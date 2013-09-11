Yeni iPhone'lar Aralık ayında Türkiye'de

Haber Editörü
Apple'ın uzun süredir beklenen iPhone lansmanı gerçekleşti ve iki yeni iPhone modeli teknoloji dünyasına sunuldu. Lansman sonrası en çok merak edilen modellerin ne zaman ülkemize geleceği idi.
Operatörlerden gelen ilk bilgiler iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinin aynı ayda yani Aralık ayında ülkemize giriş yapacağı yönünde. Turkcell, resmi bir duyuru yaparak her iki modeli de Aralık ayı itibariyle müşterilerine sunmaya başlayacağını açıkladı. Diğer operatörlerin de benzer açıklamalar yapması bekleniyor.
Lansman öncesi tahminler özellikle iPhone 5C modelinin Kasım ayı başlarında ülkemize geleceği yönünde idi. Eğer bir değişiklik olmazsa son iki yılda olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında iPhone modellerini görmüş olacağız.
iPhone 5S modelinde 4 inçlik Retina ekran, 64 bit destekli A7 işlemcisi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, parmak izi okuyuculu Home tuşu, 8MP çözünürlükte geliştirilmiş kamera, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, siyah, beyaz, şampanya renk seçenekleri şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin 649$/749$/849$ şeklindeki fiyatlandırması devam ediyor.
iPhone 5C modelinde ise 4 inçlik Retina ekran, A6 işlemcisi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, yeşil, mavi, sarı, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin 549$/649$ şeklindeki fiyatlandırması mevcut. Ülkemizdeki beklenen fiyatlar ise dövizdeki yükselişin de etkisiyle 16GB iPhone 5C - 1800-1900TL, 16GB iPhone 5S - 2100-2200TL şeklinde.
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ayrıca android cihaz daha ucuz note 3 alırım lg g2 alırım diyen arkadaşlara saygım sonsuz lakin iphone alacak adam bu bahsettiğiniz cihazların özellikleri ve fiyatlarıyla ilgilenmiyor bile adam ios kullanmak istiyor baştan android değilki
Aslında o vergi olmayacak...Arkadaş kalp ameliyatı olmak istediğinde 10000 tl sağlık ocağından muayene olduğunda 50 tl cebinden ödeyecek aklı başına gelecek...kdv falan da olmayacak...tıp fak. YILLIK harcı ABD de ki gibi 100.000 dolar olacak...işine gelirse hesabı...
Gezi teröristi dediğin insanların burada olması şaşılacak şey değil keza belli bir eğitim seviyesinin üzerindeki insanlardır terörist dediklerin.
Asıl sen buraya nasıl düştün ?
1. 3. Dünya ülkesi olarak görüyorlar
2. Sitivi caps annesinden kaynaklı Türk dusmaniydi, ruhuna hurmeten
3. Ne zaman göndersek alır bu Türkler
4. Tüm dünyaya yetişir Türkler e acele etmeyin, morunu bile alırlar
5. Diğer müşterilerini sallamadigi gibi Türkiye yi duble sallamiyorlar.
6. Apple market söylentisi ile Türk fanların agzina bir parmak bal çaldık, 8 aydır olduğu gibi 3 yıl yeter bu onlara.
Vs vs vs
1 Misafir
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iPhone, turkcell