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Yenilenen Hyundai i30 ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak?

Hyundai’nin sevilen modeli i30, yenilenen yüzüyle çok yakında ülkemizde satışa sunulacak. Hali hazırda Avrupa’da yollara çıkan otomobil, aldığı ödüller ve kullanıcı verileri ile beğeni topluyor.
2 yıl
11,3b
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39
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yenilenen Hyundai i30 ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak?
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Hyundai’nin C segmentindeki başarılı temsilcisi i30, yeni nesli ile çok yakında ülkemizdeki yollara çıkmış olacak. Üçüncü nesilde tasarım, teknoloji ve konfor adına önemli yeniliklere imza atan Hyundai, downsize turbo motor seçenekleri ve gelişmiş araç içi eğlence sistemleri ile ilgi uyandırıyor.

29 Eylül’de Paris otomobil fuarında sergilenen araç, 2017 başı itibariyle seçilmiş bölgelerde satışa çıkmıştı. Otomobilin ülkemizde satışa sunulacağı resmi tarih ise Nisan ayı. Bu tarihten itibaren hem satış noktalarında araçlar yer alacak hem de test sürüşleri yapılabilir olacak.

Bu arada yen Hyundai i30, Avrupa’da satışa sunulduktan hemen sonra kendi kategorisinde “Tasarımın Oscar’ları” olarak görülen iF Design 2017 ödülünün de sahibi oldu. Hyundai i30 ayrıca şirketin yeni nesil tasarım çizgilerini üzerinde taşıyor oluşuyla da önemli bir model konumunda.

Aşağıda yer alan galeriden yeni nesil i30’un görüntülerine göz atabilirsiniz. 


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alperen_69 2 yıl en beğenilen
Önceki tasarım daha iyiydi
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BY KING 2 yıl
Hyundai bu hatayı hep yapıyor yani şimdi BMW tasarımı denince akla ne biliyim öndeki böbrekler falan geliyor tüm modellerde o markayı temsil ediyor mesela beetle hala eskisini andırır ama Hyundai hiç bi şekil yüz oluşturmuyor şimdi i30 denince kimin aklında nasıl bı şekil var 3 farklı nesil çıktı alakaları bile yok birbirleriyle bambaşka bişey çıkıyor ortaya azıcık karakter oturtun su arabalara
Hyundai bu hatayı hep yapıyor yani şimdi BMW tasarımı denince akla ne biliyim öndeki böbrekler falan geliyor tüm modellerde o markayı temsil ediyor mesela beet...
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MyWorldLife 2 yıl
Aga önü tombul ya

Eski kasa gerçekten güzeldi. Eski kasanın arka stoplar led yap. Ver piyasaya.
Bir de GDI motor saçmalığından vazgeçip adam gibi Lpg ye uyumlu 1.6 atmosferik koysalar keşke.
Satamıyorlar böyle.
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nevrans 2 yıl
Berbat bir çizim benim 2015 elentra yeni kasa elentradan çok daha güzel son çizimler berbat olmuş hiç tutulmaz yeni elentra ve yeni ı30 hiç alınmaz bozmazlarsa en iyi hyundaı tuscon cip modeli
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zultaran 2 yıl
Önden sanki biraz volvo v40ı andırıyor...
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AntiClon 2 yıl
En kralı yeni i20 :)
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BalistikBomba 2 yıl AntiClon
AntiClon
En kralı yeni i20 :)

Gerçekten öyle.
Yeni i20'yi C sınıfı standartlarında üret, içini modernize et, motor ve şanzıman seçeneklerini artır ve yeni i30 diye sat. İddia ediyorum. C sınıfını domine eder!
Tuscon'da yapılanın bir nevi benzeri gibi...
Ama bu araba oldu mu şimdi?
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MetalWave 2 yıl
Eski i30 çok güzeldi. Bunu beğenmedim.
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KNTLG 2 yıl
Şuanki güncel makyajlı kasa gayet güzeldi, bu gerçekten çok çirkin olmuş.
İçi güzel ama.
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DH Misafiri 2 yıl
Arabalara yeniyim. Orta halli ve bütçeli ideal araç ne tavsiye edersiniz?
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cngzmls 2 yıl
Videosunu izleyin, güzel olmadığına öyle karar verin.
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Han_09 2 yıl
Fazla incelemeden bakan egea dan ayıramaz
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kntrli 2 yıl
araç gayet hoş gözüküyor ama fiyatalar ne olur bilmem
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