Yeni nesil iPhone'un çıkışı ile Samsung ve Apple arasında yeni bir patent kavgası başlayabilir

Samsung ile Apple arasında patent ihlali iddiasıyla açılan sayısız davalık süreçte 12 Eylül sonrası yeni bir döneme girilecek.





12 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone modelinin LTE teknolojisi sunacağı öngörülerinin artması üzerine Samsung, bir LTE donanımla iPhone satışa sunulduğu takdirde patent davası açacağını belirtmişti.





LTE destekli iPad'i de hesaba katarsak Samsung ile Apple arasında patent ihlaliyle ilgili yeni bir dava serisi başlayabilir.





Kaynaklar Samsung'un elinde önemli miktarda LTE patenti olduğunu belirtiyor. Ancak geçen yıl LTE ile ilgili hiçbir patenti olmayan Apple'ın bu yıl Ar-Ge ve satın almalarla rakamı 318'e çıkardığı ifade ediliyor. Tüm LTE patentlerinin yüzde 4.9'una sahip olan Apple, en çok LTE patent sahibi ilk 10 sıralamasına da girmiş durumda.





Bunların 44'ü Apple tarafından geliştirildi. Kalanı ise Nortel ve Freescale firmalarından satın alındı. Apple'ın büyük kısmına sahip olduğu Rockstar Bidco firması da 116 adet LTE patentine sahip. Bu durumda Apple toplamda 434 adet patente erişiyor.





Samsung ise Apple'ı ikiye katlamış durumda. Dünya çapında firmanın elinde 819 adet LTE ile ilgili patent bulunuyor. Bunların bir kısmı Samsung tarafından alınmışken, bir kısmı da satın alım yoluyla firmanın portfolyosuna eklendi.





Uzmanlar gizli patentlerin, gizli olmayan patentlerden daha iyi bir savunma yapmayı sağladığını belirtiyor. Apple'ın elinde bu tür patentlerden bir hayli olduğu için Samsung'a direnebilir. 12 Eylül sonrasında neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.



