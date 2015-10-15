Yeni nesil Mitsubishi otomobiller, kablosuz olarak otomatik güncelleme alabilecek

Dünyaca ünlü otomobil firması Mitsubishi, yeni jenerasyon modellerinde OTA (Over-the-air) temelli yazılım güncelleme gerçekleştireceğini duyurdu.

Movimento ile ortaklığa giderecek FLEXConnect olarak adlandırılan yeni bir mimari oluşturan Mitsubishi, bu sayede yeni satılan otomobillerini güncellemek için araçları servise çağırmayacak ya da USB gibi fiziksel bağlantılara ihtiyaç duymacak. Firma güncellemeleri OTA (Over-the-air/ kablosuz güncelleme) temelinde bulut üzerinden gönderecek ve örneğin multimedya sistemine bir uygulama eklemek istediği zaman bunu otomobillere kolayca dahil edebilecek.

Hali hazırda Tesla ve Ford tarafından otomobilleri düzenli olarak güncel tutmak için kullanılan sistem, özellikle tüketiciler için faydalı bir çözüm oluşturuyor. Sistemin tek olmusuz yanı olaraksa araca uzaktan erişimin bazı firmaların da başına geldiği üzere hackleme sorunlarına açık olması gösteriliyor.

http://www.cnet.com/news/movimento-ota-mitsubishi-infotainment/