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Yeni nesil LG V10, firmanın kendi yonga seti ile gelebilir

Mobil dünyada, üreticilerin kendi yonga setini geliştirmesi konusunda ciddi bir hareketlilik var. Şu anda pek çok önemli firma kendi yonga setini geliştiriyor ve sayının daha da artması bekleniyor
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil LG V10, firmanın kendi yonga seti ile gelebilir


Geçen yıl Nuclun adındaki 32-bitlik yonga seti ile pazarda şansını deneyen LG, aşırı ısınma sorunları ve performans düşüşleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşamış ve projeyi rafa kaldırmıştı. Bununla birlikte rakiplerin kendi yonga setini geliştirme konusundaki çalışmaları, LG'yi yeniden sahalara döndürebilir. 

Sektörden gelen bilgilere göre LG, gelecek yıl piyasaya süreceği V10 amiral gemi modelinin ikinci neslinde Nuclun 2 yonga setini kullanmayı planlıyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini işlem yüküne göre sırasıyla çalıştıran yonga setinde Mali-T880 grafik birimi yer alacak. LG'nin yeni yonga setini 16nm FinFET süreci ile TSMC'ye ürettireceği konuşuluyor. 

Genel manzaraya baktığımızda karşımıza Huawei Kirin 950 yonga setinin benzer karakteristikleri çıkıyor. Huawei yonga setinde; LPDDR4 desteği, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 depolama belleği standartları, 4K HEVC ve VP9 desteği, i7 yardımcı işlemci gibi pek çok önemli avantajlar sunuyordu. LG'nin yapacağı benzer hamleler, Kirin 950 ve Nuclun 2 yonga setlerini aynı seviyeye çekebilir. 

Kirin 950, şu anda Android tarafındaki en güçlü yonga seti durumunda. Gelecek yıl Samsung ve Qualcomm gibi rakiplerin arkasında kalacak ancak yine de en güçlüler arasındaki yerini koruyacak. LG Nuclun 2'nin de en güçlüler arasında yerini alacağını düşünebiliriz. 

Nuclun 2 yonga seti ile ikinci nesil LG V10 modelinin performans anlamında dönemindeki rakiplerden fazla geri kalmayacağını söyleyebiliriz. Bu yıl 64-bitlik Snapdragon 808 yonga seti ile gelen model, sınıfındaki rakiplerinden biraz güçsüz kalmıştı ancak tasarım ve katma değerli özellikleri ile bunu biraz unutturmuştu. 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-LG-G5-to-skip-on-Nuclun-2-SoC-LG-V10-successor-might-be-the-first-to-use-the-chip_id76833 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YediyuzYetmisYedi 3 yıl
Sd 808 deyince aklıma lg geliyor artık
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kadirirdem 3 yıl
Bence artiklg de çıkarmali rekabet iyice artması lazım....
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