Yeni iPhone modellerinin fiyatı ortaya çıktı

Apple 9 Eylülde düzenleyeceği etkinlikle birlikte iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini resmiyete kavuşturacak. Cihazın özellikleri bir yana en çok merak edilen konulardan birisi de fiyatlandırma. Techtastic.nl sitesi ise ilk kez yeni iPhone fiyatları hakkında bilgi verdi.

Gümüş, Uzay Grisi ve Altın renk seçenekleriyle satılacak yeni modellerin çıkış fiyatı iPhone 6 ve iPhone 6S ile aynı olacak gibi gözüküyor. Listeye göre ;

iPhone 6S : 16 GB - 699 € / 64 GB - 799 € / 128 GB - 899 €

iPhone 6S Plus : 16 GB - 799 € / 64 GB - 899 € / 128 GB - 999 € şeklinde.



iPhone 6 ve 6 Plus'ın geçtiğimiz yıl Almanya'da aynı fiyatlarla satışa başladığını düşünürsek yeni modellerin ülkemizde de aynı fiyatla çıkacağını bekleyebiliriz. Ancak iPhone 6 16GB Türkiye'de 2 bin 349 TL ile satışa başlarken şu an 2 bin 699 TL fiyata sahip. Aynı şekilde iPhone 6 Plus da 2 bin 649 TL'den çıkmıştı ancak bugünlerde 3 bin 99 TL'den satılıyor. Bu durumda 6S ve 6S Plus'ın, iPhone 6 serisinin çıkış fiyatıyla gelmesi imkansız. Muhtemelen yeni serinin satışına başlandığı günlerde fiyat revizyonuna gidecek şirket, eski modellerini çıkış fiyatına çekerek yeni modelleri bugünkü fiyatlarda satışa sunabilir.

Alman operatörlerinin listelerini paylaşan sitede ilk dikkat çeken kısım Apple'ın yine 16 GB depolama alanından vazgeçmemiş olması. Daha önce en düşük depolama alanının 16 GB olacağı yönünde bazı sızıntılar gelmişti ancak listelerinde örtüşmesiyle bu durum neredeyse kesinleşti. Bunun yanında yine 32 GB seçeneği es geçilmiş ve 64/128 GB depolama alanına sahip modeller hazırlanmış.