Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor

Kısa süre önce tüm servislerinin satılması gündeme gelen internet devi Yahoo, anlık mesajlaşma noktasında elini güçlendirmek için baştan aşağıya yenilenen Yahoo Messenger'ı tanıttı.
3 yıl
5,7b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yenilenen

İnternet devi Yahoo'nun anlık mesajlaşma noktasında hizmet veren en eski servislerinden Yahoo Messenger, baştan aşağıya yenilerek güçlü rakiplerine meydan okuyor.
Yeni Yahoo Messenger global olarak iOS, Android ve Web sürümüyle karşımıza çıkıyor. Arayüzü oldukça sade ve modern hazırlanan platform, özellikle Yahoo'nun entegre ettiği diğer servisleriyle çok daha güçlü bir hal alıyor. Bunların başında da dünyanın en büyük fotoğraflar ağlarından Flickr yer alıyor. Bu sayede ücretsiz olarak sunulan 1TB'lık depolama alanında saklanılan fotoğraflar toplu ya da tek olarak Yahoo Messenger üzerinden arkadaşlar ile çok kolay bir şekilde paylaşılabiliyor.
Farklı sürümler arasındaki senkronizasyon hızının oldukça yüksek olduğu belirtilen yeni Yahoo Messenger, güvenlik odaklı getirilen "geriye al" özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bu sayede gönderdiğiniz bir mesajı, fotoğrafı ya da GIF içeriği geriye alabiliyor, yanlış anlaşılmaları önüne geçebiliyorsunuz. Yeni sürüm ayrıca GIF paylaşımını da çok daha kolay hale getiriyor. Popüler blog platformu Tumblr'dan gelen GIF'ler direkt olarak uygulama içerisinde aranıp kolayca sohbete eklenebiliyor.
Xobni'nin altyapısı ile "akıllı kişiler" sistemini de kullanan yenilenen Yahoo Messenger, sizin kim olduğunun belirlemesi yanında birçok etkili kişi önerisi de sunabiliyor ve gruplara kişi eklemeyi kolay hale getiriyor. 
Yahoo Messenger'in iOS ve Android sürümlerine aşağıdan, web sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.
 

http://yahoo.tumblr.com/post/134462025419/hello-its-me-i-was-wondering-if-after-all Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ibo83 3 yıl
Eski ICQ sistemi guzeldi ruslar mahvetti sistemi..

Herkese ozel numara ile bilhassa bayanlar icin rahatti.

Ayrica ülkeye-yasa-dile-resmi olan suan online olan vb çoklu arama secenekleri vardi...

Şuan program var ama sağlıklı çalışmiyor..
Mesela ; Japonya-25/30 yas arası-ingilizce bilen şuan kullanan (online)/kimse çıkmıyor veya kimse Türkleri iplemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ukilavuz 3 yıl
Bu zamana kadar iyi bile dayandı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gencbeyiin 3 yıl
Gif seçeneği güzel durmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 yıl
MSN gibi sen de yok olacaksın. Bu çırpınışların boşa.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama 3 yıl Wunderlist'in iOS uygulaması yenilendi 3 yıl Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye 3 yıl Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor 3 yıl Apple 4 inçlik iPhone 7c modelini Eylül 2016'da tanıtabilir 3 yıl Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi 3 yıl VTech'e yapılan siber saldırı milyonlarca çocuğun bilgilerini tehlikeye attı 3 yıl Japonya işi gücü robotlara bırakıyor 3 yıl PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor 3 yıl Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor 3 yıl Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit 3 yıl Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı" 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu 3 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 3 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 3 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 3 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 3 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 3 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 3 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor Sonraki Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 3 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 3 yıl Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti 3 yıl NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 3 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda 3 yıl Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor 3 yıl 2si1 "Nasıl istersen öyle" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ 3 yıl Razer Blade serisi Avrupa'ya geliyor 3 yıl İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor 3 yıl Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu 3 yıl Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu 3 yıl Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı 3 yıl AMD Radeon R400 serisi gelecek yıl ortasında 3 yıl Google reklamlarında oyun oynamaya hazır olun 3 yıl Volkswagen'in emisyon çözümü; performansı düşürüyor, tüketimi arttırıyor 3 yıl Tech Report sitesinin kurucusu AMD'ye geçiyor 3 yıl Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin 3 yıl Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor 3 yıl Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim