsek yeni modellerin ülkemizde de aynı fiyatla çıkacağını bekleyebiliriz. Ancak iPhone 6 16GB Türkiye'de 2 bin 349 TL ile satışa başlarken şu an 2 bin 699 TL fiyata sahip. Aynı şekilde iPhone 6 Plus da 2 bin 649 TL'den çıkmıştı ancak bugünlerde 3 bin 99 TL'den satılıyor. Bu durumda 6S ve 6S Plus'ın, iPhone 6 serisinin çıkış fiyatıyla gelmesi imkansız. Muhtemelen yeni serinin satışına başlandığı günlerde fiyat revizyonuna gidecek şirket, eski modellerini çıkış fiyatına çekerek yeni modelleri bugünkü fiyatlarda satışa sunabilir.
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Türk lirasının değersizliğine bakarmısınız...
Peki bu nasıl oluyor ? hertaraf sübliminal kaynıyor, öyle herkesin bildiği filmde dizide gözüne sokarcasına amatör bir şekilde değil bunu o kadar profesyonel birşekilde yapıyorlar ki, yeri geliyor sadece orada duruyor, yeri geliyor muhtemelen gene altta başka sosyal bir konuyu manipüle ederek öyle bir zamanda kullanılıyor ki telefon "Ben bunu almalıyım abi yaa" diyorsun kendi kendine ve hiçbirşey yokken birden telefonu alma isteğin doğuyor.
+ Olarak olmazsa olmaz bütün ünlülerin eline dağıtıyor çok önemli birkaç yerde(galalar, milyonların takip ettiği ödül törenleri gibi vs.) bunun mesajını verdikten sonra zaten bizimkiler, herşeyi dünyada daha iyi neredeyse, neyin peşinden koşuluyorsa oradan copy paste yaptıkları için sonuç olarak ünlü dediğimiz bu insanların bile bağıra bağıra "benimde elmam var, bende sizdenim" dercesine resim çektirdiklerini görüyoruz, halkında itina ile bunları takip etmesi sonucunda zaten medyadan, filmden, diziden sübliminali yemiş kardeşlerimiz bunuda görünce dayanamıyor ve parası farketmez yeterki o benim olmalı diye kafalarında kuruyorlar. Sonra bu zengin kesimden fakir kesime doğru dalga dalga yayılıyor, almazsan toplum dışısın, bizden değilsin ! Biz bunun resmini çekip, masaya koyup +ego +hava kasıyoruz... bu manzara çokça yaşanıyor güzel ülkemde.
Ya ios üzerindeki bir program ile daha karizmatik & güzel olacağını sanıp bununla beraber daha fazla beğeni alacağını düşünüp sırf bunun için bile bu kadar çok para verir mi bir insan ? Yukarıda yazdıklarıma karşılık araştırmıyorsa, bilinçlenmiyorsa öyle bir verir ki... Türkiyedeki acıklı manzaralar ortaya çıkar.
Ben, apple' ın yeni telefonunu çıkarmaya harcadığı emeğin en az aynısını da sahip olduğu zeki çalışanları ile beraber toplum mühendisliğine, sübliminale, manipülasyona, reklama harcadığını düşünüyorum ve bunların bolca kullanıldığı satış stratejileri ile değeri 1 olan şeyi 100'e bile satabilirsiniz, hatta bunlar öyle bir raddeye gelir ki artık satılan malın ne olduğu bile unutulur, illaki o alınmalıdır. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz ? Bir yahudi mal satıyorsa, parasının %60'ını reklama %40'ını üretime ayırır, tanıdık geldi mi ?
Bu paraya kaliteli monitörüyle beraber çok iyi bilgisayar toplanır, laptop + telefon + aksesuar alınır, daha birsürü mantıklı ve karlı kombinasyonlar yapılabilir, valla gördükçe üzülüyorum ve insanlar bunun peşine sürüklenmiş gidiyor, hadi öldün iphone'suzluktan 2 3 yıl bekledin, bunun için para felan biriktirdin(komik) alırsın da don değiştirir gibi her çıkanı alayım deyip sonra da aç gezen, kontörünü alamayan tipler var bu ülkede yahu, durum çok acınası.
Not : sözler meclisten dışarı, genel bir yazı yazdım, bu şekilde olmayıp ben araştırdım öyle aldım diyenleri bunun dışında tutuyorum.