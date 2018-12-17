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Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor

AMD’nin Zen+ mimarisini temel aldığı yeni APU’ların tanıtımı için kısa bir süre varken detaylar sızmaya devam ediyor. Ryzen 5 3500U, Ryzen 3 3300U ve Ryzen 3 3200U detaylandı.
5 ay
10,3b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin mobil tarafta piyasaya sunmaya hazırladığı 12nm sürecindeki Zen+ tabanlı APU modelleri detaylanmaya devam ediyor. Tepe modelinden sonra 3 farklı APU modelinin daha bilgileri internete sızdırıldı.

Ryzen 7 3700U ve Ryzen 5 3500U başı çekiyor

Geçtiğimiz haftalarda bilgileri sızdırılan model Ryzen 7 3700U olarak geçmişti. 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli olan APU modelinde 640 Stream işlemcili RX Vega grafik birimi yer alıyordu. 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip olan yonga 15W ısıl tasarım gücüne sahipti.

Ayrıca Bkz. "Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak"

İkinci model Ryzen 5 3500U adını taşıyor. 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli olan işlemci 2.1GHz taban hızına sahip. Turbo ile 3.6GHz hızlarına çıkabiliyor. Seviye 2 ön bellek 2MB iken Seviye 3 ön bellek de 4MB. RX Vega 8 ile 1.2 TFLOPS seviyelerine çıkan APU 15W ısıl tasarım gücüne sahip.

Ryzen 3 3300U APU modelinde 4 çekirdek yer alıyor. RX Vega 6 grafik birimi ile birlikte 15W ısıl tasarım gücü mevcut. Ryzen 3 3200U ise 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli. 2.6GHz taban hıza sahip olan işlemciye Radeon RX Vega 3 grafik birimi eşlik ediyor.

Bunlar haricinde Ryzen 3 300U olarak giriş seviyesi bir APU daha olduğu ifade ediliyor. 2 çekirdekli işlemci ve Radeon RX Vega 3 ile giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak.

CES 2019 fuarında AMD’nin yeni nesil APU ailesini tanıtması bekleniyor. Yukarıda sayılanlardan hangisi ilk olarak sahneye çıkacak bilinmiyor ancak Ryzen 7 3700U için daha güçlü iddialar mevcut.

 

https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-mobility-ultra-low-power-cpus-leak/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 5 ay en beğenilen Guest Account
Amd 2500U işlemcisini ele alalım. Sen şimdi aklınca küçümsediğini snaıyorsun ya şimdi sana güzel bir cevap verelim.
Evet önce işlemci programlarına bakalım. Çok aman aman farklar yok, halen daha işlemci olarak biraz geride ama hangisini kullanırsan kullan sonuçta işini görüyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Aşağıdaki linkten diğer testlere bakarsın. Şimdi grlelim oyun testlerine, öok fazla Excel'de iş yapınca insanın biraz oyun oynayası gelir. Bir Gta V yapalım yav:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gta V sarmadı yav birde Civilization yapalım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yav o da sarmadı şöyle güzsl bir fps oynayalım ne dersin Metro Last Light mesela:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hadi şimdi git Geekbench skoruyla yeni laptop ya da notebook almaya devam et, Intel sizi bekliyor!!!
techspot.com/...
Amd 2500U işlemcisini ele alalım. Sen şimdi aklınca küçümsediğini snaıyorsun ya şimdi sana güzel bir cevap verelim.Evet önce işlemci programlarına bakalım...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Bloodin 5 ay
Hep yazdım, buraya da yazayım.
AMD masaüstündeki başarısını dizüstünde yakalayamaz!
Neden mi? Intel yüzünden! Hayır Intel'in işlemcileri ile yarışamadığından değil, Intel'in dizüstü piyasasını elinde tutmasından...
Elinde tutmak derken çok satmaktan bahsetmiyorum, bildiğiniz avucunun içinde tutuyor ve istediği gibi yönlendiriyor...
Bu konuda Intel'in iki büyük silahı, yani stratejisi var, birincisi ödül sistemi, Intel işlemcilere önem veren dizüstü markalarına teknolojilerini daha önce sunuyor, desteğini çekmiyor, çipleri daha ucuza veriyor ve bunda aslında kötü bir şey yok.
Kirli tarafta ise ikinci silah var: "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir" sistemi... Bununla Intel üreticileri açıkça tehdit ederek, yani eğer düzgün AMD işlemcili laptop üretirlerse çipleri daha geç ve daha pahalıya satın alacaklarını ve tüm desteği çekeceğini söyleyerek şantaj uyguluyor, Intel'in dizüstü piyasasındaki hakimiyeti yüzünden de bu şantaj işe yarıyor.
Sonuç?
Aynı marka ve model dizüstülerin Intel işlemcili olanarı çift kanal ram ve SSD ile çıkıyor, AMD APU'lu olanları ise aslında çift kanalda çok daha hızlı çalışacak olmalarına rağmen tek kanal ram ile çıkıyor ve SSD bir opsiyon olarak bile sunulmuyor. Ayrıca düzgün soğutma sağlanmayarak AMD APU'ların ağır throttling (sıcaklık yüzünden performans düşmesi) yaparak gerçek performansının çok daha altında çalışması sağlanıyor.
Bunları merak edenler yurtdışında çıkmış olan ve fiyat saçmalıkları yüzünden Türkiye'ye uğramayan (iyiki de uğramayan) Dell, HP, Lenovo, Acer gibi en büyük markaların Ryzen APU'ya sahip (2500U ve 2700U) dizüstü bilgisayarlarını ve aynı modellerin Intel işlemcili olanlarını inceleyebilir. Ayrıca notebookcheck gibi sitelerin incelemelerinden tüm APU'lu cihazların düzgün soğutulmadığını ve ağır throttling'e uğradığını okuyabilirler.
2012 yılında bu sektörün içindeyken Türk markaları içinde en çok satan, hepimizin de haklı şekilde soğuk olduğu malum dizüstü firmasının bölge yetkilisinin ağzından direk duyduğum cümle her şeyi özetliyordu aslında; "Biz de AMD severler için AMD işlemcili bilgisayar çıkarmak istedik fakat böyle bir durumda Intel'in tüm desteğini kaybederiz, bu yüzden çıkaramıyoruz."
Hep yazdım, buraya da yazayım.AMD masaüstündeki başarısını dizüstünde yakalayamaz!Neden mi? Intel yüzünden! Hayır Intel'in işlemcileri ile yarışamadığı...
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DH Misafiri 5 ay
Hali hazırdaki MX150 Mobil grafik işlemciler Vega 8 den %27 daha yüksek performaslı. Giriş seviyesi oyunlar için bir çözüm olmayacağını buradan anlayabiliriz.
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Bloodin 5 ay
Hep yazdım, buraya da yazayım.
AMD masaüstündeki başarısını dizüstünde yakalayamaz!
Neden mi? Intel yüzünden! Hayır Intel'in işlemcileri ile yarışamadığından değil, Intel'in dizüstü piyasasını elinde tutmasından...
Elinde tutmak derken çok satmaktan bahsetmiyorum, bildiğiniz avucunun içinde tutuyor ve istediği gibi yönlendiriyor...
Bu konuda Intel'in iki büyük silahı, yani stratejisi var, birincisi ödül sistemi, Intel işlemcilere önem veren dizüstü markalarına teknolojilerini daha önce sunuyor, desteğini çekmiyor, çipleri daha ucuza veriyor ve bunda aslında kötü bir şey yok.
Kirli tarafta ise ikinci silah var: "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir" sistemi... Bununla Intel üreticileri açıkça tehdit ederek, yani eğer düzgün AMD işlemcili laptop üretirlerse çipleri daha geç ve daha pahalıya satın alacaklarını ve tüm desteği çekeceğini söyleyerek şantaj uyguluyor, Intel'in dizüstü piyasasındaki hakimiyeti yüzünden de bu şantaj işe yarıyor.
Sonuç?
Aynı marka ve model dizüstülerin Intel işlemcili olanarı çift kanal ram ve SSD ile çıkıyor, AMD APU'lu olanları ise aslında çift kanalda çok daha hızlı çalışacak olmalarına rağmen tek kanal ram ile çıkıyor ve SSD bir opsiyon olarak bile sunulmuyor. Ayrıca düzgün soğutma sağlanmayarak AMD APU'ların ağır throttling (sıcaklık yüzünden performans düşmesi) yaparak gerçek performansının çok daha altında çalışması sağlanıyor.
Bunları merak edenler yurtdışında çıkmış olan ve fiyat saçmalıkları yüzünden Türkiye'ye uğramayan (iyiki de uğramayan) Dell, HP, Lenovo, Acer gibi en büyük markaların Ryzen APU'ya sahip (2500U ve 2700U) dizüstü bilgisayarlarını ve aynı modellerin Intel işlemcili olanlarını inceleyebilir. Ayrıca notebookcheck gibi sitelerin incelemelerinden tüm APU'lu cihazların düzgün soğutulmadığını ve ağır throttling'e uğradığını okuyabilirler.
2012 yılında bu sektörün içindeyken Türk markaları içinde en çok satan, hepimizin de haklı şekilde soğuk olduğu malum dizüstü firmasının bölge yetkilisinin ağzından direk duyduğum cümle her şeyi özetliyordu aslında; "Biz de AMD severler için AMD işlemcili bilgisayar çıkarmak istedik fakat böyle bir durumda Intel'in tüm desteğini kaybederiz, bu yüzden çıkaramıyoruz."
1 Yanıt Yanıtla +4
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BirDost9999 5 ay Bloodin
Hocam söyledikleriniz çok haklısınız bunlar bir kaç yerden duymuşluğum intel'i bu yüzden hiç sevmiyorum çok hileci bir firma. AMD bugüne kadar kullandığı işlemcilerde böyle hileler yapmadı intel kralını yapıyor o yüzden intel'i kınıyorum.
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bluedevil866 5 ay
6 cekirdeklisini yapamiyor musunuz?
intel 8750 olani alicam lakin onlar da acik dolu ve 14nm ... les gibi de enerji yiyo, isiniyo !!!
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jac0B0 5 ay
Vega 8 i mobile e kaydırdıklarına göre;
3300g-3400g modelleri rx560 düzeyinde APU ile gelecek.
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The white warrior 5 ay
15w tdp li işlemcide ancak 500-600 mhz gpu hızıyla oyun oynarsınız. Bize 35w tdp li işlemci lazım
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DH Misafiri 5 ay
"nm=nanometre" bir zaman (süreç) birimi değil, uzunluk birimidir.
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Guest Account 5 ay
5 yıllık laptop'umun geekbench değerleri ;
3833 tek çekirdek 11666 çoklu çekirdek.
(satışta)güncel intel 8565u geekbench değerleri ;
4700 tek çekirdek 16000 çoklu çekirdek.
daha çıkamadığı halde piyasaya yarışamıyor. biz de intelden bizi kurtarsın diye bekliyoruz laptop işlemcilerini.

2 Yanıt Yanıtla
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BirDost9999 5 ay Guest Account
Hocam bunun sebebi şudur Zen ile Zen+ arasında çok az fark var sadece önbellekler ile iyileştirilmiş Nm düştü IPC'de oynama yok ama Zen 2 olsaydı çok büyük farklar olabilirdi.
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Mutlak.Sıfır 5 ay Guest Account
Amd 2500U işlemcisini ele alalım. Sen şimdi aklınca küçümsediğini snaıyorsun ya şimdi sana güzel bir cevap verelim.
Evet önce işlemci programlarına bakalım. Çok aman aman farklar yok, halen daha işlemci olarak biraz geride ama hangisini kullanırsan kullan sonuçta işini görüyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Aşağıdaki linkten diğer testlere bakarsın. Şimdi grlelim oyun testlerine, öok fazla Excel'de iş yapınca insanın biraz oyun oynayası gelir. Bir Gta V yapalım yav:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gta V sarmadı yav birde Civilization yapalım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yav o da sarmadı şöyle güzsl bir fps oynayalım ne dersin Metro Last Light mesela:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hadi şimdi git Geekbench skoruyla yeni laptop ya da notebook almaya devam et, Intel sizi bekliyor!!!
techspot.com/...
2 Yanıt Yanıtla +7
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susesa 5 ay
Keşke 2500U nun skorlarını verseydiniz, biz de internetten aramak zorunda kalmazdık. Neyse bari vatandaş aramasın.
Ryzen 2500u Geekbench4.1
Tek çekirdek 3600
Çok çekirdek 9700
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Xit 5 ay
Sizden İşlemci hakkında iyi haberler geliyor: Amd nin 3000 se
risini yakından takip ediyorum fakat anakart hakkında hiç yorum yapmıyorsunuz. İşlemciler detaylanıyor scorlar sızıyor ama hangi anakart üzerinde...! Am4 soket 2020 yılında kadar desteklenidiği söylendi ama hangi anakart üzerinde bu skorlar gerçekleştirildiği yazılmaz ise eksik haber olur...Ancak resimde büyültülünce HP 85B3 yazıyor ama bunu bilmeyenler yada ana haberde yazılsa, açıklansa çok iyi olur.
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DH Misafiri 5 ay
Bu apular niye dizüstülerde yaygın kullanılmıyor
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