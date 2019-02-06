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Yeni nesil S Pen üzerinde kamera olabilir

Samsung’un yaptığı yeni bir patent başvurusu S Pen kalemine bir kamera ekliyor. Kullanıcılar S Pen ile telefonun ön kamerasına geçiş yapmadan özçekim alabilecekler.
3 ay
2,1b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına sunduğu S Pen ekran kalemiyle yeni bir dönemin kapılarını açan Samsung, bugüne kadar kalemini sürekli geliştirdi. Bluetooth desteği gibi önemli özellikler kazanan kaleme ilginç bir yenilik daha geliyor.

Ek kamera

Samsung’un başvurduğu patente göre S Pen kaleminde yakın gelecekte bir kamera yer alabilir. Bir sensör ve bir lens barındıran bu kamera nedeniyle ekran kaleminin donanımında da gelişmeler olacak. Kontrolcü yongası daha gelişirken batarya da büyüyor. Kameranın yakınlaştırma yapabilmesi diğer bir ilginç özellik.

Ayrıca Bkz. "Samsung The Wall konsepti artık 292 inç"

Ekran kaleminde bir kamera muhtemelen sektörde bir ilk olacak. Ön kamerayı buraya alarak Samsung’un gelecek Galaxy Note modellerinde ekran deliğini tamamen kaldıracağı ve tamamen çerçevesiz bir ekran elde edebileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte kullanıcı tarafında bu nasıl karşılanacak merak konusu. Hızlı bir özçekim gerektiği zaman ekran kalemini çıkararak çekme davranışı pek kabul görmeyebilir. Bu bakımdan Samsung’un ön kameradan vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Sadece alternatif olarak telefonu kullanmak istemeyenler için bir tercih olabilir. Samsung’un bu yeniliği ne zaman S Pen kalemine sunacağı bilinmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-10-S-Pen-camera_id113446 Yorum Yaz
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Kerim5100 3 ay
Çabuk gereksiz bir özellik diyenler gelmeden :D
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ymhaslaman 3 ay en beğenilen
İşte buna inovasyon denir o zaman.
Not: Tim Cook bunu rüyasında gördü.
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Kerim5100 3 ay esmerbuyucu
Apple Pencil'a iPhone desteği gelse bayrak sallandırıp gezdirecek adam gelmiş S-Pen'e gimmick diyor şakacı şey seni XD
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Askaparta 3 ay
Gözüne kalem sokmak bu olsa gerek.
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Teknolojist_44 3 ay
İnşallah gerçek amacı için kullanılır da , sapıklar ellerinde note serisi ile gezmez .
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Matt_Murdock 3 ay
Saçma ve gereksiz
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GameboyColor 3 ay
Yakında telefonu spene sokucaz.
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savasserter 3 ay
Olur da çalıştırabilirlerse kalemin ucunda kamerayla enteresan görüntüler ortaya çıkabilir.
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esmerbuyucu 3 ay
S-pen'in gimmick bir ürün olduğunu düşündüğümüzde tencere kapak olmuş. Telefondan bağımsız kamera değişik kullanım senaryoları yaratabilir.
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CWaRRioR 3 ay esmerbuyucu
S-pen mi "gimmick" :) Daha önce kullanmadığın o kadar belli ki...
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Kerim5100 3 ay esmerbuyucu
Apple Pencil'a iPhone desteği gelse bayrak sallandırıp gezdirecek adam gelmiş S-Pen'e gimmick diyor şakacı şey seni XD
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Fenomenon 3 ay
s-pen gereksiz değil ama s-pen de kamera gereksiz bence.
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CWaRRioR 3 ay
Böyle bir şey olacaksa kademeli olarak önce kamera kısmı, daha fazla çekince tamamı çıkacak bir tasarım olması gerekir -ki kamera kademesindeyken telefon bataryasından güç alabilsin.
Aksi halde S pen hacmine hem kamera koyup hem de kameraya yetecek batarya sığdırmak bana mümkün görünmedi.
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muhamnet 3 ay CWaRRioR
Ben telefonun mp3 oynamasına bile ihtimal vermiyordum bir zamanlar...
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intel7mix 3 ay
S pen ekle babam ekle. Sonra kabarık fiyat ile gelir inovasyon diyerekten.
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ymhaslaman 3 ay en beğenilen
İşte buna inovasyon denir o zaman.
Not: Tim Cook bunu rüyasında gördü.
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