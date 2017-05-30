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Yenilenmiş Galaxy Note 7'ler nasıl ayırt edilecek?

Samsung'un kısa bir süre sonra belirli ülkelerde piyasaya süreceği Galaxy Note 7R modellerinin arka kısmında yenilendiklerini gösteren bir tanımlayıcı yer alacak.
1 yıl
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32
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonunu çok kısa süre içerisinde yalnızca sınırlı sayıda ülkede piyasaya sürmesi bekleniyor. Yayınlanan yeni Galaxy Note 7R fotoğrafları, cihazın arkasındaki tanımlayıcıyı da doğrulamış durumda.
İnternete düşen yeni görsellere göre Galaxy Note 7R, insanların kolayca yenilenmiş ünite ve orijinal Galaxy Note 7'yi ayırt etmesine olanak tanıyan "R" harfi ile ön plana çıkacak.
Bunun dışında, akıllı telefon orijinal Galaxy Note 7 ile aynı tasarıma sahip gibi görünüyor. Ön panelde elips biçiminde fiziksel Home butonunun yanı sıra üst ve alt çerçeveler bulunuyor. Ayrıca cihaza bir S Pen eşlik edecek ve ön kısımda bir iris tarayıcısı yer alacak.

Galaxy Note 7R veya Galaxy Note FE

Samsung'un bu yıl yenilenmiş Note 7'yi piyasaya süreceğini açıklamasından bu yana cihazın Galaxy Note 7R ismini taşıyacağı yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Bununla birlikte, yakın tarihli bir raporda akıllı telefonun FE yani Fan Edition ibaresiyle birlikte "Galaxy Note FE" olarak adlandırılacağı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan Galaxy serisine özel müthiş ses uygulaması: SoundAssistant"
Bu durum henüz Samsung tarafından onaylanmadı ve yenilenen üniteler için böyle bir isimlendirmeyi öne süren başka bir rapor yok ancak bunu da gözardı etmek mümkün değil. Samsung, yenilenmiş akıllı telefonun ne zaman mağazalardaki yerini alacağını açıklamıyor ancak söylentiler Haziran ayı sonuna kadar piyasada olabileceği yönünde.
Güvenlik nedeniyle 3.200mAh'e düşürülmüş batarya kapasitesi hariç, telefonun orijinal Galaxy Note 7 ile aynı özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Yenilenmiş ünitelerin Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. Cihaz orijinal modelin yarısı kadar düşük bir fiyat etiketine sahip olabilir.

http://droidholic.com/galaxy-note-7r-newly-leaked-images/ Yorum Yaz
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eulogy 1 yıl en beğenilen faniseyler
faniseyler

Bunu bir yere NOTE edin buda patlar :))

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cinemaker 1 yıl
Bence note 6 olarak çıkarsınlar çünkü note 6 yı atladılar lanetinden kurtulaması lazım samsungun :) :)
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faniseyler 1 yıl
Bunu bir yere NOTE edin buda patlar :))
1 Yanıt Yanıtla +9
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mstfckmk 1 yıl
2500tl den versinler alalım.
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ober 1 yıl
Satın alacaklar iyi düşünsünler.. Bu telefonlarla Uçaklara rahatlıkla binebilecekler mi ??
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chengineer 1 yıl
En baştan beridir daha çok vietnam, çin, kore gibi ülkelerde satılacağı söyleniyordu. Doğru olabilir, yoksa buradaki pazarlarda kendi cihazlarını baltalamış olacak. Ben geleceğine ihtimal vermiyorum açıkçası. Bunu bizde 2500 - 3000 bandına koyarlarsa, S8 serisi ve yeni çıkacak note serisi ciddi balta yer. Çünkü note 5 modeli de fiyat düşüşüne gidecek. 2 note modeli arka arkaya konumlanacak ki birisi yeni sayılır. Bana mantıksız geliyor. Muhtemelen sadece zararı biraz kapatmak için atılmış bir adım.
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Giresunlufuk 1 yıl
O kadar insan ama aklında tek bir soru.
Bu da patlar mı?
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl
"Note" serisini kötüleyenler + almak için patlar yazmış +larını alıpda gitmişler.
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Kral_Jumong 1 yıl
Bu cihaz android 9 alır mı ?
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Kral_Jumong 1 yıl
2600 e gelirse alırım. S7 edge düşünüyodum ama bunu da alabilirim. ( biraz beklerim patlama haberi gelcek mi diye?
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hell line 1 yıl
Elimde her ne telefon olursa olsun çıkartıp bunu alasım var.
İçimizde ukte kaldı arkadaş.
Şekli falan hala efsane benim gözümde.
Alıp paşa paşa kullanıcaksın.
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MattPegasus 1 yıl
Bir samsung yetkilisi ülkemize de geleceğini anlattı ve isminin 7R olduğunu söyledi.Ne kadar doğrudur bilemem
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kadirirdem 1 yıl
Bana hala tasarımı süper geliyor keşke ucuza gelse de alsak.
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