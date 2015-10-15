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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Mitsubishi otomobiller, kablosuz olarak otomatik güncelleme alabilecek

3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni nesil Mitsubishi otomobiller, kablosuz olarak otomatik güncelleme alabilecek
Dünyaca ünlü otomobil firması Mitsubishi, yeni jenerasyon modellerinde OTA (Over-the-air) temelli yazılım güncelleme gerçekleştireceğini duyurdu.
Movimento ile ortaklığa giderecek FLEXConnect olarak adlandırılan yeni bir mimari oluşturan Mitsubishi, bu sayede yeni satılan otomobillerini güncellemek için araçları servise çağırmayacak ya da USB gibi fiziksel bağlantılara ihtiyaç duymacak. Firma güncellemeleri OTA (Over-the-air/ kablosuz güncelleme) temelinde bulut üzerinden gönderecek ve örneğin multimedya sistemine bir uygulama eklemek istediği zaman bunu otomobillere kolayca dahil edebilecek. 
Hali hazırda Tesla ve Ford tarafından otomobilleri düzenli olarak güncel tutmak için kullanılan sistem, özellikle tüketiciler için faydalı bir çözüm oluşturuyor. Sistemin tek olmusuz yanı olaraksa araca uzaktan erişimin bazı firmaların da başına geldiği üzere hackleme sorunlarına açık olması gösteriliyor.

http://www.cnet.com/news/movimento-ota-mitsubishi-infotainment/ Yorum Yaz
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HeijanınAyanları 3 yıl en beğenilen
Evoyu bitirdiniz be daha ne olsun
Geç bunları mitsubishiiii
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Mihrali Bey 3 yıl
Lancer'i, Honda'nın cıvıka yaptığı gibi fabrika çıkışlı tüplü versen bi de Lancer'deki sakalı çıkmış otomatik şanzımanı değiştirsen süper olacak mitşuuuu :D
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forumu 3 yıl
Tanrı bizi korusun.

Bu telefon üreticilerindeki anlayış, araba üretimine de yayılırsa hapı yuttuk.

Her yıl küçük değişiklerle yeni araba satmaya başlarlar.
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wustti 3 yıl
fiyatlar da zaten güncellenniyor hep :)
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kadirirdem 3 yıl
Yakinda hersey güncelleme alacak...
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HeijanınAyanları 3 yıl en beğenilen
Evoyu bitirdiniz be daha ne olsun
Geç bunları mitsubishiiii
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esmerbuyucu 3 yıl
Samsung çamaşır makinelerine güncelleme getirsin. Baloncuk ayarında dengeleme falan yapsınlar.
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