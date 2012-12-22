Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerel bölge odaklı BizimSokak sosyal ağı beta sürecine başladı

6 yıl
392
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook, Twitter gibi sosyal ağların giderek daha fazla popüler olması, uluslararası alanda rekabet gücü düşük kalabilecek girişimlerin, yerel bölge odaklı sosyal ağlara yönelmesini tetikliyor.

BizimSokak, bulunduğunuz semte göre haberler, belediye hizmetlerinin bilgileri, indirimli mekanlar, çevredeki üyelerin yorumları, etkinlikler gibi pek çok içerik ve içeriklere yorum yapma gibi özellikler sunuyor.

BizimSokak, bölgedeki hizmet sunan kamu kurumlarını bünyesinde toplayarak bu içerikleri sunmayı planlıyor. Yorumlar ve diğer haberler ise üyelerin katkılarıyla geliyor. 

Örneğin belediyelerden çevredeki çalışmalar, ceza alan işyerleri, uygunsuz malzeme satan üreticiler gibi bilgiler alınabilirken, yerel basından son haberler, Polis birimlerinden ise çevredeki asayiş bilgileri ve olayları alınabiliyor. Ayrıca etkinlikler ve indirimli mekanlar da yine ilgili firmaların katkı yapmasıyla sosyal ağda yerini alacak.

Sosyal ağa katılım ne kadar artarsa, semtiniz de o derece değerlenmiş olacak. Semtinizden üyelerin artması konuşulan konuların da artmasını sağlayacak ve pek çok önemli bilgi paylaşılmış olacak. Böylece etkileşim odaklı ve kullanıcılar arasında tavsiye yoluyla yayılan bir sosyal ağ ortaya çıkacak. 

BizimSokak şimdilik sadece İstanbul içerisinde faaliyet gösteriyor. İlerleyen aylarda tüm Türkiye'nin semt semt ağa dahil edilmesine çalışılıyor. 

http://istanbul.bizimsokak.com/bs/home.jsp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ketrp 6 yıl
öğrenemem iyi oldu deneyim hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 6 yıl
Kullanıma bağlı olarak tüm turkiyeye yayılacağına eminim. Boyle girişimleri görmek güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
mantıklı bi çalışma olmuş uygulamayı Antalyaya bekleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 6 yıl
iyi fikir aslında tutulursa güzel olur, facebook sıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
güzel güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012'nin En İyi Akıllı Telefonu'nu seçiyoruz! İz bırakan 10 telefon bu videoda! 6 yıl Magic Cube Lazer Klavye video inceleme "Bildiğiniz tüm klavyeleri unutun" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim