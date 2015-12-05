Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor

İnternet devi Yahoo'nun anlık mesajlaşma noktasında hizmet veren en eski servislerinden Yahoo Messenger, baştan aşağıya yenilerek güçlü rakiplerine meydan okuyor.

Yeni Yahoo Messenger global olarak iOS, Android ve Web sürümüyle karşımıza çıkıyor. Arayüzü oldukça sade ve modern hazırlanan platform, özellikle Yahoo'nun entegre ettiği diğer servisleriyle çok daha güçlü bir hal alıyor. Bunların başında da dünyanın en büyük fotoğraflar ağlarından Flickr yer alıyor. Bu sayede ücretsiz olarak sunulan 1TB'lık depolama alanında saklanılan fotoğraflar toplu ya da tek olarak Yahoo Messenger üzerinden arkadaşlar ile çok kolay bir şekilde paylaşılabiliyor.

Farklı sürümler arasındaki senkronizasyon hızının oldukça yüksek olduğu belirtilen yeni Yahoo Messenger, güvenlik odaklı getirilen "geriye al" özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bu sayede gönderdiğiniz bir mesajı, fotoğrafı ya da GIF içeriği geriye alabiliyor, yanlış anlaşılmaları önüne geçebiliyorsunuz. Yeni sürüm ayrıca GIF paylaşımını da çok daha kolay hale getiriyor. Popüler blog platformu Tumblr'dan gelen GIF'ler direkt olarak uygulama içerisinde aranıp kolayca sohbete eklenebiliyor.

Xobni'nin altyapısı ile "akıllı kişiler" sistemini de kullanan yenilenen Yahoo Messenger, sizin kim olduğunun belirlemesi yanında birçok etkili kişi önerisi de sunabiliyor ve gruplara kişi eklemeyi kolay hale getiriyor.

Yahoo Messenger'in iOS ve Android sürümlerine aşağıdan, web sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/134462025419/hello-its-me-i-was-wondering-if-after-all