Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı

148 milyon aboneyi geçerek bunun şimdiye kadar en çok abone kazandığı ikinci çeyrek olduğu bilgisini paylaştı. Firma son üç ayda 9,6 milyon yeni abone kazandı. Fiyat yükseltmelerinin ve rakiplerin açıklanmasının ardından ilk ekonomik raporunu paylaşan Netflix,bunun şimdiye kadar en çok abone kazandığı ikinci çeyrek olduğu bilgisini paylaştı. Firma son üç ayda 9,6 milyon yeni abone kazandı.

Yeni test edilen özellik ise her hafta güncellenecek en iyi 10 içerikten oluşacak. İzleyicileri diğer kullanıcılar ne izliyor konusunda bilgilendirecek olan bu listeler, uzun zamandır talep edilen bir özellikti. Şimdilik Birleşik Krallık’ta test edilen özellik sorun çıkmazsa her yere yayılacaktır.

Triple Frontier - 52 milyon

- 52 milyon Umbrella Academy - 45 milyon

- 45 milyon The Highwayman - 40 milyon

- 40 milyon Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon

Rekabet konusuna gelindiğinde görünüşe göre Netflix, Disney+ veya Apple TV+ konusunda herhangi bir endişeye sahip değil. Geleneksel TV alışkanlıklarının değişmeye devam etmesiyle birlikte sektördeki herkesin büyümeye devam edeceği düşünülüyor.

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/quarterly_reports/2019/q1/FINAL-Q119-Shareholder-Letter.pdf

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Netflix bu raporda ayrıca kendi karakterine pek de uymayarak orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. Bunlara göre:tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix artık izlenme sayılarını çeyreklik raporlarında paylaşacak. Yetkililer ayrıca fiyatlandırma ve paket çeşitliliğinde denemeler yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Netflix 2 liraya kadar inen haftalık paketleri ülkemizde sunmaya başlamıştı.