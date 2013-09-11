Yeni iPhone'lar Aralık ayında Türkiye'de





Apple'ın uzun süredir beklenen iPhone lansmanı gerçekleşti ve iki yeni iPhone modeli teknoloji dünyasına sunuldu. Lansman sonrası en çok merak edilen modellerin ne zaman ülkemize geleceği idi.





Operatörlerden gelen ilk bilgiler iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinin aynı ayda yani Aralık ayında ülkemize giriş yapacağı yönünde. Turkcell, resmi bir duyuru yaparak her iki modeli de Aralık ayı itibariyle müşterilerine sunmaya başlayacağını açıkladı. Diğer operatörlerin de benzer açıklamalar yapması bekleniyor.





Lansman öncesi tahminler özellikle iPhone 5C modelinin Kasım ayı başlarında ülkemize geleceği yönünde idi. Eğer bir değişiklik olmazsa son iki yılda olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında iPhone modellerini görmüş olacağız.





iPhone 5S modelinde 4 inçlik Retina ekran, 64 bit destekli A7 işlemcisi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, parmak izi okuyuculu Home tuşu, 8MP çözünürlükte geliştirilmiş kamera, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, siyah, beyaz, şampanya renk seçenekleri şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin 649$/749$/849$ şeklindeki fiyatlandırması devam ediyor.





iPhone 5C modelinde ise 4 inçlik Retina ekran, A6 işlemcisi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, yeşil, mavi, sarı, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin 549$/649$ şeklindeki fiyatlandırması mevcut. Ülkemizdeki beklenen fiyatlar ise dövizdeki yükselişin de etkisiyle 16GB iPhone 5C - 1800-1900TL, 16GB iPhone 5S - 2100-2200TL şeklinde.