Yeni rapora göre Amazon ‘insan duygularını okuyabilen’ giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor

Bloomberg’ten gelen yeni bir rapora göre Amazon, bileğe takılan ve sesle aktive olan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, insan duygularını okuyabilme özelliğine sahip olacak. Bu tip başlıklarla öne çıkan cihazları genellikle toplum destekli projelerde görsek de Amazon gibi dünyanın en büyük firmalarından birinin benzer bir projeye girişmesi bir hayli dikkat çekici.

Alexa ses yazılımı ekibi ve firmanın Lab126 adlı donanım ekibinin birlikte çalışmasından ortaya çıkacak bu ürün, tabii ki Alexa’ya da sahip olacak. Alexa’nın bu şekilde bir giyilebilir cihazla mobil hâle gelmesi ve insan duygularını okuyabilir olması, kullanıcılar için işin boyutunu değiştirecektir. Kullanıcıların yanında, Amazon da topladığı veri miktarında bu gezen Alexa sayesinde büyük bir artış görecektir.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-23/amazon-is-working-on-a-wearable-device-that-reads-human-emotions-jw0fydco

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Cihazın duyguları nasıl anlayacağı kısmı ise yine rapora göre belirli biyolojik işaretçilerden geliyor. Bu hormonlar duyguları anlık olarak çıkarabilse de genel olarak güvenilir bir ruh hâli tespiti ise bir hayli zor bir proje. Küçük ve yeni firmaların başaramadığı bu işi Amazon, neredeyse sınırsız kaynaklarıyla belki başarabilir.