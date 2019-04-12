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Yeni parmak aparatı Parkinson'u tespit edebilecek

Avustralya'da geliştirilen yeni cihaz Parkinson hastalığının tanısını kolaylaştıracağa benziyor. Cihaz yapılan laboratuvar testlerinde hastalar ile sağlıklı kişileri ayırt etmede başarı gösterdi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Parkinson'un tanısı ve teşhisi epey zor olabiliyor çünkü Parkinson hastalığı kan testlerinde veya beyin taramalarında belirti vermiyor. Avustralya, Bionics Institute kurumunda yeni geliştirilen bir cihaz hastanın parmağını  bükerek teşhis konulmasını kolaylaştırabilecek ve bu sayede tedavinin de daha erken başlamasına katkı sağlayabilecek.
Yeni cihaz Velcro kayışlarla hastanın eline sabitleniyor ve içindeki küçük motor sayesinde hastanın orta parmağını 30 saniye boyunca tekrar tekrar büküyor. Daha sonra entegre sensörleri sayesinde parmağı bükmek için gereken kuvvet miktarını bu sensörler yardımıyla kaydediyor. Bu sayede hastalığın ilk belirtilerinden biri olan kas sertliğinin derecesi objektif olarak ölçülmüş oluyor. Parkinson'un şiddeti ne kadar yüksek olursa kaslar da o derecede sertleşiyor.

Laboratuvar deneylerinde başarı sağlandı

Yapılan deneylerde yeni cihaz; Parkinson hastalarından ve sağlıklı kişilerden oluşan gruplar arasındaki ayrımı başarılı bir şekilde yapabildi. Cihazın geliştiricisi Dr. Thushara Perera gelecekte; hastaların cihazı evde kendi kendilerine kullanabileceklerini ve tıpkı kan şekeri ölçüm raporları gibi hastalıkla ilgili raporları doktorlarına gösterebileceklerini söyledi. Ayrıca yeni yöntemin doktorların hastalarına hangi ilaçları kullanacakları da dahil olmak üzere en iyi tedaviyi uygulama konusunda yardımcı olacağını sözlerine ekledi.
Gelişen teknoloji ile hastalıklara tanı koymayı kolaylaştırıcı yeni ürünler geliştiriliyor, üretiliyor. Gelecekte birçok hastalık açısından tanı koymak bu sayede kolaylaşacağa benziyor.

https://newatlas.com/bird-parkinsons-finger/59253/ Yorum Yaz
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sericik 1 ay
yakınımı bu hastalıkta kaybettiğim için söylüyorum
parkinson hastalığının bilinen bir tedavisi yok
dolayısı ile erken teşhisin pek bir önemi yok
ancak ilaca cevap veren ender hastalarda biraz olsun hastalığın ilerlemesinde gecikme etkisi olabilir
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