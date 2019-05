Yeni iPhone modellerinin fiyatı ortaya çıktı

Gümüş, Uzay Grisi ve Altın renk seçenekleriyle satılacak yeni modellerin çıkış fiyatı iPhone 6 ve iPhone 6S ile aynı olacak gibi gözüküyor. Listeye göre ;

iPhone 6S : 16 GB - 699 € / 64 GB - 799 € / 128 GB - 899 €

iPhone 6S Plus : 16 GB - 799 € / 64 GB - 899 € / 128 GB - 999 € şeklinde.



iPhone 6 ve 6 Plus'ın geçtiğimiz yıl Almanya'da aynı fiyatlarla satışa başladığını düşünürsek yeni modellerin ülkemizde de aynı fiyatla çıkacağını bekleyebiliriz. Ancak iPhone 6 16GB Türkiye'de 2 bin 349 TL ile satışa başlarken şu an 2 bin 699 TL fiyata sahip. Aynı şekilde iPhone 6 Plus da 2 bin 649 TL'den çıkmıştı ancak bugünlerde 3 bin 99 TL'den satılıyor. Bu durumda 6S ve 6S Plus'ın, iPhone 6 serisinin çıkış fiyatıyla gelmesi imkansız. Muhtemelen yeni serinin satışına başlandığı günlerde fiyat revizyonuna gidecek şirket, eski modellerini çıkış fiyatına çekerek yeni modelleri bugünkü fiyatlarda satışa sunabilir.