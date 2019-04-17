Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı

Teknoloji Editörü
Fiyat yükseltmelerinin ve rakiplerin açıklanmasının ardından ilk ekonomik raporunu paylaşan Netflix, 148 milyon aboneyi geçerek bunun şimdiye kadar en çok abone kazandığı ikinci çeyrek olduğu bilgisini paylaştı. Firma son üç ayda 9,6 milyon yeni abone kazandı.
Yeni test edilen özellik ise her hafta güncellenecek en iyi 10 içerikten oluşacak. İzleyicileri diğer kullanıcılar ne izliyor konusunda bilgilendirecek olan bu listeler, uzun zamandır talep edilen bir özellikti. Şimdilik Birleşik Krallık’ta test edilen özellik sorun çıkmazsa her yere yayılacaktır.Netflix bu raporda ayrıca kendi karakterine pek de uymayarak orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. Bunlara göre:
- Triple Frontier - 52 milyon
- Umbrella Academy - 45 milyon
- The Highwayman - 40 milyon
- Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon
Rekabet konusuna gelindiğinde görünüşe göre Netflix, Disney+ veya Apple TV+ konusunda herhangi bir endişeye sahip değil. Geleneksel TV alışkanlıklarının değişmeye devam etmesiyle birlikte sektördeki herkesin büyümeye devam edeceği düşünülüyor.
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/quarterly_reports/2019/q1/FINAL-Q119-Shareholder-Letter.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En basiti şu örnekler Bird Box-Triple Frontier ve The Highwayman