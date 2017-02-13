Yenilenen Hyundai i30 ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak?

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Hyundai’nin C segmentindeki başarılı temsilcisi i30, yeni nesli ile çok yakında ülkemizdeki yollara çıkmış olacak. Üçüncü nesilde tasarım, teknoloji ve konfor adına önemli yeniliklere imza atan Hyundai, downsize turbo motor seçenekleri ve gelişmiş araç içi eğlence sistemleri ile ilgi uyandırıyor.

29 Eylül’de Paris otomobil fuarında sergilenen araç, 2017 başı itibariyle seçilmiş bölgelerde satışa çıkmıştı. Otomobilin ülkemizde satışa sunulacağı resmi tarih ise Nisan ayı. Bu tarihten itibaren hem satış noktalarında araçlar yer alacak hem de test sürüşleri yapılabilir olacak.

Bu arada yen Hyundai i30, Avrupa’da satışa sunulduktan hemen sonra kendi kategorisinde “Tasarımın Oscar’ları” olarak görülen iF Design 2017 ödülünün de sahibi oldu. Hyundai i30 ayrıca şirketin yeni nesil tasarım çizgilerini üzerinde taşıyor oluşuyla da önemli bir model konumunda.

Aşağıda yer alan galeriden yeni nesil i30’un görüntülerine göz atabilirsiniz.