Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Macbook Air, yakında satışa sunulabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
1
13
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple geçtiğimiz ay uzun süredir beklenen Core i7 ve i5 işlemcili yeni nesil 15 ve 17 inçlik Macbook Pro'ları satışa sunmuş ancak sadece 0,4-1,94 cm kalınlığındaki Macbook Air'de herhangi bir revizyona gitmemişti. Fakat son gelen bilgiler, Apple'ın daha güçlü Macbook Air'i yakın zamanda satışa sunacağını gösteriyor.

Macworld Avustralya'nın firmaya çok yakın kaynağına dayandırdığı iddiasına göre Apple, bir iki hafta içersinde yeni nesil Macbook Air'i satışa sunacak. Yeni nesil Macbook Air'in güçlü modelinin ürün numarası olarak "MC516LL/A K87 BETTER BTR-USA"i veren "firmaya yakın kaynak" ın bu son iddiasının da gerçekleşmesi bekleniyor çünkü aynı kaynak Macworld Avustralya'a yeni nesil Macbook Pro'ların tanıtımından yaklaşık bir hafta önce Macbook Pro revizyonunun bir hafta sonra geleceğini bildirmiş.

Apple'ın 2008 yılında satışına başladığı Macbook Air, son olarak 2009'un Haziran ayında güncellenmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
işte bu cihazlar gerçekten harika.. aslında monitörü de kasaya bitişik üretip birde dokunmatik yapsa bunun ekranını o zaman asıl devrimi gerçekleştirir.. gerçek bir işletim sistemine sahip olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saahin 9 yıl

Batuist

işte bu cihazlar gerçekten harika.. aslında monitörü de kasaya bitişik üretip birde dokunmatik yapsa bunun ekranını o zaman asıl devrimi gerçekleştirir.. gerçek bir işletim sistemine sahip olur...


monitör ve kasayı birleştirince üstüne bir de dokunmatik ekleyince zaten iPad çıkıyor ortaya

ya da

demek istediğinizi tam anlamadım.







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
New Better, Thinner MacBook Air
Now Better and Thinner, New MacBook Air


Sloganlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11636 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Apple ve
4 etiket daha mac os x mac macbook macbook air
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim