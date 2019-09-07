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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Porsche 718 Cayman tamamen elektrikli olabilir

Alman otomobil devi Porsche, geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli otomobili olan Taycan'ı tanıtmıştı. Şirketin bir sonraki tamamen elektrikli modeli 718 Cayman olabilir.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche ilk elektrikli otomobili olan Taycan'ı tanıtmasının ardından gözler şirketin elektrikli serisine katılacak bir sonraki modele çevrildi. Alman otomobil devi yeni nesil Macan'ın tamamen elektrikli olacağını çoktan onayladı peki ya 718 Boxster ve Cayman ne olacak?
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Her ne kadar Porsche’nin satışlarında SUV modelleri ağır bassa da bu durum spor otomobillerin unutulacağı anlamına gelmiyor. Porsche, şu anda elektrikli 718 Cayman geliştirme fikrini değerlendirdiğini doğruladı.

Nihai karar 12 ay içinde verilecek

Porsche Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lutz Meschke, Auto Express'e yaptığı açıklamada 718 Cayman'ın elektriklenecek bir sonraki model olacağını onayladı. Ancak şirket yeni nesil 718 Cayman konusunda henüz tam bir karar vermiş değil. Şu anda batarya konseptleri ve gövde tipleri test ediliyor.
Porsche CEO'su Oliver Blume konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir sonraki 718 Cayman için hala konsept dönemindeyiz ancak önümüzdeki 12 ay içinde hangi yöne gideceğimiz konusunda bir karara varacağız” ifadelerini kullandı.


https://www.autoexpress.co.uk/porsche/cayman/107818/next-porsche-718-cayman-to-go-full-electric Yorum Yaz
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