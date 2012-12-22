Yerel bölge odaklı BizimSokak sosyal ağı beta sürecine başladı





Facebook, Twitter gibi sosyal ağların giderek daha fazla popüler olması, uluslararası alanda rekabet gücü düşük kalabilecek girişimlerin, yerel bölge odaklı sosyal ağlara yönelmesini tetikliyor.





BizimSokak, bulunduğunuz semte göre haberler, belediye hizmetlerinin bilgileri, indirimli mekanlar, çevredeki üyelerin yorumları, etkinlikler gibi pek çok içerik ve içeriklere yorum yapma gibi özellikler sunuyor.





BizimSokak, bölgedeki hizmet sunan kamu kurumlarını bünyesinde toplayarak bu içerikleri sunmayı planlıyor. Yorumlar ve diğer haberler ise üyelerin katkılarıyla geliyor.





Örneğin belediyelerden çevredeki çalışmalar, ceza alan işyerleri, uygunsuz malzeme satan üreticiler gibi bilgiler alınabilirken, yerel basından son haberler, Polis birimlerinden ise çevredeki asayiş bilgileri ve olayları alınabiliyor. Ayrıca etkinlikler ve indirimli mekanlar da yine ilgili firmaların katkı yapmasıyla sosyal ağda yerini alacak.





Sosyal ağa katılım ne kadar artarsa, semtiniz de o derece değerlenmiş olacak. Semtinizden üyelerin artması konuşulan konuların da artmasını sağlayacak ve pek çok önemli bilgi paylaşılmış olacak. Böylece etkileşim odaklı ve kullanıcılar arasında tavsiye yoluyla yayılan bir sosyal ağ ortaya çıkacak.





BizimSokak şimdilik sadece İstanbul içerisinde faaliyet gösteriyor. İlerleyen aylarda tüm Türkiye'nin semt semt ağa dahil edilmesine çalışılıyor.

http://istanbul.bizimsokak.com/bs/home.jsp