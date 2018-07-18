Yeni iPhone'ların kutusundan çıkacak 18W USB-C hızlı şarj cihazı ayrı satılmayacak

Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı 2018 iPhone modelleri şarj etme konusunda önemli bir yükseltme ile birlikte gelecek. Cupertino merkezli teknoloji devi, bu nesil için yeni bir hızlı şarj cihazı hazırladı.

Yeni nesil üç iPhone'dan birini alırken 18W USB-C hızlı şarj cihazının da kutuya dahil olması bekleniyor, ancak yeni bir rapora göre ayrı olarak satılmayacak. Apple'ın hızlı şarj teknolojisi sunma konusunda hayli geç kaldığı düşünüldüğünde bu karar biraz garip görünüyor.

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Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri hızlı şarjı destekliyor. Android akıllı telefonlarda ise bu özellik uzun yıllardan beri kullanılmakta.

Macotakara isimli internet sitesi Apple'ın mağazalarında ayrı olarak satmak istememesi nedeniyle sadece yeni bir iPhone satın alanların 18W USB-C hızlı şarj cihazına sahip olabileceğini söylüyor.

Üçüncü parti hızlı şarj cihazlarının önü açılıyor

Öte yandan Apple, ileriki zamanlarda bu kararından geri de dönebilir. Şirket muhtemelen 2018 model iPhone'ların belirli bir süre bu ayrıcalığa sahip olmasını istiyor.

Aynı zamanda şirket, üçüncü parti aksesuarların C48B olarak bilinen ve yeni iPhone'larda kullanılmak üzere tasarlanan yeni Lightning yongasını kullanmalarına izin verebilir. Bu da diğer şirketlerin "Made for iPhone" sertifika programına uygun oldukları sürece hızlı şarj cihazı üretebilecekleri anlamına geliyor.

En son iPhone'ların kutusundan inanılmaz derecede yavaş ve hızlı şarj sisteminden faydalanamayan standart 5W'lık şarj aleti çıkıyor. Dolayısı ile müşterilerin cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edebilmeleri için ayrı bir adaptör satın almaları gerek.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-35353.html