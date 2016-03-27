Yenilenebilir enerjide yatırım rekoru: Türkiye hangi konumda?





Bloomberg New Energy Finance, Frankfurt School ve U.N. Environment Program tarafından hazırlanan rapor geçtiğimiz yıl dünya genelinde toplam 134 gigawattlık yenilenebilir güç inşaa edildiğini gösteriyor. Uluslararası enerji kurumlarının yayımladığı yeni rapora göre yenilenebilir enerjiye olan global yatırım 2015 yılında yeni bir rekora imza attı. Dünya genelinde toplam 286 milyar dolarlık yatırım alan yenilenebilir enerji bu alanda fosil yakıtları ikiye katlamayı başardı.Bloomberg New Energy Finance, Frankfurt School ve U.N. Environment Program tarafından hazırlanan rapor geçtiğimiz yıl dünya genelinde toplam 134 gigawattlık yenilenebilir güç inşaa edildiğini gösteriyor.

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Gelişmekte olan ülkeler listenin üst sıralarında yer aldı



Yenilenebilir enerjiye olan ilgi özellikle gelişen ülkelerde çok büyüktü. Dünyanın en büyük ekonomilerden birisi olan Çin, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmeyi başardı. Listenin ilk sırasında yer alan uzak doğu ülkesi toplam 103 milyar dolarlık yatırımıyla dünya genelinin %36'sını tek başına kapladı.



Frankfurt Okulu'ndan Prof Dr Ulf Moslener, Çin'in şu anda en büyük yatırımcı konumunda olduğunu belirtirken diğer ülkelerde de güçlü artışların gözlemlendiğini ekledi. Hindistan yatırımlarını %22 artırarak 10 milyar dolar seviyesine çekerken; Brezilya, Uruguay, Güney Afrika, Şili, Fas, Meksika ve Türkiye 1 milyar dolar barajını aşmayı başardılar. Yenilenebilir enerjiye olan ilgi özellikle gelişen ülkelerde çok büyüktü. Dünyanın en büyük ekonomilerden birisi olan Çin, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmeyi başardı. Listenin ilk sırasında yer alan uzak doğu ülkesi toplam 103 milyar dolarlık yatırımıyla dünya genelinin %36'sını tek başına kapladı.Frankfurt Okulu'ndan Prof Dr Ulf Moslener, Çin'in şu anda en büyük yatırımcı konumunda olduğunu belirtirken diğer ülkelerde de güçlü artışların gözlemlendiğini ekledi. Hindistan yatırımlarını %22 artırarak 10 milyar dolar seviyesine çekerken; Brezilya, Uruguay, Güney Afrika, Şili, Fas, Meksika ve Türkiye 1 milyar dolar barajını aşmayı başardılar.

Türkiye de listenin üst sıralarında yer alıyor



2015 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda Türkiye; İngiltere, Fransa ve Hollanda'yla beraber 1 milyar dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu. Türkiye yaptığı yatırımları %46 artırarak 1.9 milyar dolara çıkarırken jeotermal enerji yatırımlarında en büyük varlık finansmanı da Türkiye'de görüldü. Efeler Jeotermal Enerji Santrali bu alanda çok önemli bir yere sahip.



Avrupanın genelindeyse Türkiye'nin aksine büyük bir düşüş gözlemlendi. 2014 yılına oranla yatırımlarını %21 azaltan Avrupa'nın toplamı Çin'in yarısı dahi etmedi. Avrupa'da toplam 48.8 milyar dolarlık yatırım gözlemlenirken bu yatırımın neredeyse yarısı tek bir ülkeden geldi. Birleşik Krallık yaptığı 22.2 milyar dolarlık yatırımla Avrupa lideri konumunda bulunuyor.



Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri geliyor" İklim değişikliği için iyi haberler 2015 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda Türkiye; İngiltere, Fransa ve Hollanda'yla beraber 1 milyar dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu. Türkiye yaptığı yatırımları %46 artırarak 1.9 milyar dolara çıkarırken jeotermal enerji yatırımlarında en büyük varlık finansmanı da Türkiye'de görüldü. Efeler Jeotermal Enerji Santrali bu alanda çok önemli bir yere sahip.Avrupanın genelindeyse Türkiye'nin aksine büyük bir düşüş gözlemlendi. 2014 yılına oranla yatırımlarını %21 azaltan Avrupa'nın toplamı Çin'in yarısı dahi etmedi. Avrupa'da toplam 48.8 milyar dolarlık yatırım gözlemlenirken bu yatırımın neredeyse yarısı tek bir ülkeden geldi. Birleşik Krallık yaptığı 22.2 milyar dolarlık yatırımla Avrupa lideri konumunda bulunuyor.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yüksek yatırımlar iklim değişikliği üzerinde de etkilerini göstermeye başlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı da(International Energy Agency) enerji üretimi sonucu gerçekleşen karbondioksit salınımının son iki yılda sabit kalmasının sebebi olarak dünya genelindeki yatırımları gösteriyor.

http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf