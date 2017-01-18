Yenilenen Google+ ile klasik sürüme veda ediyoruz

Google’ın vadettiği yeniliklerden ilki etkinlik özelliğinin tekrar Google+ platformunda kullanılabilecek olması yani kullanıcılar artık Google Takvim uygulamasıyla senkronize olan Google+ üzerinden organizasyonlar düzenleyip farklı organizasyonlara katılabilecek ancak bu özellik Google+ uygulamasının G Suite kapsamına girdiği anlamına gelmiyor.
Uygulamadaki bir diğer yenilik ise Facebook ve Instagram’ın da yaptığı gibi Google+ üzerindeki paylaşımların altında da önemli olan yorumlar ön plana çıkarılırken kalitesiz(ve spam niteliği taşıyan) yorumlar ilk etapta kullanıcılara gösterilmeyecek ancak kullanıcılar isterlerse ‘’tüm yorumları gör’’ seçeneğine tıklayarak paylaşımla ilgili bütün geri dönüşleri inceleyebilecek. Şirket ayrıca resimlerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için web sürümü için yakınlaştırmayı da daha işlevsel hale getirecek.
Eski sürüme dönmek mümkün olmayacak
Tabi bütün bu yenilikler klasik Google+ için bir veda niteliği taşıyor. Zira Google, bu yeniliklerle birlikte platformun eski sürümünü kapatılacağını ve yeni, daha iyi bir sürüm üzerinde çalışılacağını belirtti. Yani 24 Ocak’tan sonra şu an Google+ açıldığında sol alt köşede görülen ‘’Klasik sürüme geri dön’’ ifadesi kaldırılacak ve kullanıcılar tamamen yeni sürümü kullanmak zorunda kalacaklar.
http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=83161118 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dayatmanın taktikleri vardır ve gayet başarılı olduğu da görünmektedir!