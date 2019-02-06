Yeni nesil S Pen üzerinde kamera olabilir

Akıllı telefon pazarına sunduğu S Pen ekran kalemiyle yeni bir dönemin kapılarını açan Samsung, bugüne kadar kalemini sürekli geliştirdi. Bluetooth desteği gibi önemli özellikler kazanan kaleme ilginç bir yenilik daha geliyor.

Ek kamera

Samsung’un başvurduğu patente göre S Pen kaleminde yakın gelecekte bir kamera yer alabilir. Bir sensör ve bir lens barındıran bu kamera nedeniyle ekran kaleminin donanımında da gelişmeler olacak. Kontrolcü yongası daha gelişirken batarya da büyüyor. Kameranın yakınlaştırma yapabilmesi diğer bir ilginç özellik.

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Ekran kaleminde bir kamera muhtemelen sektörde bir ilk olacak. Ön kamerayı buraya alarak Samsung’un gelecek Galaxy Note modellerinde ekran deliğini tamamen kaldıracağı ve tamamen çerçevesiz bir ekran elde edebileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte kullanıcı tarafında bu nasıl karşılanacak merak konusu. Hızlı bir özçekim gerektiği zaman ekran kalemini çıkararak çekme davranışı pek kabul görmeyebilir. Bu bakımdan Samsung’un ön kameradan vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Sadece alternatif olarak telefonu kullanmak istemeyenler için bir tercih olabilir. Samsung’un bu yeniliği ne zaman S Pen kalemine sunacağı bilinmiyor.