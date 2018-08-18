Yeni nesil iPhone'lar için Apple Pencil müjdesi

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iPad Pro'nun belirleyici özelliklerinden biri de son derece olumlu eleştiriler alan Apple Pencil isimli kalemi desteklemesi. Bununla birlikte yeni nesil iPhone'ların da aynı özelliğe sahip olabileceğine yönelik söylentiler vardı.Ayrıca Bkz. "Yeni nesil iPhone'lar Apple Pencil desteği ve 512 GB depolama kapasitesi sunabilir"
Çin merkezli Economic Daily News'in yayınladığı yeni rapora bakılırsa bu beklenti gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Zira Apple'ın Tayvan'dan yeni bir kalem tedarikçisi ile anlaşma imzaladığı bildirildi. Rapor iki yeni nesil iPhone X için "dokunmatik ve kalemle ilgili" yongaları tedarik edecek şirketin Elan olduğunu iddia ediyor.
6.5 inçlik iPhone'lar destekleyecek
Söylentilere bakılırsa bu yıl sadece 6.5 inçlik iPhone'lar Apple Pencil'ı destekleyecek. Büyük ekranda kalem kullanmak küçük ekrana kıyasla daha kullanışlı olacağından bu iddia kulağa mantıklı geliyor. Bu bilgilerin hiç birinin şu an için doğrulanmadığını unutmamak gerek. Dolayısı ile duyumlar konusunda kesin konuşmak mümkün değil.
Bununla birlikte, 2018 iPhone modellerinin Eylül ayının ikinci haftasında resmen duyurulacağı tahmin ediliyor. Yani konuyla ilgili tüm detayları öğrenmemiz çok uzun sürmeyecek.
https://www.cultofmac.com/571191/oled-iphones-apple-pencil/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika'da ise 100 $ = 600 TL.
Yuh diyorum.
Burada bahsedilen kalem tipi ise farklı. Samsung'un Note serisi böyle mesala. Ekranın altında baskıya duyarlı bir katman var. Ayrıca kalemin içindeki çip ile iletişime geçiyor telefon.
Apple pencili başarılı buluyorum. Kendi adıma konusacak olursam, suana kadar elde ettiğim en iyi yazı ve cizim deneyimi apple pencil ile oldu. Hal böyleyken bu fiyatlar ile son teknoloji ürünleri artık cok az bir zümreye hitap edecek ve bunun üzüntüsü içindeyim.
Dün ortodontistim (kendisi oldukça aktif çalışan ve sosyoekonomik açıdan önemli hastaları olan bir doktor) bile kızına okulu kullanmak üzere istediği apple ürünlerinden bir tanesi için fiyat konusunda serzenişte bulundu. Kendisine katılıyorum. Ülkemiz diğer ülkelere göre elektronik konusunda her zaman bir tık daha yüksek fiyat seviyesinde olmuştur. Ancak son zamanlarda ki dikey yükseliş ile gerçekten çoğumuzun tölerans limitinin üstüne çıktığını düşünüyorum.
Bir de buna, ekonomik durumu cok iyi olan ama yinede ‘bu kadarda olmaz ya almıyorum’ deyip şahsi olarak tepki koyan güzel insanları da katarsak üst seviye laptop, telefon ve bilgisayar ürünlerini ülkemizde çok küçük bir zümre tarafından kullanılacağı kanaatindeyim.
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