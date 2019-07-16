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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil MacBook Air öncekinden daha yavaş bir SSD'ye sahip

Consomac internet sitesi tarafından yapılan testler yeni nesil MacBook Air'ın önceki modele kıyasla daha yavaş bir SSD'ye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Okuma hızında yüzde 35 düşüş söz konusu.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kısa süre önce yenilediği MacBook dizüstü bilgisayarları arasında MacBook Air da vardı. Genellikle bu tür güncellemeler cihazlar için yeni ekran kartı ve daha hızlı işlemci ve depolama birimi anlamına gelir. Ancak 2019 MacBook Air bir adım geriye gitmiş gibi görünüyor.
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Fransız web sitesi Consomac, Blackmagic Disk Speed aracını kullanarak yeni nesil MacBook Air üzerinde bazı testler yaptı. Bunun sonucunda da dizüstü bilgisayarın 2018'de piyasaya sürülen önceki modele kıyasla daha yavaş bir SSD'ye sahip olduğu ortaya çıktı.

Okuma hızında yüzde 35 düşüş var

Yapılan testlerde 256 GB depolama alanına sahip 2019 MacBook Air, 1 GB/sn yazma hızı ve 1.3 GB/sn okuma hızına ulaştı. 2018 yılında çıkan eşdeğer modelin ise 920 MB/sn yazma hızı ve 2 GB/sn okuma hızına sahip olduğu belirtiliyor.
Yazma hızı eski makine ile aynı (hatta biraz daha iyi) olsa da, performansa en çok etki eden okuma hızında yüzde 35 düşüş söz konusu. Dosyalara erişirken ve ayrıca dizüstü bilgisayarı başlatırken okuma hızının ne derece önemli olduğunu düşünürsek, bu durum kullanıcının deneyimi üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olabilir.

https://www.macrumors.com/2019/07/15/macbook-air-2019-slower-ssd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 35 dk.
Fiyatı 100$ aşağıya çekildi, e böyle olması kaçınılmazdı. Hala daha aynı fiyat bandındaki PC'lerden daha hızlı SSD kullanıyor.
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bullx 8 dk. esmerbuyucu
zannetmiyorum, arkadaşım xiami mi book pro aldı geçenlerde, 2.5k civarı okuma hızı vardı.
tabi bu mac o windows, sırf batarya performansı bile uçurum
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lterlemez 48 dk.
Kar marjını yüksek tutabilmek adına maliyeti aşağıya çekmişler.
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nikony 1 sa.
Apple yazılımı iyileştirdiği için gerek duymamıştır, hatta daha performanslıdır.
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