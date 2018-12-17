Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor

AMD’nin mobil tarafta piyasaya sunmaya hazırladığı 12nm sürecindeki Zen+ tabanlı APU modelleri detaylanmaya devam ediyor. Tepe modelinden sonra 3 farklı APU modelinin daha bilgileri internete sızdırıldı.
Ryzen 7 3700U ve Ryzen 5 3500U başı çekiyor
Geçtiğimiz haftalarda bilgileri sızdırılan model Ryzen 7 3700U olarak geçmişti. 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli olan APU modelinde 640 Stream işlemcili RX Vega grafik birimi yer alıyordu. 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip olan yonga 15W ısıl tasarım gücüne sahipti.Ayrıca Bkz. "Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak"
İkinci model Ryzen 5 3500U adını taşıyor. 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli olan işlemci 2.1GHz taban hızına sahip. Turbo ile 3.6GHz hızlarına çıkabiliyor. Seviye 2 ön bellek 2MB iken Seviye 3 ön bellek de 4MB. RX Vega 8 ile 1.2 TFLOPS seviyelerine çıkan APU 15W ısıl tasarım gücüne sahip.
Ryzen 3 3300U APU modelinde 4 çekirdek yer alıyor. RX Vega 6 grafik birimi ile birlikte 15W ısıl tasarım gücü mevcut. Ryzen 3 3200U ise 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli. 2.6GHz taban hıza sahip olan işlemciye Radeon RX Vega 3 grafik birimi eşlik ediyor.
Bunlar haricinde Ryzen 3 300U olarak giriş seviyesi bir APU daha olduğu ifade ediliyor. 2 çekirdekli işlemci ve Radeon RX Vega 3 ile giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak.
CES 2019 fuarında AMD’nin yeni nesil APU ailesini tanıtması bekleniyor. Yukarıda sayılanlardan hangisi ilk olarak sahneye çıkacak bilinmiyor ancak Ryzen 7 3700U için daha güçlü iddialar mevcut.
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-mobility-ultra-low-power-cpus-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet önce işlemci programlarına bakalım. Çok aman aman farklar yok, halen daha işlemci olarak biraz geride ama hangisini kullanırsan kullan sonuçta işini görüyor.
Aşağıdaki linkten diğer testlere bakarsın. Şimdi grlelim oyun testlerine, öok fazla Excel'de iş yapınca insanın biraz oyun oynayası gelir. Bir Gta V yapalım yav:
Gta V sarmadı yav birde Civilization yapalım:
Yav o da sarmadı şöyle güzsl bir fps oynayalım ne dersin Metro Last Light mesela:
Hadi şimdi git Geekbench skoruyla yeni laptop ya da notebook almaya devam et, Intel sizi bekliyor!!!
techspot.com/...
AMD masaüstündeki başarısını dizüstünde yakalayamaz!
Neden mi? Intel yüzünden! Hayır Intel'in işlemcileri ile yarışamadığından değil, Intel'in dizüstü piyasasını elinde tutmasından...
Elinde tutmak derken çok satmaktan bahsetmiyorum, bildiğiniz avucunun içinde tutuyor ve istediği gibi yönlendiriyor...
Bu konuda Intel'in iki büyük silahı, yani stratejisi var, birincisi ödül sistemi, Intel işlemcilere önem veren dizüstü markalarına teknolojilerini daha önce sunuyor, desteğini çekmiyor, çipleri daha ucuza veriyor ve bunda aslında kötü bir şey yok.
Kirli tarafta ise ikinci silah var: "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir" sistemi... Bununla Intel üreticileri açıkça tehdit ederek, yani eğer düzgün AMD işlemcili laptop üretirlerse çipleri daha geç ve daha pahalıya satın alacaklarını ve tüm desteği çekeceğini söyleyerek şantaj uyguluyor, Intel'in dizüstü piyasasındaki hakimiyeti yüzünden de bu şantaj işe yarıyor.
Sonuç?
Aynı marka ve model dizüstülerin Intel işlemcili olanarı çift kanal ram ve SSD ile çıkıyor, AMD APU'lu olanları ise aslında çift kanalda çok daha hızlı çalışacak olmalarına rağmen tek kanal ram ile çıkıyor ve SSD bir opsiyon olarak bile sunulmuyor. Ayrıca düzgün soğutma sağlanmayarak AMD APU'ların ağır throttling (sıcaklık yüzünden performans düşmesi) yaparak gerçek performansının çok daha altında çalışması sağlanıyor.
Bunları merak edenler yurtdışında çıkmış olan ve fiyat saçmalıkları yüzünden Türkiye'ye uğramayan (iyiki de uğramayan) Dell, HP, Lenovo, Acer gibi en büyük markaların Ryzen APU'ya sahip (2500U ve 2700U) dizüstü bilgisayarlarını ve aynı modellerin Intel işlemcili olanlarını inceleyebilir. Ayrıca notebookcheck gibi sitelerin incelemelerinden tüm APU'lu cihazların düzgün soğutulmadığını ve ağır throttling'e uğradığını okuyabilirler.
2012 yılında bu sektörün içindeyken Türk markaları içinde en çok satan, hepimizin de haklı şekilde soğuk olduğu malum dizüstü firmasının bölge yetkilisinin ağzından direk duyduğum cümle her şeyi özetliyordu aslında; "Biz de AMD severler için AMD işlemcili bilgisayar çıkarmak istedik fakat böyle bir durumda Intel'in tüm desteğini kaybederiz, bu yüzden çıkaramıyoruz."