Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir

Teknoloji Editörü
Üretim hattına yakın kaynaklardan gelen rapora göre Apple, 2020 yılında tasarımı iPhone 8’e benzeyen 4,7 inç ekranlı bir iPhone çıkarmaya hazırlanıyor. Economic Daily News raporunda cihazın 128GB dahili depolama, yeni Apple A13 çipi ve tek arka kamerayla geleceği belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise yine rapora göre 650 dolar civarında olacak.
Geçen yıl üretimi durdurulan fakat kullanıcıların hâlâ çok sevdiği iPhone SE, stoklardan satılmaya devam ediliyor. Bu model küçük boyutu ve iPhone 5 ile gelen kasa tasarımının modern donanımlı hâli olduğundan kullanıcılar harika telefonu bulmuş gibi hissediyordu. Piyasadaki telefonların boyutlarındaki büyümeden kullanıcılar her ne kadar rahatsız olsa da satış rakamlarında bunun ifade edilmemesi, firmaların telefonları gittikçe büyütmesine sebebiyet veriyor. Apple, tüketicilerdeki bu küçük telefon talebini iyi analiz etmiş olacak ki küçük bir iPhone için hareket geçmiş.
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