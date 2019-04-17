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Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir

Apple'ın üretim hattına yakın kaynaklardan gelen rapora göre 2020 yılında iPhone 8 tasarımında fakat güncel donanımlı bir iPhone modeli piyasaya sürülebilir. Model serinin en uygun fiyatlısı olacak.
1 ay
4,3b
1
29
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Üretim hattına yakın kaynaklardan gelen rapora göre Apple, 2020 yılında tasarımı iPhone 8’e benzeyen 4,7 inç ekranlı bir iPhone çıkarmaya hazırlanıyor. Economic Daily News raporunda cihazın 128GB dahili depolama, yeni Apple A13 çipi ve tek arka kamerayla geleceği belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise yine rapora göre 650 dolar civarında olacak. 
Geçen yıl üretimi durdurulan fakat kullanıcıların hâlâ çok sevdiği iPhone SE, stoklardan satılmaya devam ediliyor. Bu model küçük boyutu ve iPhone 5 ile gelen kasa tasarımının modern donanımlı hâli olduğundan kullanıcılar harika telefonu bulmuş gibi hissediyordu. Piyasadaki telefonların boyutlarındaki büyümeden kullanıcılar her ne kadar rahatsız olsa da satış rakamlarında bunun ifade edilmemesi, firmaların telefonları gittikçe büyütmesine sebebiyet veriyor. Apple, tüketicilerdeki bu küçük telefon talebini iyi analiz etmiş olacak ki küçük bir iPhone için hareket geçmiş. 
Rapora göre iPhone 8 ile aynı kasaya sahip olacak bu yeni model, Touch ID için ana ekran tuşuna da sahip olacak. Bu tuş tabii ki gerçek bir tuş değil Taptic Feedback ile desteklenen kapasitif bir yüzeyden oluşacak. X serisinin dolar bazında dört basamaklara çıkan fiyatları, ülkemize zaman zaman beş basamaklı olarak yansısa da Apple bu durumu çözüp nispeten uygun fiyatlı alternatiflere de sahip olmak istiyor.

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MustafaC53 1 ay
Geçti borun pazarı sür eşeğini Niğde'ye
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faniseyler 1 ay en beğenilen
Evet "Ucuz" fiyatı muhtemelen 5bin tl civarı olur.
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The Islander 1 ay
2020 cok gec olur, 2019da tanitmasi gerekliydi..
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_Kullanıcı_Adı_ 1 ay
650$*5.80 = 3770 => 3770 + %18 KDV = 4388 => 4388 + kar payı = 4999 ₺
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DPLALİ 1 ay
İPhone XE çıkacak böyle bir şey çıkarsa vallahi bir sonraki telefonum S10+
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Gm lan amblem vurup kakalıyorlar 😁😁
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Redunay 1 ay
Ucuz iphone bir şehir efsanesi
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Fenomenon 1 ay
650$ eskiden tepe modelinin fiyatıydı. şimdi ucuz iphone oldu. apple şuan hala en çok kar yapan şirket. 350$'a üretiyor 1000$'a satıyor.
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bio technolog 1 ay
iPhone 5s - se kasasını al ekran aynı kalsın kenarları yoket 4 inç ekran olsun yine batarya aynı kalsın koy a12 3-4 gb ram oldu bitti. bu kadar basit işi yapamıyorlar. Düşünsenize güncel donanım 5s den daha ufak ama yine 4 inçlik telefon çerçevesiz. Bunu istiyorum çıkana kadar se ye devam.
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gun 1 ay
Fiyatın bir anlamı yok yeter ki gelsin büyülte büyüt yüzünden iPhone 6s’ye mahkum kaldım en azından güçlü bir işlemci, RAM ve DİSK’in keyfini sürerim.
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vesaire86 1 ay
650 dolar mı ucuz? %18 KDV ile 5000 in altına gelmesi imkansız zaten.
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***RAMMSTEIN*** 1 ay
Elde kalan a12’leri itelemek için güzel plan ama tutmaz...
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iphone 8, iphone x ve
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