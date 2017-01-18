Yenilenen Google+ ile klasik sürüme veda ediyoruz

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Google, büyük umutlarla kullanıma sunduğu ancak Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla baş edemeyen Google+ için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Uygulama için geçtiğimiz günlerde resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf etme yöntemi olan RAISR’ı tanıtan Google, 24 Ocak’ta bir dizi yeni özelliğin daha ekleneceğini duyurdu.

Google’ın vadettiği yeniliklerden ilki etkinlik özelliğinin tekrar Google+ platformunda kullanılabilecek olması yani kullanıcılar artık Google Takvim uygulamasıyla senkronize olan Google+ üzerinden organizasyonlar düzenleyip farklı organizasyonlara katılabilecek ancak bu özellik Google+ uygulamasının G Suite kapsamına girdiği anlamına gelmiyor.

Uygulamadaki bir diğer yenilik ise Facebook ve Instagram’ın da yaptığı gibi Google+ üzerindeki paylaşımların altında da önemli olan yorumlar ön plana çıkarılırken kalitesiz(ve spam niteliği taşıyan) yorumlar ilk etapta kullanıcılara gösterilmeyecek ancak kullanıcılar isterlerse ‘’tüm yorumları gör’’ seçeneğine tıklayarak paylaşımla ilgili bütün geri dönüşleri inceleyebilecek. Şirket ayrıca resimlerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için web sürümü için yakınlaştırmayı da daha işlevsel hale getirecek.

Eski sürüme dönmek mümkün olmayacak

Tabi bütün bu yenilikler klasik Google+ için bir veda niteliği taşıyor. Zira Google, bu yeniliklerle birlikte platformun eski sürümünü kapatılacağını ve yeni, daha iyi bir sürüm üzerinde çalışılacağını belirtti. Yani 24 Ocak’tan sonra şu an Google+ açıldığında sol alt köşede görülen ‘’Klasik sürüme geri dön’’ ifadesi kaldırılacak ve kullanıcılar tamamen yeni sürümü kullanmak zorunda kalacaklar.

Sizler de 24 Ocak'a kadar yeni sürümü test edebilir, eski sürümle olan farklılıklarını görme şansı elde edebilirsiniz. Yeni sürümü incelemek için yapmanız gereken tek şey platformu açtığınızda karşınıza çıkan ''Yeni Google+ ile tanışın'' ifadesinin altındaki ''Başlayalım'' seçeneğini tıklamak.

http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=83161118