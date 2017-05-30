Yenilenmiş Galaxy Note 7'ler nasıl ayırt edilecek?

Samsung'un Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonunu çok kısa süre içerisinde yalnızca sınırlı sayıda ülkede piyasaya sürmesi bekleniyor. Yayınlanan yeni Galaxy Note 7R fotoğrafları, cihazın arkasındaki tanımlayıcıyı da doğrulamış durumda.

İnternete düşen yeni görsellere göre Galaxy Note 7R, insanların kolayca yenilenmiş ünite ve orijinal Galaxy Note 7'yi ayırt etmesine olanak tanıyan "R" harfi ile ön plana çıkacak.

Bunun dışında, akıllı telefon orijinal Galaxy Note 7 ile aynı tasarıma sahip gibi görünüyor. Ön panelde elips biçiminde fiziksel Home butonunun yanı sıra üst ve alt çerçeveler bulunuyor. Ayrıca cihaza bir S Pen eşlik edecek ve ön kısımda bir iris tarayıcısı yer alacak.

Galaxy Note 7R veya Galaxy Note FE

Samsung'un bu yıl yenilenmiş Note 7'yi piyasaya süreceğini açıklamasından bu yana cihazın Galaxy Note 7R ismini taşıyacağı yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Bununla birlikte, yakın tarihli bir raporda akıllı telefonun FE yani Fan Edition ibaresiyle birlikte "Galaxy Note FE" olarak adlandırılacağı ortaya çıktı.

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Bu durum henüz Samsung tarafından onaylanmadı ve yenilenen üniteler için böyle bir isimlendirmeyi öne süren başka bir rapor yok ancak bunu da gözardı etmek mümkün değil. Samsung, yenilenmiş akıllı telefonun ne zaman mağazalardaki yerini alacağını açıklamıyor ancak söylentiler Haziran ayı sonuna kadar piyasada olabileceği yönünde.

Güvenlik nedeniyle 3.200mAh'e düşürülmüş batarya kapasitesi hariç, telefonun orijinal Galaxy Note 7 ile aynı özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Yenilenmiş ünitelerin Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. Cihaz orijinal modelin yarısı kadar düşük bir fiyat etiketine sahip olabilir.

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