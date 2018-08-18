Yeni nesil iPhone'lar için Apple Pencil müjdesi

iPad Pro'nun belirleyici özelliklerinden biri de son derece olumlu eleştiriler alan Apple Pencil isimli kalemi desteklemesi. Bununla birlikte yeni nesil iPhone'ların da aynı özelliğe sahip olabileceğine yönelik söylentiler vardı.

Ayrıca Bkz.

"Yeni nesil iPhone'lar Apple Pencil desteği ve 512 GB depolama kapasitesi sunabilir"

Çin merkezli Economic Daily News'in yayınladığı yeni rapora bakılırsa bu beklenti gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Zira Apple'ın Tayvan'dan yeni bir kalem tedarikçisi ile anlaşma imzaladığı bildirildi. Rapor iki yeni nesil iPhone X için "dokunmatik ve kalemle ilgili" yongaları tedarik edecek şirketin Elan olduğunu iddia ediyor.

6.5 inçlik iPhone'lar destekleyecek

Söylentilere bakılırsa bu yıl sadece 6.5 inçlik iPhone'lar Apple Pencil'ı destekleyecek. Büyük ekranda kalem kullanmak küçük ekrana kıyasla daha kullanışlı olacağından bu iddia kulağa mantıklı geliyor. Bu bilgilerin hiç birinin şu an için doğrulanmadığını unutmamak gerek. Dolayısı ile duyumlar konusunda kesin konuşmak mümkün değil.

Bununla birlikte, 2018 iPhone modellerinin Eylül ayının ikinci haftasında resmen duyurulacağı tahmin ediliyor. Yani konuyla ilgili tüm detayları öğrenmemiz çok uzun sürmeyecek.

https://www.cultofmac.com/571191/oled-iphones-apple-pencil/