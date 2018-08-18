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Yeni nesil iPhone'lar için Apple Pencil müjdesi

Apple'ın Tayvanlı bir kalem tedarikçisi ile anlaşma imzalaması, yeni nesil OLED ekranlı iPhone'ların Apple Pencil desteği sunacağına yönelik iddiaları güçlendirdi.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPad Pro'nun belirleyici özelliklerinden biri de son derece olumlu eleştiriler alan Apple Pencil isimli kalemi desteklemesi. Bununla birlikte yeni nesil iPhone'ların da aynı özelliğe sahip olabileceğine yönelik söylentiler vardı.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil iPhone'lar Apple Pencil desteği ve 512 GB depolama kapasitesi sunabilir"
Çin merkezli Economic Daily News'in yayınladığı yeni rapora bakılırsa bu beklenti gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Zira Apple'ın Tayvan'dan yeni bir kalem tedarikçisi ile anlaşma imzaladığı bildirildi. Rapor iki yeni nesil iPhone X için "dokunmatik ve kalemle ilgili" yongaları tedarik edecek şirketin Elan olduğunu iddia ediyor.

6.5 inçlik iPhone'lar destekleyecek

Söylentilere bakılırsa bu yıl sadece 6.5 inçlik iPhone'lar Apple Pencil'ı destekleyecek. Büyük ekranda kalem kullanmak küçük ekrana kıyasla daha kullanışlı olacağından bu iddia kulağa mantıklı geliyor. Bu bilgilerin hiç birinin şu an için doğrulanmadığını unutmamak gerek. Dolayısı ile duyumlar konusunda kesin konuşmak mümkün değil.
Bununla birlikte, 2018 iPhone modellerinin Eylül ayının ikinci haftasında resmen duyurulacağı tahmin ediliyor. Yani konuyla ilgili tüm detayları öğrenmemiz çok uzun sürmeyecek.

https://www.cultofmac.com/571191/oled-iphones-apple-pencil/ Yorum Yaz
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simbolmina 9 ay en beğenilen CaSsErDoDo
Dün dündür, bugün bugündür. Ölmüş gitmiş adam, peygamber gibi adamın söylediklerini tabu olarak kabul edip ona göre mi iş yapacak trilyonluk şirket? Biraz gerçekçi olun lütfen.
Dün dündür, bugün bugündür. Ölmüş gitmiş adam, peygamber gibi adamın söylediklerini tabu olarak kabul edip ona göre mi iş yapacak trilyonluk şirket? Biraz gerç...
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vbalikci 9 ay
Job'un kemikleri fingirdiyor.
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SEHZADE63 9 ay vbalikci
Adam cehennem ateşinde yaniyo normaldir...
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10ff 9 ay
Sonra taklitci olan samsung oluyor...
note serisi olmasa bu olmayacakti kesinlikle
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veteriner69 9 ay
Note 9 da bedava, üstelik bluetooth özelliği de var.
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SEHZADE63 9 ay
Kalemin 300-400 tl den satildigini varsayarsak pek iş gormez gibime geliyor note serisi gibi kullanişli olmaz sacma aptalca olur..
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veteriner69 9 ay SEHZADE63
Şu anda Apple Pencil Türkiye de 550 TL.
Amerika'da ise 100 $ = 600 TL.
Yuh diyorum.
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mkyb 9 ay
2007 yılında Steve Jobs'un artık kalem yok dediğini hatırlatanlar o dönemki ekran teknolojisinden neden bahsetmiyor ? O döneme kadar üretilen dokunmatik cihazlar baskıya duyarlı ekrana sahipti. Hani şu Nokia 5800'da olan telefonu kullanmak için tırnak uzatmak zorunda kaldığımız ekran tipi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Burada bahsedilen kalem tipi ise farklı. Samsung'un Note serisi böyle mesala. Ekranın altında baskıya duyarlı bir katman var. Ayrıca kalemin içindeki çip ile iletişime geçiyor telefon.
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Bgood 9 ay
güzel de bu pencili nasıl taşıcaz neyse tablette hep yanında taşımıyodun ama telefon hep yanında olacak ve kalem note sersindeki üzerinde olmazsa fiyasko ilkel bir kalem olur saçmalık birde şarj olayı var toplantıda şarj bitti pardon bir şarj edyim kalemimi diyeyim iphone batarya zaten küçük baya soru işaretleri var yani
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AskN0More 9 ay
Farklı boyutta bir apple pencil gelecek ise mantıklı olabilir. İpad ekranıda büyük oldugundan bu sorun teskıl etmıyor suanda. Ancak iphone ekranında eşşek kadar apple pencille yazı yazmak cok estetik ve konforlu olmaz fikrindeyim.
Apple pencili başarılı buluyorum. Kendi adıma konusacak olursam, suana kadar elde ettiğim en iyi yazı ve cizim deneyimi apple pencil ile oldu. Hal böyleyken bu fiyatlar ile son teknoloji ürünleri artık cok az bir zümreye hitap edecek ve bunun üzüntüsü içindeyim.
Dün ortodontistim (kendisi oldukça aktif çalışan ve sosyoekonomik açıdan önemli hastaları olan bir doktor) bile kızına okulu kullanmak üzere istediği apple ürünlerinden bir tanesi için fiyat konusunda serzenişte bulundu. Kendisine katılıyorum. Ülkemiz diğer ülkelere göre elektronik konusunda her zaman bir tık daha yüksek fiyat seviyesinde olmuştur. Ancak son zamanlarda ki dikey yükseliş ile gerçekten çoğumuzun tölerans limitinin üstüne çıktığını düşünüyorum.
Bir de buna, ekonomik durumu cok iyi olan ama yinede ‘bu kadarda olmaz ya almıyorum’ deyip şahsi olarak tepki koyan güzel insanları da katarsak üst seviye laptop, telefon ve bilgisayar ürünlerini ülkemizde çok küçük bir zümre tarafından kullanılacağı kanaatindeyim.
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CaSsErDoDo 9 ay
Bugun sabah vakti iphonun lansmanını izledim. Yıl 2007 Steve Jobs diyor ki kaleme ihtiyacımız yok parmak yeter bir de iğrenme sesi çıkarıyor. Yıl 2018 okuduğumuz haber ise bu.
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simbolmina 9 ay CaSsErDoDo
Dün dündür, bugün bugündür. Ölmüş gitmiş adam, peygamber gibi adamın söylediklerini tabu olarak kabul edip ona göre mi iş yapacak trilyonluk şirket? Biraz gerçekçi olun lütfen.
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yorumculuklar 9 ay
Apple Pencil çıktığında bu stylus değil dediler haklılar da ama iPhone'a stylus tarzı ufak kalem gider, büyük kalemle ekranda işlem yapmak zor olur. Stylus da tükürdüğünü yalamak olacaktır.
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