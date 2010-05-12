Yeni nesil Macbook Air, yakında satışa sunulabilir

Apple geçtiğimiz ay uzun süredir beklenen Core i7 ve i5 işlemcili yeni nesil 15 ve 17 inçlik Macbook Pro'ları satışa sunmuş ancak sadece 0,4-1,94 cm kalınlığındaki Macbook Air'de herhangi bir revizyona gitmemişti. Fakat son gelen bilgiler, Apple'ın daha güçlü Macbook Air'i yakın zamanda satışa sunacağını gösteriyor.

Macworld Avustralya'nın firmaya çok yakın kaynağına dayandırdığı iddiasına göre Apple, bir iki hafta içersinde yeni nesil Macbook Air'i satışa sunacak. Yeni nesil Macbook Air'in güçlü modelinin ürün numarası olarak "MC516LL/A K87 BETTER BTR-USA"i veren "firmaya yakın kaynak" ın bu son iddiasının da gerçekleşmesi bekleniyor çünkü aynı kaynak Macworld Avustralya'a yeni nesil Macbook Pro'ların tanıtımından yaklaşık bir hafta önce Macbook Pro revizyonunun bir hafta sonra geleceğini bildirmiş.

Apple'ın 2008 yılında satışına başladığı Macbook Air, son olarak 2009'un Haziran ayında güncellenmişti.