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Yeni nesil Apple TV hakkında bilinmesi gerekenler

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni nesil Apple TV hakkında bilinmesi gerekenler
 
Apple'ın 9 Eylül tarihinde iPhone 6S ve iPhone 6S Plus ile beraber duyurması beklenen 4. jenerasyon Apple Tv modeli, teknik olarak detaylanmaya devam ediyor. Bu haberimiz ise bütün bu bilgileri bir araya getiriyor.
Yeni nesil Apple TV, şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla 3. jenerasyon ile benzer ancak daha ince ve uzun bir gövdeye sahip olacak. Gücünü iPhone 6 ile iPhone 6 Plus içerisinde de yer alan Apple A8 işlemcisinden alması beklenen ürün, A9 tabanlı işlemci beklentilerini rafa kalmış olsa da hali hazırda satılan Apple TV'lerin tek çekirdekli A5 işlemcisine göre oldukça yüksek bir performans artışı yakalayabilecek. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın 4K video çekim kapasitesine sahip olacağının ciddi anlamda dillendirildiği şu günlerde, çok yüksek ihtimalle yeni nesil Apple TV ise "Full HD" çözünürlükte kalacak.
Fiziksel olarak en büyük değişimi beraberinde gelen kumanda biriminde yaşayacak olan 4. jenerasyon Apple Tv, bu sefer gümüş yerine siyah ya da koyu gi renkli bir kumandaya sahip olacak. Üzerinde kontrol sürecini kolaylaştıracak bir dokunmatik yüzey yer alacak olan kumadan, aynı zamanda Siri, ana ekrana dönüş ve ses işlemleri için fiziksel kontrol butonları da taşıyacak. Yeni geliştirilen kumandanın ayrıca Nintendo Wii benzeri bir hareket takip yeteneğine sahip olabilme ihtimali de bulunuyor. Bu tarz bir kumanda ile hem Apple TV'nin yeni arayüzü içerisinde rahat şekilde gezilebileceği hem de etkili bir oyun deneyimi elde edilebileceği düşünülüyor. 
Yeni nesil Apple TV hakkında bilinmesi gerekenler
 
Değişeceği söylenen mevcut arayüz 
Yeni neslinde sunulacak yazılım geliştirme kitiyle (Cihaz için oyun ve uygulama geliştirmek için) kendi uygulama marketi ve dijital asistan Siri entegrasyonu alacak olan Apple TV 4, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 8GB'lık versiyonun fiyatı 149$ seviyesinde tahmin edilirken, 16GB'lık versiyon ise 199$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Daha çok çevrimiçi veri aktarıma dayanan Apple TV'nin, bu depolama birimleriyle sorun yaşamaması bekleniyor.
Yeni modele rağmen 3. jenerasyon Apple TV'yi 69$'dan satmaya devam edeceği söylenen Apple, uzun süredir duyduğumuz üyelik tabanlı TV akış servisini ise 3. ve 4. jenerasyon Apple TV modellerine ancak önümüzdeki yıl içerisinide yazılım güncellemesiyle verecek. 25 kanal için aylık 40$ seviyesinde olacağı duyulan servis yanında, yeni nesil Apple TV evrensel arama özelliğiyle içerik bulmayı da daha kolay hale getirecek. Örneğin bir film ismi tek komutla Netflix, Amazon Prime Video, ve iTunes içerisinde toplu şekilde aranabilecek ve film hakkında birçok ekstra içerik de kullanıcıların karşısına çıkartılacak.
4. jenerasyon Apple TV'nin kutu içeriği hakkında da bazı bilgiler yayınladı. 9to5Mac sitesinin son haberine göre kutu içerisinde standart güç kablosu, HDMI ile USB kabloları ve kumanda yer alacak. Sonuç olarak yeni Apple TV, son yıllarda yapılan en büyük değişiklikler ile oturma odalarında kendisine çok daha fazla yer bulacak. 
Not: Sayfadaki görseller konsepttir. 

http://9to5mac.com/2015/09/02/apple-tv-4-2015-specs/ Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
Kendine has oyun ve uygulama olursa efsane olur iyi satar fiyatta dengeli olursa...
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Guest-F8946C419 4 yıl
Uygulama yüklenecek kıvama gelirse 4 gb ile ne yapılacak acaba? 8 16 32 olarak gelecek bence.
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WB 4 yıl
Diğer özellikleri sabit olan akılsız tv ler üretseler de daha uygun fiyatlı, onlara bunu takıp kullansak..
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DH Misafiri 4 yıl
4K özellikli Apple tv yi de 2sene sonra satmaya başlar. Iphone 6plus full hd oyun oynatıyor, Apple tv satışı çok olmayan bir ürün. Kimse Apple tv için uğraşmaz, o nedenle full hd oyun oynatsın yeter.
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