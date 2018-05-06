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Yenilik yok, fiyatlar yüksek: Akıllı telefon satışları düşüşte

Akıllı telefonların artık kullanıcılara çok fazla yenilik sunamaması ve fahiş fiyat etiketleri, satışları düşürmüş durumda. Küresel akıllı telefon sevkiyatlarında azalma söz konusu.
1 yıl
14,3b
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52
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.4 düşüş göstererek 345.4 milyon adete ulaştı. Yükseltme döngüsünün uzaması ve inovasyonların yavaşlamasıyla birlikte akıllı telefonlara yönelik talep azalmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Şuan bir akıllı telefon satın alsanız hangi amiral gemisini alırsınız? [Anket #6]"
Strategy Analytics, Apple iPhone X'un yılın ilk çeyreğinde 16 milyon adet tahmini sevkiyatla dünyanın en çok satan akıllı telefonu olduğunu söylüyor. Grafiğin tepesindeki altı telefondan dördünün Apple'a ait olması da Cupertino merkezli şirketin pazar hakimiyetini ortaya koymuş durumda.

Galaxy S9 serisi iyi bir başlangıç yaptı

İlk altıdaki diğer iki cihazın ise sırasıyla 5.4 milyon ve 5.3 milyon adetlik sevkiyat rakamlarına ulaşan Android tabanlı Xiaomi Redmi 5A ve Samsung Galaxy S9+ olduğunu görüyoruz. Galaxy S9 serisinin sevkiyatı çeyrek sonuna doğru başlamıştı ancak buna rağmen telefonların iyi bir başlangıç yaptıklarını söylemek gerek.
Strategy Analytics, ikinci çeyrekte dünya genelinde en çok satılan Android akıllı telefonun Galaxy S9+ olmasını beklediğini açıkladı. Bununla birlikte Apple'ın 2018'in ilk üç ayında 12.5 milyon iPhone 8, 8.3 milyon iPhone 8 Plus ve 5.6 milyon iPhone 7 sevkiyatı yaptığı bildirildi.

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/devices/smartphone-model-tracker/smartphone-model-tracker/2018/05/03/apple-iphone-x-becomes-world's-best-selling-smartphone-model-in-q1-2018#.WuybxKSUtfw Yorum Yaz
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lerekdefrans 1 yıl en beğenilen
gerçekten de öyle. ben şahsen ne samsung ne apple.. xiaomi biraz heyecanlandırıyor onun yeni modellerini bekliyorum bi tek o.
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StG 44 1 yıl swat882
dolar olarak da fiyat artıyor haber zaten dünya genelinden bahsediyor türkiye özelinden değil.
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swat882 1 yıl
Fiyatlar yüksek değil, Türk lirası değersiz
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1 Avatar
4ntikor 1 yıl
Fiyatı alıcı belirler almayın düşürün fiyatları :)
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Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Sonunda düşüncelerim haber olmuş. 6 hatta 6S'ten sonra piyasa biraz tekdüzeleşti bütün telefonlar birbirinin aynısı olmaya başladı. 4 sene içinde beni heyecanlandıran iki telefon oldu. Google Pixel 2 ve Huawei P20 Pro almak istiyorum ama android biraz ön yargılı yaklaşmama sebep oluyor. Ben sadeci bir insan olduğum için biraz da. Şöyle bir hususta var. Pixel'i bilmem ama Huawei mesela 5000'den çıktı sezon sonu 4.500 sene sonuna kadar en fazla 4000 olur. Eee aldın. Hop hemen yenisi çıkacak. İyice düşecek satsan kaç para edecek.
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birinci keci sebo 1 yıl
millet ne yapsın bu mayışla
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EnSaRD 1 yıl
Hepsi batsın
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3arbar 1 yıl
insanlar akıllandıkça akıllı telefon satışları çok düşecek.
onunçün sistem yani kapitalizm insanları akıllanmamaları konusunda tedbirler alıyor her gün.saçma sapan tv programları ve eğitimin kalitesizleşmesi ile bunu sağlıyorlar.sadece türkiyede değil dünyanın her yerinde durum aynı.tüketim kültürünü azmanlaştırıp insanları köleleştirmek.
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Kerim_61_34_ 1 yıl
Akıllı telefon satışları daha da düşecektir.
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3arbar 1 yıl
yutubta kamera incelemelerine baktığımda hakketen iphone x fark atmış aga.
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Simone Simons 1 yıl
Eskiden devrimsel şeyler bulup telefonlara ve hayatımıza integre ediyorlardı şimdi yeni şeyler üzerine pek düşünmüyorlar heralde 1-2 dandik özellik ekleyip yeni telefon diye satışa sunuyolardi nasıl olsa millet mal gibi gidip aliyo
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Alonedark_01 1 yıl
Note 4 ile yola devam sonuçta 5 milyarlık telefonda alsam,aynı uygulamaları kullanacağım bin tl lik telefonda alsam aynı uygulamaları kullanmaya devam edeceğim. Çevremdende kimseye aldırmıyorum, toplum olarak tüketmeyi seven bir toplumuz işin garip tarafı ise en iyisini kullanınca kendisini yere göğe sığdıramayan içi boş karekterler var sizler öyle yaşamaya devam edin.
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AMC 1 yıl
Insanlar elektrik faturasini zor oduyor siz telefon diyosunuz.
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akıllı telefon, sevkiyat ve
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