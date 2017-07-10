Yeni nesil Volkswagen Golf güncel modelden daha hafif olacak

Makyajlı Golf piyasaya çıkalı henüz birkaç ay olmasına rağmen aracın yeni nesliyle ilgi bilgiler internette yerini almaya başladı. Alman Auto Bild'ın haberine göre markaya pahalıya patlayan dizel skandalı yeni nesil Golf'ün piyasaya çıkış tarihini etkilemiş durumda. Yeni nesil Golf'ün piyasaya 2020'ye doğru çıkması beklenirken, pek çok alanda değişikliklerle birlikte gelecek.

Grubun esnek MQB platformu üzerine geliştirilen 8. nesil Golf, güncel modelden versiyonlarına göre 35-70 kg daha hafif olacak. Daha gösterişli bir ön tasarıma sahip olması beklenen yeni Golf, keskin arka aydınlatmalara sahip olacak ve Arteon'da olduğu gibi Golf yazısı arka kısmın ortasında yer alacak. Yenilenen alt kısım sayesinde aracın iç mekanı daha da geniş hale gelirken, bagaj hacmi de 400 litre civarlarına çıkacak.

Aracın iç dizaynında da temelli değişiklikler yer alırken, analog göstergeler en baz modelden itibaren yerini tamamen dijital göstergelere bırakacak. Üç boyutlu baş üstü gösterge de markanın planları arasında yer alırken, dokunmatik kontrollerin yanında el hareketleriyle bilgi-eğlence ekranı kontrol edilebilecek. Teknoloji kanadında tam otomatik park ve sürücü tercihlerini anımsayabilen akıllı anahtar sistemleri yer alırken, 8. nesille birlikte 48V yarı hibrit sistem Golf'e de getirilecek.

Hibrit Golf GTE'nin güçlenip daha fazla menzile sahip olması planlanırken, Golf GTI modelinin 250 bg güce, dört tekerden çekişli Golf R modelinin ise 350 bg güce çıkması bekleniyor.

Son olarak ise bu yeniliklerin aracın fiyat etiketini yükseltmemesi ve yeni nesille birlikte kabin içi malzeme kalitesinde bir artışa gidileceği konuşuluyor.