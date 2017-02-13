Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı

Yeniden tasarlanmış Nissan Leaf gibi görünen casus fotoğraflar dünyanın en çok satan elektrikli otomobilinin yeni versiyonuyla geleceğini ortaya koymuş durumda. Henüz resmi bir şey yok ancak resimlerin kesinlikle ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre Nissan, Leaf'in dış görünüşüyle ilgili ortak eleştirileri dikkate almış.

Fotoğraflardaki Leaf'ın şu anda yolda olanlardan daha iyi göründüğü söylenebilir ve sonuç olarak daha iyi satacak gibi duruyor. Resimler ağır şekilde kamufle olmasına rağmen yine de pek çok ayrıntıyı görebiliyoruz. Yeni Leaf, yüzer tavan, açısal farlar ve arka lambalar da dahil olmak üzere Nissan IDS konseptinden çok fazla öğe almış gibi görünüyor. Aracın profil aynı zamanda şu anki Nissan Murano'yı anımsatıyor.

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Ön cephe, şarj bağlantı noktalarını gizleyen panele rağmen mevcut modelden çok daha agresif bir yapıya bürünmüş. Farlar daha küçük görünüyor ve mevcut Leaf kadar dikey durmadığını söyleyebiliriz. Aracın arka kısmı da ön gibi daha büyük bir spoiler ile daha agresif bir havaya kavuşmuş durumda. Şeffaf stop lamba lensleri de tarihe karışmışa benziyor.

Burada arada yenilenmiş Nissan Leaf'ın modernize edilmiş bir görünümün yanı sıra oldukça iyileştirilmiş bir menzile sahip olması bekleniyor. Mevcut Leaf tek bir şarjla sadece 172 km yol yapabiliyor. Bu da Chevy Bolt'un 383 km menzilinden oldukça düşük bir rakam. Ayrıca aracın Nissan'ın yarı otonom "ProPilot" sürüş yetenekleriyle donatılacağını da ekleyelim. Aşağıda yer alan galeri ve video aracılığıyla yeni nesil Nissan Leaf'e göz atabilirsiniz.

http://www.autoblog.com/2017/02/10/next-gen-nissan-leaf-spy-shots/#Slayt-4436005