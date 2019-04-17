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Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı

Netflix tarafından yayınlanan çeyreklik ekonomi raporuna göre firmanın ikinci en çok abone kazandığı üç aylık periyottan çıktık. Toplam abone sayısı 148 miilyona ulaştı.
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Fiyat yükseltmelerinin ve rakiplerin açıklanmasının ardından ilk ekonomik raporunu paylaşan Netflix, 148 milyon aboneyi geçerek bunun şimdiye kadar en çok abone kazandığı ikinci çeyrek olduğu bilgisini paylaştı. Firma son üç ayda 9,6 milyon yeni abone kazandı. 
Yeni test edilen özellik ise her hafta güncellenecek en iyi 10 içerikten oluşacak. İzleyicileri diğer kullanıcılar ne izliyor konusunda bilgilendirecek olan bu listeler, uzun zamandır talep edilen bir özellikti. Şimdilik Birleşik Krallık’ta test edilen özellik sorun çıkmazsa her yere yayılacaktır. 
Netflix bu raporda ayrıca kendi karakterine pek de uymayarak orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. Bunlara göre:
  • Triple Frontier - 52 milyon
  • Umbrella Academy - 45 milyon
  • The Highwayman - 40 milyon
  • Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon
Rekabet konusuna gelindiğinde görünüşe göre Netflix, Disney+ veya Apple TV+ konusunda herhangi bir endişeye sahip değil. Geleneksel TV alışkanlıklarının değişmeye devam etmesiyle birlikte sektördeki herkesin büyümeye devam edeceği düşünülüyor. 
CEO Reed Hastings tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix artık izlenme sayılarını çeyreklik raporlarında paylaşacak. Yetkililer ayrıca fiyatlandırma ve paket çeşitliliğinde denemeler yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Netflix 2 liraya kadar inen haftalık paketleri ülkemizde sunmaya başlamıştı.

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/quarterly_reports/2019/q1/FINAL-Q119-Shareholder-Letter.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
milletin yaptığı izlediği ne modaysa onu yapmaya izlemeye almaya meraklı olan tayfa için iyi haber:d
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@BJK@ 1 ay
Netflix yapımlarında hep bir şey eksik oluyor nedense,konu fena değil diyorsunuz ama o beklediğiniz heyecanı bir türlü yakalayamıyorsunuz.
En basiti şu örnekler Bird Box-Triple Frontier ve The Highwayman
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deluxx 1 ay
Umbrella mı 🤮
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The Hollow 1 ay
Triple Frontier'a bir bakayım dedim. Netflix yine yapamamış. Can sıkıcıydı. Zorla bitirdim. The Equalizer 2 bile daha iyiydi.
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ByBaterist 1 ay
Triple çok iyiydi, daha çok para hırsı adamları ne hale getirdi. İkincisi çekilse ;)
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