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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Mac Pro ve Mac Mini'ler Temmuz-Ağustos döneminde tanıtılabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda iMac'i Sandy Bridge işlemciler ve Thunderbolt arayüzü ile güncelleyen Apple, yeni nesil Mac Pro'ları ve Mac Mini'leri Temmuz sonu-Ağustos başı itibariyle gün yüzüne çıkartabilir.

CNet'ten Brian Tong, kaynaklarından edindiği bilgiye göre yazdığı Twitter mesajında yeni nesil Mac Pro'ların ve Mac Mini'lerin Temmuz sonu ya da Ağustos'un ilk haftasında satışa sunulacağını iddia etti. İddianın sahibi Brian Tong olunca, tarihlerin doğru olma olasılığı artıyor çünkü Tong, benzer kalıpta yayınladığı bir başka mesajı ile yeni nesil iMac'lerin satışa sunulacağı tarihi en doğru açıklayan isim olmayı başarmıştı.

Mac Pro'ların, donanımsal revizyonun yanı sıra tasarımsal olarak yenilenmesi; Mac Mini'lerin de iMac gibi Sandy Bridge ve Thunderbolt arayüzü ile donatılması bekleniyor.


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Saahin 8 yıl
HD 3000 ekran kartlı olanlar daha bu yıl tanıtıldı. Eğer bu yıl kendimi kasarak bir Apple MBP alsaydım ve yazında bu çıksaydı sıkı bir küfür ederdim Apple'a aynı anda birkaç tane alabilecek durumda olsaydım iplemezdim ve bu yeni çıkacaklar almak istiyorum.
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Mixenon 8 yıl
Bende mac mini düşünüyorum, en ucuz mac olduğu için, yeni vaio aldım onun için diğer mac ler pahalı geliyor. 2-3 aydır yeni mac mini yi bekliyorum...
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bilgehankalkan 8 yıl
Tam ben yazacaktım.
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