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Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili Nissan Leaf'in yenilenmiş tasarımını yansıtan casus fotoğraflar yayınladı. 2018 model aracın oldukça iyileştirilmiş bir menzile sahip olması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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16
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeniden tasarlanmış Nissan Leaf gibi görünen casus fotoğraflar dünyanın en çok satan elektrikli otomobilinin yeni versiyonuyla geleceğini ortaya koymuş durumda. Henüz resmi bir şey yok ancak resimlerin kesinlikle ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre Nissan, Leaf'in dış görünüşüyle ilgili ortak eleştirileri dikkate almış.
Fotoğraflardaki Leaf'ın şu anda yolda olanlardan daha iyi göründüğü söylenebilir ve sonuç olarak daha iyi satacak gibi duruyor. Resimler ağır şekilde kamufle olmasına rağmen yine de pek çok ayrıntıyı görebiliyoruz. Yeni Leaf, yüzer tavan, açısal farlar ve arka lambalar da dahil olmak üzere Nissan IDS konseptinden çok fazla öğe almış gibi görünüyor. Aracın profil aynı zamanda şu anki Nissan Murano'yı anımsatıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel'in yeni Tehdit Manzarası Panosu, güncel güvenlik tehditlerini listeleyecek"
Ön cephe, şarj bağlantı noktalarını gizleyen panele rağmen mevcut modelden çok daha agresif bir yapıya bürünmüş. Farlar daha küçük görünüyor ve mevcut Leaf kadar dikey durmadığını söyleyebiliriz. Aracın arka kısmı da ön gibi daha büyük bir spoiler ile daha agresif bir havaya kavuşmuş durumda. Şeffaf stop lamba lensleri de tarihe karışmışa benziyor.
Burada arada yenilenmiş Nissan Leaf'ın modernize edilmiş bir görünümün yanı sıra oldukça iyileştirilmiş bir menzile sahip olması bekleniyor. Mevcut Leaf tek bir şarjla sadece 172 km yol yapabiliyor. Bu da Chevy Bolt'un 383 km menzilinden oldukça düşük bir rakam. Ayrıca aracın Nissan'ın yarı otonom "ProPilot" sürüş yetenekleriyle donatılacağını da ekleyelim. Aşağıda yer alan galeri ve video aracılığıyla yeni nesil Nissan Leaf'e göz atabilirsiniz.

http://www.autoblog.com/2017/02/10/next-gen-nissan-leaf-spy-shots/#Slayt-4436005 Yorum Yaz
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megaron85 2 yıl en beğenilen axesis
axesis

rwnoult zoe şu andaki tüm rakiplerinden ucuz vergisi ülkemizde yok denecek kadar az ve 400 km mesafe 2017 modeli

arabam.com/...

"Aylık 89 euro x 3 ayda: 267 euro, 3 aylık max 1250 km yapmak koşuluyla 267 euro sadece kiralama bedeli yani 3 ayda 1250 km karşılık kira bedeli 801,00 TL , yani km 'ye 0,64 kuruşa gelecek ki bu sadece kira için geçerli. Ucuz mu ? Karar sizin..."
axesisrwnoult zoe şu andaki tüm rakiplerinden ucuz vergisi ülkemizde yok denecek kadar az ve 400 km mesafe 2017 modeli
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xmen121 2 yıl
Agresif
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aqshim 2 yıl
iyi fiyata gelirse piyasaya ilaç olur.
yetiş ya nissan yetiş ya mitsubishi
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lapatid 2 yıl
japonyanin %100 yerli milli arabasi
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H.B.V 2 yıl
Bir arabaya benzettim ama arabayı hatırlayamadım
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Kerim5100 2 yıl
Yeni Micra'nın hormonlusu gibi olacaksa hiç çıkmasın daha iyi ??
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aycibin 2 yıl
subaru levorg'un çirkini gibi sanki
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Moueson 2 yıl aycibin
aycibin
subaru levorg'un çirkini gibi sanki

Kamuflaj lı araçın çirkin olduğunu nereden anladın!
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sdc55 2 yıl
acayip bişe
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axesis 2 yıl
rwnoult zoe şu andaki tüm rakiplerinden ucuz vergisi ülkemizde yok denecek kadar az ve 400 km mesafe 2017 modeli
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megaron85 2 yıl axesis
axesis

rwnoult zoe şu andaki tüm rakiplerinden ucuz vergisi ülkemizde yok denecek kadar az ve 400 km mesafe 2017 modeli

arabam.com/...

"Aylık 89 euro x 3 ayda: 267 euro, 3 aylık max 1250 km yapmak koşuluyla 267 euro sadece kiralama bedeli yani 3 ayda 1250 km karşılık kira bedeli 801,00 TL , yani km 'ye 0,64 kuruşa gelecek ki bu sadece kira için geçerli. Ucuz mu ? Karar sizin..."
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Xloud 2 yıl
Micra 2017 ye benzeyecek
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aaguler 2 yıl
2010 da tanıtılmıştı. Komple yenilenecek galiba. 2011 yılında da yılın otomobili idi. Ne diyelim Hayır'lı olsun...
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fotoğraf, Otomobil ve
8 etiket daha elektrikli araç konsept nissan leaf 2018 casus Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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