Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir

2020 yılında tasarımı iPhone 8’e benzeyen 4,7 inç ekranlı bir iPhone çıkarmaya hazırlanıyor. 128GB dahili depolama, yeni Apple A13 çipi ve tek arka kamerayla geleceği belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise yine rapora göre 650 dolar civarında olacak. Üretim hattına yakın kaynaklardan gelen rapora göre Apple,yılında tasarımı’e benzeyenbir iPhone çıkarmaya hazırlanıyor. Economic Daily News raporunda cihazındahili depolama, yeniçipi vegeleceği belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise yine rapora göreolacak.

Geçen yıl üretimi durdurulan fakat kullanıcıların hâlâ çok sevdiği iPhone SE , stoklardan satılmaya devam ediliyor. Bu model küçük boyutu ve iPhone 5 ile gelen kasa tasarımının modern donanımlı hâli olduğundan kullanıcılar harika telefonu bulmuş gibi hissediyordu. Piyasadaki telefonların boyutlarındaki büyümeden kullanıcılar her ne kadar rahatsız olsa da satış rakamlarında bunun ifade edilmemesi , firmaların telefonları gittikçe büyütmesine sebebiyet veriyor. Apple, tüketicilerdeki bu küçük telefon talebini iyi analiz etmiş olacak ki küçük bir iPhone için hareket geçmiş.

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Rapora göre iPhone 8 ile aynı kasaya sahip olacak bu yeni model,için ana ekran tuşuna da sahip olacak. Bu tuş tabii ki gerçek bir tuş değilile desteklenen kapasitif bir yüzeyden oluşacak. X serisinin dolar bazında dört basamaklara çıkan fiyatları,Apple bu durumu çözüp nispeten uygun fiyatlı alternatiflere de sahip olmak istiyor.