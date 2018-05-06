Yenilik yok, fiyatlar yüksek: Akıllı telefon satışları düşüşte

Küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.4 düşüş göstererek 345.4 milyon adete ulaştı. Yükseltme döngüsünün uzaması ve inovasyonların yavaşlamasıyla birlikte akıllı telefonlara yönelik talep azalmış durumda.

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Strategy Analytics, Apple iPhone X'un yılın ilk çeyreğinde 16 milyon adet tahmini sevkiyatla dünyanın en çok satan akıllı telefonu olduğunu söylüyor. Grafiğin tepesindeki altı telefondan dördünün Apple'a ait olması da Cupertino merkezli şirketin pazar hakimiyetini ortaya koymuş durumda.

Galaxy S9 serisi iyi bir başlangıç yaptı

İlk altıdaki diğer iki cihazın ise sırasıyla 5.4 milyon ve 5.3 milyon adetlik sevkiyat rakamlarına ulaşan Android tabanlı Xiaomi Redmi 5A ve Samsung Galaxy S9+ olduğunu görüyoruz. Galaxy S9 serisinin sevkiyatı çeyrek sonuna doğru başlamıştı ancak buna rağmen telefonların iyi bir başlangıç yaptıklarını söylemek gerek.

Strategy Analytics, ikinci çeyrekte dünya genelinde en çok satılan Android akıllı telefonun Galaxy S9+ olmasını beklediğini açıkladı. Bununla birlikte Apple'ın 2018'in ilk üç ayında 12.5 milyon iPhone 8, 8.3 milyon iPhone 8 Plus ve 5.6 milyon iPhone 7 sevkiyatı yaptığı bildirildi.

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/devices/smartphone-model-tracker/smartphone-model-tracker/2018/05/03/apple-iphone-x-becomes-world's-best-selling-smartphone-model-in-q1-2018#.WuybxKSUtfw