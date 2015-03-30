Yenilikçi kontrol sunan ZRRO konsol projesi Kickstarter turlarını tamamladı





Kablolu veya kablosuz kumandalar oyun konsolları için vazgeçilmez ögeler arasında. Mobil cihazlar için de önemli bir unsur olan kumandalar bununla birlikte kısıtlı özelliklere sahip. Özellikle fare hareketleri söz konusu olduğunda kumandalar biraz geride kalıyor. Nyko gibi kolay fare kullanımına imkan tanıyan ürünler mevcut. Ancak ZRRO oyun konsolu yeni bir dönemin kapılarını açacak gibi duruyor.





Konsol donanım itibariyle orta halli bir tableti andırıyor. 4 Cortex-A9 çekirdekli 2GHz saat hızında çalışan bir yongaseti, 2GB RAM, Android işletim sistemi ve 16GB artırılabilir hafıza konsolun iskeletini oluşturuyor. HDMI üzerinden televizyona bağladığınız konsola USB yuvası üzerinden çeşitli arabirimler takabiliyorsunuz. Ancak asıl başrol kumandaya düşüyor.





Kumanda ZRRO PAD adını almış ve özel bir dokunmatik yüzey barındırıyor. Çeşitli sensörlerle yüzey üzerinde havada gezdirdiğiniz parmağınız algılanıyor ve algoritma yardımıyla ekranda fare işaretçisine dönüşüyor. Yüzeye dokunduğunuzda ise tıklama gerçekleşiyor. Algoritma birden fazla parmağı da işaretçiye çevirecek kapasiteye sahip.





Parmaklarınızı da kontrol şemalarına dahil ederek oyunlarda daha kolay bir kontrolün yanında konsoldan internette gezinti yaptığınız zamanlarda sitelere erişim ve kontrol de oldukça kolaylaşmış oluyor. Kumanda Bluetooth üzerinden diğer Android cihazlara da bağlanabiliyor.





ZRRO konsol projesi ihtiyacı olan bağışı çoktan karşılamış durumda. 150$ ve üzeri bağışlarda ZRRO konsol ve kumandadan oluşan set Eylül 2015 itibariyle destekçilere gönderilecek.

https://www.kickstarter.com/projects/1623845638/zrro-touch-your-tv-from-the-couch