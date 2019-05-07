Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor

Akıllı asistan dendiğinde akla gelen ilk uygulama hiç şüphesiz Google Asistan. Bugün düzenlenen Google I/O 2019 etkinliğinde Google Asistan'ın "yeni nesle" geçtiğinden bahseden firma oldukça şaşırtıcı bir demo gerçekleştirdi. Google Asistan, sorulara 10 kat daha hızlı cevap verebiliyor.

100 GB veri 0.5 GB'a indirildi

Google Asistan'ın bu başarısının altında sesinizi algılamak için kullandığı verinin telefonunuza yerleştirilmesi yatıyor. Normal şartlarda sunucularda tutulan bu veri 100 GB'ın üzerindeydi. Google özel bir çalışma yaparak veri boyutunu 0.5 GB'a düşürmeyi başardı. Böylece 0.5 GB'lık veriyi telefonunuzun içerisine indirerek çok daha hızlı bir Google Asistan deneyimi yaşayabileceksiniz.

Hızın yanında Google Asistan'a farklı fonksiyonellikler de eklenebilecek. Örneğin etkinlik sırasında Google Asistan peş peşe sorulan tüm sorulara kesintisiz cevap verebildi. Daha öncesinde sunucu ile bağlantı gerektiği için böyle bir özellik getirilemiyordu.

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Yeni özellik oldukça heyecanlandırıcı. Ancak kullanılabilir olacağı tarih şu an için belli değil. Sadece bu yılın sonlarına doğru "yeni Pixel akıllı telefonlarla" birlikte geleceği belirtildi. Haberimiz içerisinde bahsettiğimiz demoyu aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.