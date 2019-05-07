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Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor

Google Asistan'ın konuşmaları anlamak için kullandığı veri küçültülerek telefonların içerisine yerleştiriliyor. Bu sayede Google Asistan 10 kat daha hızlı cevap verebilecek.
2 hf.
8,2b
1
6
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor
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Akıllı asistan dendiğinde akla gelen ilk uygulama hiç şüphesiz Google Asistan. Bugün düzenlenen Google I/O 2019 etkinliğinde Google Asistan'ın "yeni nesle" geçtiğinden bahseden firma oldukça şaşırtıcı bir demo gerçekleştirdi. Google Asistan, sorulara 10 kat daha hızlı cevap verebiliyor.

100 GB veri 0.5 GB'a indirildi 

Google Asistan'ın bu başarısının altında sesinizi algılamak için kullandığı verinin telefonunuza yerleştirilmesi yatıyor. Normal şartlarda sunucularda tutulan bu veri 100 GB'ın üzerindeydi. Google özel bir çalışma yaparak veri boyutunu 0.5 GB'a düşürmeyi başardı. Böylece 0.5 GB'lık veriyi telefonunuzun içerisine indirerek çok daha hızlı bir Google Asistan deneyimi yaşayabileceksiniz.
Hızın yanında Google Asistan'a farklı fonksiyonellikler de eklenebilecek. Örneğin etkinlik sırasında Google Asistan peş peşe sorulan tüm sorulara kesintisiz cevap verebildi. Daha öncesinde sunucu ile bağlantı gerektiği için böyle bir özellik getirilemiyordu.
Ayrıca Bkz. "Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları"
Yeni özellik oldukça heyecanlandırıcı. Ancak kullanılabilir olacağı tarih şu an için belli değil. Sadece bu yılın sonlarına doğru "yeni Pixel akıllı telefonlarla" birlikte geleceği belirtildi. Haberimiz içerisinde bahsettiğimiz demoyu aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.

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Nokata 1 hf. en beğenilen izmirliyim_89
Türkiye'de aktif değil.
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brk6152 1 gün Dgkn_ngn
Bikere bende yapmıştım kapalı görünüyor ama çalışıyodu
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xenix 1 hf.
Bunları yapması için birine söylesen bi yerde patlar hata yapar 😂😂😂
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brk6152 1 hf.
Türkiye de voice match yok
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Dgkn_ngn 1 gün brk6152
Ben bir şekilde açığını bulup aktif ettim. Gayette çalışıyor google asistan.
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izmirliyim_89 1 hf.
Mi 8 de daha voice match aktif bile değil
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Nokata 1 hf. izmirliyim_89
Türkiye'de aktif değil.
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