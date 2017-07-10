Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Volkswagen Golf güncel modelden daha hafif olacak

Geçtiğimiz aylarda makyajlı kasası tanıtılan Golf 7 bir süre daha piyasada yer alacağa benziyor. Alman Auto Bild'a göre dizel skandalı Golf 8'in piyasaya çıkış süresini etkilemiş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Makyajlı Golf piyasaya çıkalı henüz birkaç ay olmasına rağmen aracın yeni nesliyle ilgi bilgiler internette yerini almaya başladı. Alman Auto Bild'ın haberine göre markaya pahalıya patlayan dizel skandalı yeni nesil Golf'ün piyasaya çıkış tarihini etkilemiş durumda. Yeni nesil Golf'ün piyasaya 2020'ye doğru çıkması beklenirken, pek çok alanda değişikliklerle birlikte gelecek.
 
Grubun esnek MQB platformu üzerine geliştirilen 8. nesil Golf, güncel modelden versiyonlarına göre 35-70 kg daha hafif olacak. Daha gösterişli bir ön tasarıma sahip olması beklenen yeni Golf, keskin arka aydınlatmalara sahip olacak ve Arteon'da olduğu gibi Golf yazısı arka kısmın ortasında yer alacak. Yenilenen alt kısım sayesinde aracın iç mekanı daha da geniş hale gelirken, bagaj hacmi de 400 litre civarlarına çıkacak.
 
Aracın iç dizaynında da temelli değişiklikler yer alırken, analog göstergeler en baz modelden itibaren yerini tamamen dijital göstergelere bırakacak. Üç boyutlu baş üstü gösterge de markanın planları arasında yer alırken, dokunmatik kontrollerin yanında el hareketleriyle bilgi-eğlence ekranı kontrol edilebilecek. Teknoloji kanadında tam otomatik park ve sürücü tercihlerini anımsayabilen akıllı anahtar sistemleri yer alırken, 8. nesille birlikte 48V yarı hibrit sistem Golf'e de getirilecek.
 
Hibrit Golf GTE'nin güçlenip daha fazla menzile sahip olması planlanırken, Golf GTI modelinin 250 bg güce, dört tekerden çekişli Golf R modelinin ise 350 bg güce çıkması bekleniyor.
 
Son olarak ise bu yeniliklerin aracın fiyat etiketini yükseltmemesi ve yeni nesille birlikte kabin içi malzeme kalitesinde bir artışa gidileceği konuşuluyor.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
2020 de çıkacak golfün haberini neden şimdiden veriliyor ? Hepsi varsayım ortada kesin olan bir şey yok.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 2 yıl
Arteon'un farları az daha kalın, biraz daha küçük ızgara, arka stoplar daha köşeli olacak, bagajı da çıkar al sana 2020 Golf, boşuna beklemeye gerek yok. Ayar tutmayan motorlar ve patlayan Dsg olduğu sürece hala daha yol kat etmeyecek.
Arteon'un farları az daha kalın, biraz daha küçük ızgara, arka stoplar daha köşeli olacak, bagajı da çıkar al sana 2020 Golf, boşuna beklemeye gerek yok. Ayar ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adieu 2 yıl Abstraction
O veriler yanlış hocam doğuş nasılsa satıyor diye pek sallamamış, geçen bir eleman da tutturdu daha ağır diye yanlış olduğunu gösteren az üyeli bir forum gösterdim ondan sonra kaynağa bak diye ağlanmaya başladı, tabi gerçeği vw.de'ye girince gördü.

Alman sitesinde gerçek veriler var, makyajsızda da aks açıklığı ve dingil mesafesi hatalıydı herhalde, adamların tek doğru bildiği şey arabanın rengi, buzdolabı beyazı...
O veriler yanlış hocam doğuş nasılsa satıyor diye pek sallamamış, geçen bir eleman da tutturdu daha ağır diye yanlış olduğunu gösteren az üyeli bir forum göste...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Yaklaşık 1 kişi kadar hafif olacak ,iyi hem tasarımı da değişecek!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oxpays 2 yıl
Arkadas her sene mi daha güzelini , her modelde mi cok daha iyisini yaparsınız , bayılıyorum su arabaya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pipoti 2 yıl
VAG grubuun yeni kasa anlayışı far değiştirmek olduğuna göre, demek ki yeni Golf'ün farlarından bir kaçı opsiyon olarak satılacak ve araç hafifleyecek.
Comfortline + Geri vites lambası = vs... diye Doğuş'ta fiyat listesi çekseler şaşırmam 2-3 sene sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liebermann 2 yıl
daha çok uzun zaman var, böyle konuları konuşmaya gerek yok..
hayat 3 yıl sonraki modeli konuşmak için kısa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Humm genelde her nesilde ağırlaşır ama hafiflemesi şok edici gerçekten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 2 yıl

Golf =
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 2 yıl
Arteon'un farları az daha kalın, biraz daha küçük ızgara, arka stoplar daha köşeli olacak, bagajı da çıkar al sana 2020 Golf, boşuna beklemeye gerek yok. Ayar tutmayan motorlar ve patlayan Dsg olduğu sürece hala daha yol kat etmeyecek.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratec 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Arteon'un farları az daha kalın, biraz daha küçük ızgara, arka stoplar daha köşeli olacak, bagajı da çıkar al sana 2020 Golf, boşuna beklemeye gerek yok. Ayar tutmayan motorlar ve patlayan Dsg olduğu sürece hala daha yol kat etmeyecek.

C segmentinin tartışmasız en iyi aracı Golf ken hangi yolu kat etmesinden bahsediyorsun anlamadım
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swonz 2 yıl
Bi zahmet teknoloji gelişiyor arabalar da hafiflesin tabi
Tasarım hoş olmuş geleceğin arabalarının da nasıl olacağı az çok belli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
Bu haliyle kalacaksa ben bayıldım. Vav/Vay be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
Haberi okurken baz modeli bedava verecekler sandım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7979 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, volkswagen golf 8 ve
7 etiket daha golf 8 2019 golf Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl BMW önümüzdeki yıl Formula E'ye katılma kararı aldı 2 yıl PSY - Gangnam Style'ın YouTube saltanatı sona erdi 2 yıl iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor 2 yıl Yeni nesil Audi A8 tanıtıldı 2 yıl Yeni iPhone’un başlangıç fiyatı 1200$ olabilir 2 yıl Xiaomi’den standart kulaklıklara Bluetooth desteği 2 yıl Windows Phone 8.1 için yolun sonu geldi 2 yıl Turkcell T80 ve T VR tanıtıldı 2 yıl Steam’in VAC sistemi rekor tazeledi! 2 yıl Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi "Calibri" yolsuzluk davasını çözdü 2 yıl Düşük bütçeli LG Q6 ile tanışın 2 yıl Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com 2 yıl Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi 2 yıl Yeni geliştirilen algoritma kalp aritmilerine teşhis koyabiliyor 2 yıl Intel’in Sky Lake Purley platformu yarın duyurulacak 2 yıl Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi 2 yıl Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu 2 yıl Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6 2 yıl LG Q6’nın görseli sızdırıldı 2 yıl Chrome OS'de dokunmatik ekran kullanımı kolaylaşıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Volkswagen Golf güncel modelden daha hafif olacak Sonraki Araştırmacılar bataryasız telefon prototipi geliştirdi 2 yıl Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler 2 yıl MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni çip ümit vadediyor 2 yıl Samsung, pil uzmanı arıyor 2 yıl Hipersonik uçaklara seramik kaplama 2 yıl Alipay ve WeChat Pay'i dünyaya yayacak ortaklık 2 yıl Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu 2 yıl Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı 2 yıl The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak 2 yıl 2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları 2 yıl İlk yerli otomobil elektrikli olacak 2 yıl LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak 2 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 2 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 2 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 2 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı 2 yıl 14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor 2 yıl Protez altıncı parmak: ThirdThumb 2 yıl Intel Core i9-7900X'in hızı 6GHz'e çıkartıldı,rekor geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim