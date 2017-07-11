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Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7'de işler yolunda

Güney Kore'de yaklaşık 1 haftadır satışta olan Galaxy Note FE son derece başarılı bir grafik çiziyor. Cihazın piliyle ilgili şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşanmamış durumda.
1 yıl
6,3b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, geçtiğimiz hafta Güney Kore'de Galaxy Note FE'yi piyasaya sürmüştü. Yerel raporlara göre birkaç mağazada stokları tükenen akıllı telefon, başarılı bir grafik çiziyor. Kore Times kaynaklı haberlere bakılırsa toplam 400.000 adet stoğa rağmen yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7'yi bulmak son derece zor. Yani deyim yerindeyse phablet ülkede peynir ekmek gibi satıyor.
 
İlk satış rakamlarına bakılırsa, Note FE'nin en çok siyah ve mercan mavisi renkeri tercih ediliyor. Samsung cihaz tamamen tükendikten sonra stokları tazelemeyeceğini ve ülkede cihazı tekrar satışa sunmayacağını söylüyor. Ancak cihazın dünya genelinde piyasaya sürülme planları da var. İçeriden gelen bilgilere göre telefon bu ayın sonuna kadar diğer ülkelerde satışa sunulabilir.
 
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Şu anda Samsung Note FE'nin Güney Kore'de yaklaşık 610$ karşılığında satıldığını belirtelim. Bu da orijinal modelden 250$ daha ucuz olduğu anlamına geliyor.
 

Patlama vakası yok

Note 7 ile neredeyse aynı olan Samsung Note FE'de şu ana kadar herhangi bir patlama olayı yaşanmamış durumda. Note 7 aşırı ısınan bataryası nedeniyle piyasadan toplanmıştı ancak Samsung bu sefer benzer sorunlar yaşamamak için FE'de 3200 mAh kapasiteli bir pile yer verdi.
 
Bunun dışında, FE orjinal model gibi 1440x2560 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç ekranla geliyor. Cihazda ayrıca sekiz çekirdekli Exynos 8890 işlemci, 4 GB RAM ve microSD kart desteğiyle 256GB'a kadar yükseltilebilen 64GB depolama alanı var.
 
Note 7'nin gerçek halefinin birkaç ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Eylül ayının ikinci yarısında piyasada olması beklenen Note 8'in 6.3 inç ekran ve S8 benzeri bir tasarıma sahip olacağını iddia eden raporlar yayınlanmış durumda. Bazı kaynaklar ise cihazın Ağustos ayı sonunda yani Eylül başındaki IFA fuarından hemen önce tanıtılacağını söylüyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2017/07/133_232727.html Yorum Yaz
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bbuzol 1 yıl en beğenilen
Note serisinde o infinity display olayına girerlerse o iş olmaz,note serisi ciddi bir seri hiç gerek yok.
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alemburda34 1 yıl
Parmak izi okuyucu olmasi gereken yerde.
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kadirirdem 1 yıl
Çok sevilen telefon,inşallah ülkemize gelir.
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gurkanse 1 yıl
şu edge screen olayını bırakırlarsa herşey daha iyi olacak
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huseyincarnege 1 yıl
türkiyeye gelse 3000tl aşa olmaz çükkü note5 2400tl :)
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efsaneturk55 1 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
türkiyeye gelse 3000tl aşa olmaz çükkü note5 2400tl :)

200 dolar daha ucuz denilmesine rağmen ülkemizde dolar yükseldiği için tekrardan bu ürüne muhtemelen 3200-3500 civarı fiyat tanımlanır gelirse eğer.
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muratkaya 1 yıl
Teknoloji üreten ülkenin şanslı insanları... Güney Korelilere çok imreniyorum.
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Guest-28FAB8B9B 1 yıl
Bu cihazdan istemiştim s8 i almadan evvel satılsa gözüm kapalı alırdım. Ekran kaleminin havası yeter
. Ama nasip s8 miş. Note 8 i bekleyebilirdim aslında ama ateş pahası olacak bütçem yetmez maalesef ona
.
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mcemen 1 yıl
Fırıncı küreği gibi s8 lere benzer bir note 8 yaparlarsa daha çok beklerler.Sırf tipinden dolayı almadım s8 serisini...
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gs09gs09 1 yıl mcemen
Bende parasindan dolayi almadim 2000 deseler alirdim guzel telefon
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MoÇü 1 yıl
Ülkemiz de satışa sunulursa note 5'imi satıp bunu almayı düşünüyorum..

Tabii fazla uçuk rakam olmazsa. :D
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kadirirdem 1 yıl
Çok sevilen telefon,inşallah ülkemize gelir.
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Jül Sezar 1 yıl
samsungun telefonlari patlamayinca isler yolunda diyoruz artik
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Master_Evil 1 yıl
tasarımı güzel ama çerçeveli modeli de olsun isterdim
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bbuzol 1 yıl en beğenilen
Note serisinde o infinity display olayına girerlerse o iş olmaz,note serisi ciddi bir seri hiç gerek yok.
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