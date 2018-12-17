Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor

AMD’nin mobil tarafta piyasaya sunmaya hazırladığı 12nm sürecindeki Zen+ tabanlı APU modelleri detaylanmaya devam ediyor. Tepe modelinden sonra 3 farklı APU modelinin daha bilgileri internete sızdırıldı.

Ryzen 7 3700U ve Ryzen 5 3500U başı çekiyor

Geçtiğimiz haftalarda bilgileri sızdırılan model Ryzen 7 3700U olarak geçmişti. 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli olan APU modelinde 640 Stream işlemcili RX Vega grafik birimi yer alıyordu. 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip olan yonga 15W ısıl tasarım gücüne sahipti.

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İkinci model Ryzen 5 3500U adını taşıyor. 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli olan işlemci 2.1GHz taban hızına sahip. Turbo ile 3.6GHz hızlarına çıkabiliyor. Seviye 2 ön bellek 2MB iken Seviye 3 ön bellek de 4MB. RX Vega 8 ile 1.2 TFLOPS seviyelerine çıkan APU 15W ısıl tasarım gücüne sahip.

Ryzen 3 3300U APU modelinde 4 çekirdek yer alıyor. RX Vega 6 grafik birimi ile birlikte 15W ısıl tasarım gücü mevcut. Ryzen 3 3200U ise 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli. 2.6GHz taban hıza sahip olan işlemciye Radeon RX Vega 3 grafik birimi eşlik ediyor.

Bunlar haricinde Ryzen 3 300U olarak giriş seviyesi bir APU daha olduğu ifade ediliyor. 2 çekirdekli işlemci ve Radeon RX Vega 3 ile giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak.

CES 2019 fuarında AMD’nin yeni nesil APU ailesini tanıtması bekleniyor. Yukarıda sayılanlardan hangisi ilk olarak sahneye çıkacak bilinmiyor ancak Ryzen 7 3700U için daha güçlü iddialar mevcut.