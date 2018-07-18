Yeni iPhone'ların kutusundan çıkacak 18W USB-C hızlı şarj cihazı ayrı satılmayacak

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Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı 2018 iPhone modelleri şarj etme konusunda önemli bir yükseltme ile birlikte gelecek. Cupertino merkezli teknoloji devi, bu nesil için yeni bir hızlı şarj cihazı hazırladı.
Yeni nesil üç iPhone'dan birini alırken 18W USB-C hızlı şarj cihazının da kutuya dahil olması bekleniyor, ancak yeni bir rapora göre ayrı olarak satılmayacak. Apple'ın hızlı şarj teknolojisi sunma konusunda hayli geç kaldığı düşünüldüğünde bu karar biraz garip görünüyor.Ayrıca Bkz. "Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir"
Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri hızlı şarjı destekliyor. Android akıllı telefonlarda ise bu özellik uzun yıllardan beri kullanılmakta.
Macotakara isimli internet sitesi Apple'ın mağazalarında ayrı olarak satmak istememesi nedeniyle sadece yeni bir iPhone satın alanların 18W USB-C hızlı şarj cihazına sahip olabileceğini söylüyor.
Üçüncü parti hızlı şarj cihazlarının önü açılıyor
Öte yandan Apple, ileriki zamanlarda bu kararından geri de dönebilir. Şirket muhtemelen 2018 model iPhone'ların belirli bir süre bu ayrıcalığa sahip olmasını istiyor.
Aynı zamanda şirket, üçüncü parti aksesuarların C48B olarak bilinen ve yeni iPhone'larda kullanılmak üzere tasarlanan yeni Lightning yongasını kullanmalarına izin verebilir. Bu da diğer şirketlerin "Made for iPhone" sertifika programına uygun oldukları sürece hızlı şarj cihazı üretebilecekleri anlamına geliyor.
En son iPhone'ların kutusundan inanılmaz derecede yavaş ve hızlı şarj sisteminden faydalanamayan standart 5W'lık şarj aleti çıkıyor. Dolayısı ile müşterilerin cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edebilmeleri için ayrı bir adaptör satın almaları gerek.
http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-35353.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
200 GB kart için 380 lira vermek varken, 192 GB fazla kapasite için fazladan 1100 lira vermek. Bu ne üstün bir zekâ...
Hafıza kartını çıkartıp 10 saniye içerisinde istediğim yere takıp kullanmaya başlayabiliyorum.
Neyse ki üstün zekam yok. Yoksa kim bilir neler yapabilirdim.
Hay aksi. Yine rezalet ötesi yazdım. İyisi mi sen beni engelle de, o üstün zekan etkilenmesin...
Patlayan Note 7 haberinde "Samsung fail vol x" yazmadınız
Ebemizin donuna kadar bilgi toplayan Google haberine "Google fail vol x" yazmadınız
Facebook skandalına "Facebook fail vol x" yazmadınız
Daha onlarca örnek sayabilirim. Gerçekten "insanları uyaran iyilik meleği" rolünü oynamaya çalışıyorsanız yapmayın,çünkü beceremediğiniz gibi Apple kullanıcılarından da okkalı küfürler yiyorsunuz.
Kaç yaşındasın bilmiyorum,belki benden büyüksündür (İnşallah öyle değildir yoksa rezalet bir durum) ama lütfen dur artık,yada illa yapacam diyorsan diğerlerine de yap ki tarafsızlığın belli olsun
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