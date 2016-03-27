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Yenilenebilir enerjide yatırım rekoru: Türkiye hangi konumda?

2015'de dünya genelindeki yenilenebilir enerji yatırımları ciddi artış gösterdi. Toplam 286 milyar dolarlık yatırım yapılırken Türkiye'nin de listenin üst sıralarında yer aldığı görülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,2b
1
34
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası enerji kurumlarının yayımladığı yeni rapora göre yenilenebilir enerjiye olan global yatırım 2015 yılında yeni bir rekora imza attı. Dünya genelinde toplam 286 milyar dolarlık yatırım alan yenilenebilir enerji bu alanda fosil yakıtları ikiye katlamayı başardı.

Bloomberg New Energy Finance, Frankfurt School ve U.N. Environment Program tarafından hazırlanan rapor geçtiğimiz yıl dünya genelinde toplam 134 gigawattlık yenilenebilir güç inşaa edildiğini gösteriyor.

Gelişmekte olan ülkeler listenin üst sıralarında yer aldı

Yenilenebilir enerjiye olan ilgi özellikle gelişen ülkelerde çok büyüktü. Dünyanın en büyük ekonomilerden birisi olan Çin, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmeyi başardı. Listenin ilk sırasında yer alan uzak doğu ülkesi toplam 103 milyar dolarlık yatırımıyla dünya genelinin %36'sını tek başına kapladı.

Frankfurt Okulu'ndan Prof Dr Ulf Moslener, Çin'in şu anda en büyük yatırımcı konumunda olduğunu belirtirken diğer ülkelerde de güçlü artışların gözlemlendiğini ekledi. Hindistan yatırımlarını %22 artırarak 10 milyar dolar seviyesine çekerken; Brezilya, Uruguay, Güney Afrika, Şili, Fas, Meksika ve Türkiye 1 milyar dolar barajını aşmayı başardılar.
Türkiye de listenin üst sıralarında yer alıyor

2015 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda Türkiye; İngiltere, Fransa ve Hollanda'yla beraber 1 milyar dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu. Türkiye yaptığı yatırımları %46 artırarak 1.9 milyar dolara çıkarırken jeotermal enerji yatırımlarında en büyük varlık finansmanı da Türkiye'de görüldü. Efeler Jeotermal Enerji Santrali bu alanda çok önemli bir yere sahip.

Avrupanın genelindeyse Türkiye'nin aksine büyük bir düşüş gözlemlendi. 2014 yılına oranla yatırımlarını %21 azaltan Avrupa'nın toplamı Çin'in yarısı dahi etmedi. Avrupa'da toplam 48.8 milyar dolarlık yatırım gözlemlenirken bu yatırımın neredeyse yarısı tek bir ülkeden geldi. Birleşik Krallık yaptığı 22.2 milyar dolarlık yatırımla Avrupa lideri konumunda bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri geliyor"
İklim değişikliği için iyi haberler
Yenilenebilir enerjiye yapılan yüksek yatırımlar iklim değişikliği üzerinde de etkilerini göstermeye başlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı da(International Energy Agency) enerji üretimi sonucu gerçekleşen karbondioksit salınımının son iki yılda sabit kalmasının sebebi olarak dünya genelindeki yatırımları gösteriyor.

http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf Yorum Yaz
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Denorath 3 yıl en beğenilen
Çöp yığınlarının patladığı, Eminönü'nde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tabloyu fosil yakıtların araçlarda yasaklanması ve otonom araçların bir zaruret haline gelmesiyle de pekiştireceğiz.
Çöp yığınlarının patladığı, Eminönü'nde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tablo...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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asdfzxcv12 3 yıl Siyahbeyaz
Siyahbeyaz
Bazen bu siteye girdiğime emin olamıyorum bu haberleri görünce. Şuan sanki kendimi "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı"nda bir haber okuyor gibi hissediyorum. Güncel tutmak için böyle haberlere ihtiyaç var mı? Burası donanım haber, yahu isminden niyeti belli işte. Post kasmak için gerek yok bence böyle şeylere.

Neden ? Hükümet güzel birşey yaptığında hiç tebrik etmeyin burası bunların yeri mi diye hayiflanin. Hükümet bir hata yaptığında ve donanim haberde paylasildiginda hükümeti yerin dibine sokun ama o zaman donanim haberde bunun ne işi var demeyin. 4.5 g hakkında açılan konuda yerin dibine soktunuz hükümeti yada patlama konularında ya da siler saldırılar konusunda ve bunun gibi bir çok konuda .
SiyahbeyazBazen bu siteye girdiğime emin olamıyorum bu haberleri görünce. Şuan sanki kendimi "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı"nda bir habe...
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mementopolis 3 yıl



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dumprep 3 yıl
Türkiyenin yaptığı 1.9 milyar dolarlık yatırım az değil ama Çin ne yapmış öyle ya? 1 yılda 103 milyar dolar parayı yenilenebilir enerjiye yatırmak nedir? Ne ara böyle ekonomisi oldu Çin in
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mehmtl 3 yıl
Hayret nasıl üst sıralardayız bence diğer ülkeler geç kalmıştır
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FatihAsl 3 yıl
demirparcasi
FatihAsl
demirparcasi
DenorathÇöp yığınlarının patladığı, Eminönünde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tabloyu fosil yakıtların araçlarda yasaklanması ve otonom araçların bir zaruret haline gelmesiyle de pekiştireceğiz.
Dünya liginde olmak için Dünyada ilk kaçta olmak gerek. Türkiye zaten tarihi boyunca Dünyanın ilk yirmi ekonomisinde biriydi ve son 10 yılda sıralama üst sıralara da çıkmadık. Hatta 17den 18.ciliğe indik. Yenilenebilir enerji kaynakları için de sıralamamız aşağı yukarı aynı. Orijinal raporda zaten Türkiye üst sıralarda bir ülke olarak tanımlanmıyor. Gelişmekte ülkeler olarak sadece Çin, Hindistan ve Brezilya kabul edilmiş. Grafiklerde Türkiye hiç yer almıyor. 84 sayfalık raporda sadece 5-6 yerde bahsediliyor. Evet raporda Türkiyenin 1 milyar dolar yatırım barajını aştığını belirtiyor ama diğer aşan ülkelerde Fas ve Uruguay. Avrupadaki ve bizim benzeri ekonomilerin yatırımları daha önceden 1 milyar dolar barajını aşmış durumda. Bu durum ne kadar gurur duyulacak bir tablo olduğu kişisel bir görüştür. Ama Türkiye Cumhuriyetinin yıllar önceleri GAP projesi, Keban ve Atatürk barajlarıyla çok büyük gurur duyulacak yatırımlar yapmıştır. Bu projeler Türkiyenin hala en büyük yenilenebilir enerji üreten tesisleridir. Bu projelerden bahsetmektense zamanında belediye işçilerin grev yapabildiği ve ekonomik krizin olduğu bir dönemde grev sırasında toplanmayan çöplerden örnek vermek taraflı bir yaklaşımdır.
Bu bilgi yanlış mı. Haberden olduğu gibi yapıştırıyorum.2015 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda Türkiye; İngiltere, Fransa ve Hollandayla beraber 1 milyar dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu. Türkiye yaptığı yatırımları %46 artırarak 1.9 milyar dolara çıkarırken jeotermal enerji yatırımlarında en büyük varlık finansmanı da Türkiyede görüldü.
Bu değerler sadece 2015 yılı değerleri İspanya, Danimarka, İtalya gibi bir çok Avrupa ülkesi daha önceden yüksek yenilenebilir enerji yatırımı yaptılar ve 1 milyar barajını geçmişlerdi. Türkiye biraz gecikmeli olarak yatırım yapıyor. Dikkat edersen o raporda en çok yenilenebilir enerji yatırımı yapan ilk 10 ülke arasında Türkiye yok. 10. sıradaki 3.4 milyar Şili olduğunu düşünürsen 1.9 milyar ile Türkiye ilk ona muhtemelen yakındır. Bu yatırım başarı olarak adlandırılabilir mi? Evet adlandırılabilir ve devamının da gelmesini bekliyorum ve yatırım yapılmasında çok da memnun olurum. Fakat GAP projesi ve Atatürk barajını incelersen geçmiş Türkiyenin hem de kendi mühendisliği ile ne kadar büyük ve gurur duyulacak işler yaptığını görebilirsin. Ve o eski yatırımla kamunun malı yani milletin değeriydi, özel firmaların değil. Ayrıca sadece İstanbul belediyesini ilgilendiren çöp ve Haliç gibi konularla Türkiye genelini ilgilendiren enerji konusu için örnek vermen siyasi yaklaşımını çok belli ediyor. Kendi siyasi görüşünü övebilirsin ama geçmişi yermeni kabul edemem. Bu ülke bu iktidardan önce de çok güçlü ve önemli yatırımlar yapan bir ülkeydi. Ayrıca mevcut iktidarın en çevreye zarar kömür santrallerine destek verdiğini 2012 yılını kömür yılı ilan ettiğini biliyor musun? Türkiye çevreci veya dışa bağımlılığını azalttığında değil artık daha ucuz olduğunda yenilenebilir enerjiye destek veriyor. Yoksa Türkiyenin son on yıldaki sera gazı salınım artışı çok yüksektir.

GAP ve Atatürk barajı ile tabi ki övünüyorum. çöp konusunu ben açmadım. siz savunmaya geçtiğiniz için ve savunmanızın yersiz olduğunu dile getirmek için Haliç örneğini verdim. Rüzgar enerjisini bilemiyeceğim ama güneş enerjisi hiç de ekenomik değil. 10 yılda arıza vermeden çalışırsa kendini amorti edebiliyor. kömür ile elektrik üretimine bende karşıyım ama şuan kömür bir mecburiyet. Nükleer enerji bu yüzden gerekli. keşke cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Nükleer santrallerimiz olsa idi, Almanya gibi kapatsak mı kapatmasak mı diye tartışsaydık. Bu ülke için bir çivi çakandan Allah razı olsun. (Not :Almanyanın yakın zamanda Nükleer santralleri kapatmaları mümkün değil. sadece birilerinin gazını alıyorlar).
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demirparcasi 3 yıl
FatihAsl
demirparcasi
DenorathÇöp yığınlarının patladığı, Eminönünde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tabloyu fosil yakıtların araçlarda yasaklanması ve otonom araçların bir zaruret haline gelmesiyle de pekiştireceğiz.
Dünya liginde olmak için Dünyada ilk kaçta olmak gerek. Türkiye zaten tarihi boyunca Dünyanın ilk yirmi ekonomisinde biriydi ve son 10 yılda sıralama üst sıralara da çıkmadık. Hatta 17den 18.ciliğe indik. Yenilenebilir enerji kaynakları için de sıralamamız aşağı yukarı aynı. Orijinal raporda zaten Türkiye üst sıralarda bir ülke olarak tanımlanmıyor. Gelişmekte ülkeler olarak sadece Çin, Hindistan ve Brezilya kabul edilmiş. Grafiklerde Türkiye hiç yer almıyor. 84 sayfalık raporda sadece 5-6 yerde bahsediliyor. Evet raporda Türkiyenin 1 milyar dolar yatırım barajını aştığını belirtiyor ama diğer aşan ülkelerde Fas ve Uruguay. Avrupadaki ve bizim benzeri ekonomilerin yatırımları daha önceden 1 milyar dolar barajını aşmış durumda. Bu durum ne kadar gurur duyulacak bir tablo olduğu kişisel bir görüştür. Ama Türkiye Cumhuriyetinin yıllar önceleri GAP projesi, Keban ve Atatürk barajlarıyla çok büyük gurur duyulacak yatırımlar yapmıştır. Bu projeler Türkiyenin hala en büyük yenilenebilir enerji üreten tesisleridir. Bu projelerden bahsetmektense zamanında belediye işçilerin grev yapabildiği ve ekonomik krizin olduğu bir dönemde grev sırasında toplanmayan çöplerden örnek vermek taraflı bir yaklaşımdır.
Bu bilgi yanlış mı. Haberden olduğu gibi yapıştırıyorum.2015 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda Türkiye; İngiltere, Fransa ve Hollandayla beraber 1 milyar dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu. Türkiye yaptığı yatırımları %46 artırarak 1.9 milyar dolara çıkarırken jeotermal enerji yatırımlarında en büyük varlık finansmanı da Türkiyede görüldü.

Bu değerler sadece 2015 yılı değerleri İspanya, Danimarka, İtalya gibi bir çok Avrupa ülkesi daha önceden yüksek yenilenebilir enerji yatırımı yaptılar ve 1 milyar barajını geçmişlerdi. Türkiye biraz gecikmeli olarak yatırım yapıyor. Dikkat edersen o raporda en çok yenilenebilir enerji yatırımı yapan ilk 10 ülke arasında Türkiye yok. 10. sıradaki 3.4 milyar Şili olduğunu düşünürsen 1.9 milyar ile Türkiye ilk ona muhtemelen yakındır. Bu yatırım başarı olarak adlandırılabilir mi? Evet adlandırılabilir ve devamının da gelmesini bekliyorum ve yatırım yapılmasında çok da memnun olurum. Fakat GAP projesi ve Atatürk barajını incelersen geçmiş Türkiye'nin hem de kendi mühendisliği ile ne kadar büyük ve gurur duyulacak işler yaptığını görebilirsin. Ve o eski yatırımla kamunun malı yani milletin değeriydi, özel firmaların değil. Ayrıca sadece İstanbul belediyesini ilgilendiren çöp ve Haliç gibi konularla Türkiye genelini ilgilendiren enerji konusu için örnek vermen siyasi yaklaşımını çok belli ediyor. Kendi siyasi görüşünü övebilirsin ama geçmişi yermeni kabul edemem. Bu ülke bu iktidardan önce de çok güçlü ve önemli yatırımlar yapan bir ülkeydi. Ayrıca mevcut iktidarın en çevreye zarar kömür santrallerine destek verdiğini 2012 yılını kömür yılı ilan ettiğini biliyor musun? Türkiye çevreci veya dışa bağımlılığını azalttığında değil artık daha ucuz olduğunda yenilenebilir enerjiye destek veriyor. Yoksa Türkiye'nin son on yıldaki sera gazı salınım artışı çok yüksektir.
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hollowman_ 3 yıl
Rüzgar ve güneş enerjisinde hali hazırda yapımı devam eden ve projelendirme aşamasına olan santraller de devreye girdiğinde daha üstlerde olacağız. konya'ya dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali inşa edilecek. yalnız ülkede zaten hali hazırda yapılan işleri ve gelişmeleri olduğu haliyle aktarmaya bile "yancılık" olarak bakan muhalifliği içselleştirmiş ruh hastası bir güruh türedi. Allah şifa versin ne diyelim.
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FatihAsl 3 yıl
demirparcasi
DenorathÇöp yığınlarının patladığı, Eminönünde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tabloyu fosil yakıtların araçlarda yasaklanması ve otonom araçların bir zaruret haline gelmesiyle de pekiştireceğiz.
Dünya liginde olmak için Dünyada ilk kaçta olmak gerek. Türkiye zaten tarihi boyunca Dünyanın ilk yirmi ekonomisinde biriydi ve son 10 yılda sıralama üst sıralara da çıkmadık. Hatta 17den 18.ciliğe indik. Yenilenebilir enerji kaynakları için de sıralamamız aşağı yukarı aynı. Orijinal raporda zaten Türkiye üst sıralarda bir ülke olarak tanımlanmıyor. Gelişmekte ülkeler olarak sadece Çin, Hindistan ve Brezilya kabul edilmiş. Grafiklerde Türkiye hiç yer almıyor. 84 sayfalık raporda sadece 5-6 yerde bahsediliyor. Evet raporda Türkiyenin 1 milyar dolar yatırım barajını aştığını belirtiyor ama diğer aşan ülkelerde Fas ve Uruguay. Avrupadaki ve bizim benzeri ekonomilerin yatırımları daha önceden 1 milyar dolar barajını aşmış durumda. Bu durum ne kadar gurur duyulacak bir tablo olduğu kişisel bir görüştür. Ama Türkiye Cumhuriyetinin yıllar önceleri GAP projesi, Keban ve Atatürk barajlarıyla çok büyük gurur duyulacak yatırımlar yapmıştır. Bu projeler Türkiyenin hala en büyük yenilenebilir enerji üreten tesisleridir. Bu projelerden bahsetmektense zamanında belediye işçilerin grev yapabildiği ve ekonomik krizin olduğu bir dönemde grev sırasında toplanmayan çöplerden örnek vermek taraflı bir yaklaşımdır.

Haliç'in turşu gibi kokması belediye işçi grevi ile izah edilemez.
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FatihAsl 3 yıl
demirparcasi
DenorathÇöp yığınlarının patladığı, Eminönünde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tabloyu fosil yakıtların araçlarda yasaklanması ve otonom araçların bir zaruret haline gelmesiyle de pekiştireceğiz.
Dünya liginde olmak için Dünyada ilk kaçta olmak gerek. Türkiye zaten tarihi boyunca Dünyanın ilk yirmi ekonomisinde biriydi ve son 10 yılda sıralama üst sıralara da çıkmadık. Hatta 17den 18.ciliğe indik. Yenilenebilir enerji kaynakları için de sıralamamız aşağı yukarı aynı. Orijinal raporda zaten Türkiye üst sıralarda bir ülke olarak tanımlanmıyor. Gelişmekte ülkeler olarak sadece Çin, Hindistan ve Brezilya kabul edilmiş. Grafiklerde Türkiye hiç yer almıyor. 84 sayfalık raporda sadece 5-6 yerde bahsediliyor. Evet raporda Türkiyenin 1 milyar dolar yatırım barajını aştığını belirtiyor ama diğer aşan ülkelerde Fas ve Uruguay. Avrupadaki ve bizim benzeri ekonomilerin yatırımları daha önceden 1 milyar dolar barajını aşmış durumda. Bu durum ne kadar gurur duyulacak bir tablo olduğu kişisel bir görüştür. Ama Türkiye Cumhuriyetinin yıllar önceleri GAP projesi, Keban ve Atatürk barajlarıyla çok büyük gurur duyulacak yatırımlar yapmıştır. Bu projeler Türkiyenin hala en büyük yenilenebilir enerji üreten tesisleridir. Bu projelerden bahsetmektense zamanında belediye işçilerin grev yapabildiği ve ekonomik krizin olduğu bir dönemde grev sırasında toplanmayan çöplerden örnek vermek taraflı bir yaklaşımdır.

Bu bilgi yanlış mı. Haberden olduğu gibi yapıştırıyorum.
2015 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda Türkiye; İngiltere, Fransa ve Hollanda'yla beraber 1 milyar dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu. Türkiye yaptığı yatırımları %46 artırarak 1.9 milyar dolara çıkarırken jeotermal enerji yatırımlarında en büyük varlık finansmanı da Türkiye'de görüldü.
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demirparcasi 3 yıl
Denorath
Çöp yığınlarının patladığı, Eminönünde kokudan kusma noktasına geldiğimiz zamanlardan, temiz enerjide dünya ligine.. Ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bu tabloyu fosil yakıtların araçlarda yasaklanması ve otonom araçların bir zaruret haline gelmesiyle de pekiştireceğiz.

Dünya liginde olmak için Dünya'da ilk kaçta olmak gerek. Türkiye zaten tarihi boyunca Dünya'nın ilk yirmi ekonomisinde biriydi ve son 10 yılda sıralama üst sıralara da çıkmadık. Hatta 17'den 18.ciliğe indik. Yenilenebilir enerji kaynakları için de sıralamamız aşağı yukarı aynı. Orijinal raporda zaten Türkiye üst sıralarda bir ülke olarak tanımlanmıyor. Gelişmekte ülkeler olarak sadece Çin, Hindistan ve Brezilya kabul edilmiş. Grafiklerde Türkiye hiç yer almıyor. 84 sayfalık raporda sadece 5-6 yerde bahsediliyor. Evet raporda Türkiye'nin 1 milyar dolar yatırım barajını aştığını belirtiyor ama diğer aşan ülkelerde Fas ve Uruguay. Avrupa'daki ve bizim benzeri ekonomilerin yatırımları daha önceden 1 milyar dolar barajını aşmış durumda. Bu durum ne kadar gurur duyulacak bir tablo olduğu kişisel bir görüştür. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllar önceleri GAP projesi, Keban ve Atatürk barajlarıyla çok büyük gurur duyulacak yatırımlar yapmıştır. Bu projeler Türkiye'nin hala en büyük yenilenebilir enerji üreten tesisleridir. Bu projelerden bahsetmektense zamanında belediye işçilerin grev yapabildiği ve ekonomik krizin olduğu bir dönemde grev sırasında toplanmayan çöplerden örnek vermek taraflı bir yaklaşımdır.
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FatihAsl 3 yıl
Siyahbeyaz
Bazen bu siteye girdiğime emin olamıyorum bu haberleri görünce. Şuan sanki kendimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir haber okuyor gibi hissediyorum. Güncel tutmak için böyle haberlere ihtiyaç var mı? Burası donanım haber, yahu isminden niyeti belli işte. Post kasmak için gerek yok bence böyle şeylere.

Anlaşılan bu haber canını fena yakmış. Aman kimse böyle haberleri okumasın duymasın ki Enerji konusunda bir haber çıkınca hükumeti eleştirirken rahat rahat sallayalım.
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FatihAsl 3 yıl
Cemal CEMİL
hayret bu defa siyasi amaçlı nükleer diye yırtınanlar gelmemiş :) işte buna itirazımız olamaz ,tek şartla enerji paneli koyuyoruz yada rüzgar türbini koyuyoruz diye bir yığın ağaç katledilmiyorsa

Bence gelmiş. oda sizsiniz. haberde nükleer geçmediği halede nükleere dokundurmuşsun. Alternatif enerjiler ne kadar önemli ise nükleer de o kadar önemlidir. nükleer baz enerjidir. rüzgar esmez, güneş çıkmaz ise yardımına nükleer koşar.
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C.CEMİL 3 yıl FatihAsl
FatihAsl

Cemal CEMİL

hayret bu defa siyasi amaçlı nükleer diye yırtınanlar gelmemiş :) işte buna itirazımız olamaz ,tek şartla enerji paneli koyuyoruz yada rüzgar türbini koyuyoruz diye bir yığın ağaç katledilmiyorsa


Bence gelmiş. oda sizsiniz. haberde nükleer geçmediği halede nükleere dokundurmuşsun. Alternatif enerjiler ne kadar önemli ise nükleer de o kadar önemlidir. nükleer baz enerjidir. rüzgar esmez, güneş çıkmaz ise yardımına nükleer koşar.


ne zaman geleceksiniz diye gözlerimiz yollarda kaldı :)
rüzgar esmez yada rüzgar çıkmazsa (ki ülkemiz için hiç mümkünü yok)
o zaman mevcut kaynaklardan tamamlayacaksın
köylere kadar HES yapıldı ,daha ne olacak ?
nükleer enerji = tembellerin enerjisi
çok tehlikeli olduğu (özellikle bizim gibi terör ve depremlerin bol olduğu) ülkelerde duble duble tehlikeli olduğunu yaşayıp göreceksiniz
doğru dürüst güneş görmeyen Almanya bir yığın para harcayıp güneş enerjisi yapıyor
bizde hiç bitmeyen güneş ve rüzgar olduğu halde inadına nükleer diyenlere Allah akıl fikir versin

haberde nükleer geçmiyor ama nerede nükleer geçse hemen bir partinin elemanları doluşuyor ,ona gönderme yaptım
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