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Yeni iPhone'lar Aralık ayında Türkiye'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone'lar Aralık ayında Türkiye'de

Apple'ın uzun süredir beklenen iPhone lansmanı gerçekleşti ve iki yeni iPhone modeli teknoloji dünyasına sunuldu. Lansman sonrası en çok merak edilen modellerin ne zaman ülkemize geleceği idi.

Operatörlerden gelen ilk bilgiler iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinin aynı ayda yani Aralık ayında ülkemize giriş yapacağı yönünde. Turkcell, resmi bir duyuru yaparak her iki modeli de Aralık ayı itibariyle müşterilerine sunmaya başlayacağını açıkladı. Diğer operatörlerin de benzer açıklamalar yapması bekleniyor.

Lansman öncesi tahminler özellikle iPhone 5C modelinin Kasım ayı başlarında ülkemize geleceği yönünde idi. Eğer bir değişiklik olmazsa son iki yılda olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında iPhone modellerini görmüş olacağız.

iPhone 5S modelinde 4 inçlik Retina ekran, 64 bit destekli A7 işlemcisi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, parmak izi okuyuculu Home tuşu, 8MP çözünürlükte geliştirilmiş kamera, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, siyah, beyaz, şampanya renk seçenekleri şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin 649$/749$/849$ şeklindeki fiyatlandırması devam ediyor.

iPhone 5C modelinde ise 4 inçlik Retina ekran, A6 işlemcisi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, yeşil, mavi, sarı, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin 549$/649$ şeklindeki fiyatlandırması mevcut. Ülkemizdeki beklenen fiyatlar ise dövizdeki yükselişin de etkisiyle 16GB iPhone 5C - 1800-1900TL, 16GB iPhone 5S - 2100-2200TL şeklinde.

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Sucuklu Aşure 6 yıl
5C 4S'in çıkış fiyatıyla aynı yav naptınız be?
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doctor5945 6 yıl
doctor5945
bizim operatörler harbiden gerizekalı para kazanmaktan kaçıyorlar resmen bugün 3 operatörde istese ingiltereyle aynı tarihte sokar bu cihazı turkıyeye yanı 3 gün sonra parti parti şeklinde sokamaz diyenlere şunu sorarım hepsiburada gold sanalpazar gibi internet satış siteleri nasıl onbinlerce cihazı paralel ithalat yoluyla sokup tr garantili olarak satıyorlar apple gsm şirketindensen vermem ama sadece internetten satacaksan veririmmi diyor aralığın ortasında operatörler getirene kadar 500 bin iphone satılmazsa turkıyede her kanaldan birşey bilmiyorum bende etrafınıza iyi bakın 1 ekim demeden yeni iphone larla gezen çok kişi göreceğinize eminim ben iphone 5 çıkmadan çok görmüştüm çünkü

ayrıca android cihaz daha ucuz note 3 alırım lg g2 alırım diyen arkadaşlara saygım sonsuz lakin iphone alacak adam bu bahsettiğiniz cihazların özellikleri ve fiyatlarıyla ilgilenmiyor bile adam ios kullanmak istiyor baştan android değilki
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doctor5945 6 yıl
bizim operatörler harbiden gerizekalı para kazanmaktan kaçıyorlar resmen bugün 3 operatörde istese ingiltereyle aynı tarihte sokar bu cihazı turkıyeye yanı 3 gün sonra parti parti şeklinde sokamaz diyenlere şunu sorarım hepsiburada gold sanalpazar gibi internet satış siteleri nasıl onbinlerce cihazı paralel ithalat yoluyla sokup tr garantili olarak satıyorlar apple gsm şirketindensen vermem ama sadece internetten satacaksan veririmmi diyor aralığın ortasında operatörler getirene kadar 500 bin iphone satılmazsa turkıyede her kanaldan birşey bilmiyorum bende etrafınıza iyi bakın 1 ekim demeden yeni iphone larla gezen çok kişi göreceğinize eminim ben iphone 5 çıkmadan çok görmüştüm çünkü
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aziz77 6 yıl
16 gb model artık çıkmamalı..
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assasin34 6 yıl
afedersiniz ama peynir ekmeklemi yediniz?.teknosa ig g2 gibi bir cihazi 1600 16 gb 1800 tl 32gb on siparise acti.yaninda da 129tl'lik kilifida hediye olarak veriyor.simdi siz gidin 2500tl'ye ifon alin:-)
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Rizeli55 6 yıl
seven44
tritone yurtdışı fiyatları da artmış gibi gözüküyor bi de burda kullanmak için alınan tayyip vergisi de var bilmiyorum kaça gelir o zaman
o alnan vergi senin babanın ananın emekli mağışıına gidiyo

Aslında o vergi olmayacak...Arkadaş kalp ameliyatı olmak istediğinde 10000 tl sağlık ocağından muayene olduğunda 50 tl cebinden ödeyecek aklı başına gelecek...kdv falan da olmayacak...tıp fak. YILLIK harcı ABD de ki gibi 100.000 dolar olacak...işine gelirse hesabı...
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haybora 6 yıl
benim için ülkemizin en arka sıralara atılması bile bu telefonu almamak için yeterli.
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Smile Man 6 yıl
1 sene sonra alabilirim bu fiyatsa eğer
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lapatid 6 yıl
tamam 5s e laf yok ama ucuz iphone 1800 tli olur be s4 1600 tl allah askina bide apple napsin adamlar 99$ dan telefon cikario nasil bir vergidir komusyondur anlamadim ki
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floydrose 6 yıl
UqUR48
Gezi teroristleri basmış konuyu.

Gezi teröristi dediğin insanların burada olması şaşılacak şey değil keza belli bir eğitim seviyesinin üzerindeki insanlardır terörist dediklerin.
Asıl sen buraya nasıl düştün ?
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muhamnet 6 yıl
Neden gec cikiyor? Ihtimal cok.
1. 3. Dünya ülkesi olarak görüyorlar
2. Sitivi caps annesinden kaynaklı Türk dusmaniydi, ruhuna hurmeten
3. Ne zaman göndersek alır bu Türkler
4. Tüm dünyaya yetişir Türkler e acele etmeyin, morunu bile alırlar
5. Diğer müşterilerini sallamadigi gibi Türkiye yi duble sallamiyorlar.
6. Apple market söylentisi ile Türk fanların agzina bir parmak bal çaldık, 8 aydır olduğu gibi 3 yıl yeter bu onlara.
Vs vs vs
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