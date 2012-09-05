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Yeni nesil iPhone'un çıkışı ile Samsung ve Apple arasında yeni bir patent kavgası başlayabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasında patent ihlali iddiasıyla açılan sayısız davalık süreçte 12 Eylül sonrası yeni bir döneme girilecek.

12 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone modelinin LTE teknolojisi sunacağı öngörülerinin artması üzerine Samsung, bir LTE donanımla iPhone satışa sunulduğu takdirde patent davası açacağını belirtmişti.

LTE destekli iPad'i de hesaba katarsak Samsung ile Apple arasında patent ihlaliyle ilgili yeni bir dava serisi başlayabilir.

Kaynaklar Samsung'un elinde önemli miktarda LTE patenti olduğunu belirtiyor. Ancak geçen yıl LTE ile ilgili hiçbir patenti olmayan Apple'ın bu yıl Ar-Ge ve satın almalarla rakamı 318'e çıkardığı ifade ediliyor. Tüm LTE patentlerinin yüzde 4.9'una sahip olan Apple, en çok LTE patent sahibi ilk 10 sıralamasına da girmiş durumda. 

Bunların 44'ü Apple tarafından geliştirildi. Kalanı ise Nortel ve Freescale firmalarından satın alındı. Apple'ın büyük kısmına sahip olduğu Rockstar Bidco firması da 116 adet LTE patentine sahip. Bu durumda Apple toplamda 434 adet patente erişiyor.

Samsung ise Apple'ı ikiye katlamış durumda. Dünya çapında firmanın elinde 819 adet LTE ile ilgili patent bulunuyor. Bunların bir kısmı Samsung tarafından alınmışken, bir kısmı da satın alım yoluyla firmanın portfolyosuna eklendi.

Uzmanlar gizli patentlerin, gizli olmayan patentlerden daha iyi bir savunma yapmayı sağladığını belirtiyor. Apple'ın elinde bu tür patentlerden bir hayli olduğu için Samsung'a direnebilir. 12 Eylül sonrasında neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.


http://www.slashgear.com/iphone-5-prepared-for-samsung-legal-war-with-434-lte-patents-04245915/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SamirCakir 6 yıl
Batuist
Bir teknolojiye ait bu kadar patent ne içerebilir ki? teknoloji tek, patent sayısı 819??? hani LTE denen şeyin farklı varyasyonları filan olsa anlıcam da o da değil!

Teknoloji tek ama içeriği fazla adamlar işi sağlama almak için atıyorum bağlantı için a yolu giriş, b yolu çıkış bu bir patent, başka bir firma telefonunda lte kullanmak istiyorsa ya patentini satın alacak yada farklı bi yol izleyecek mesela c yolu giriş d yolu çıkış gibi ve bunun gibi daha bir çok şey. Apple'ınde yaptığı bu adamlar sağa çekerek tuş kiliti açmak, menüleri sağa sola çekmek falan gibi en ufak şeylerin bile ayrı ayrı patentlerini almışlar.
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Krone 6 yıl
Sıktılar iyice , o onu tehdit eder şu buna dava açar.
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nurettinaz 6 yıl
İkiside iğrenç markalar artık bıktım saçma sapan kapışmalarından. Niye sony kimseyi dava etmiyor adamların elindeki patentleri ortaya dökseler CIA, MI6, Mossad bile işin içne karışmış olur ama bir iphone denilen çocuk oyuncağı vbe s3 denilen ankesörlü telefon ebatlarında iğrenç tasarımlı ürünler için birbirlerini yiyorlar artık yeter ileride kum var ikisinide kuma göndermek istiyorum.
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Saint2 6 yıl
senatorlines
Samsung resmen kabadayılık ve terbiyesizlik yapıyor İphone 4S çıkarken de böyle tehdit etmişti ne oldu hiç bişey olmadı 4S cayır cayır satılıyor samsung ise 1 milyar dolar patent ihlali ve taklitçilik cezası ödüyor, samsung resmen artık bütün tel. üreticileri çin TEHDİT olmaya başladı!

İronik bir yorum. Beğendim.
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senatorlines 6 yıl
Samsung resmen kabadayılık ve terbiyesizlik yapıyor İphone 4S çıkarken de böyle tehdit etmişti ne oldu hiç bişey olmadı 4S cayır cayır satılıyor samsung ise 1 milyar dolar patent ihlali ve taklitçilik cezası ödüyor, samsung resmen artık bütün tel. üreticileri çin TEHDİT olmaya başladı!
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akifdu 6 yıl
"Bunların bir kısmı Samsung tarafından alınmışken, bir kısmı da satın alım yoluyla firmanın portfolyosuna eklendi."
bu cümleyi anlamadım.
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cevapveren62 6 yıl
Bence ikisi birbirini bitirecek
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gahst 6 yıl
Bune lan Age Of Empires mı oynuyorlar yok 50 tane kılıçlı askeri var 100'e karşı koyabilir mi ? yok 50 tane kılıçlı savunmada mı iyidir saldırıda mı? Ne Saçma haber lan?
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join 6 yıl
Bunların patent davaları da gerçekten sıktı. Bu şekilde teknolojinin ilerlemesi de engelleniyor. Acaba suçlu kim ?
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teramit 6 yıl
uzmanı olmadığımız konularda alınan patent ve sayısını anlamamız gayet doğal.Patent arge yapmaya ve yeni ürünlerin piyasaya çıkamsına ön ayak oluyor.Patentler olmadan o çok sevdiğiniz telefonlara çok daha geç sahip olurduk.
Bu dünyadan çok uzak olduğumuz için patent davalarını bile kabullenemiyoruz.
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Batuist 6 yıl
Bir teknolojiye ait bu kadar patent ne içerebilir ki? teknoloji tek, patent sayısı 819??? hani LTE denen şeyin farklı varyasyonları filan olsa anlıcam da o da değil!
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