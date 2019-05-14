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Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır

Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri’ne güç verecek yerli motor TUSAŞ'a teslim edildi. T70 Genel Maksat Helikopteri özellikleri:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır
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Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri’ne güç verecek yerli motor teslim edildi.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi. Yerli Kara Şahin helikopterine güç verecek T700-TEI-701D, 2 bin beygirlik ilk yerli helikopter motoru olma özelliği taşıyor. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, helikopterlere güç verecek 236 adet T700-TEI-701D motorunun belirlenen süre zarfında Türk ordusuna teslim edileceğini belirtti.

Bir T70 helikopterde iki adet T700-TEI701D motoru kullanılıyor. Deniz seviyesinde 296 km/sa azami seyir hızına ulaşıyor. Motorun yüzde 60 oranında yerli olduğu ifade ediliyor.

109 adet helikopter üretilecek 

T70 Genel Maksat Helikopteri projesinin ana yükleniciliği TAI; alt yükleniciliği ise Sikorsky, Aselsan, TEI ve Alp Havacılık üstleniyor. Proje kapsamında 109 adet helikopter üretilecek. Üretilen kargo, arama kurtarma, yangınla mücadele, kıyı güvenliği, hava ambulansı rollerinde askeri ve sivil alanlarda kullanılacak.

Proje kapsamında, ana yüklenici TAI, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecektir.

T70 Genel Maksat Helikopteri Teknik Özellikleri 

 Azami Kalkış Ağırlığı  9,979 kg
Azami Kalkış Ağırlığı  (Harici Yük Dahil)
 10,659 kg
 Azami Harici Yük 4,082 kg
 Kabin Genişliği 2.14 m
 Kabin Yüksekliği 1.37 m
 Kabin Alanı 8.18 m2
 Kabin Hacmi11.22 m3
 Azami Seyir Hızı (Deniz Seviyesi)296 km/sa
 

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-kara-sahin-helikopterinin-motoru-teslim-edildi/1477057 Yorum Yaz
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kuzgun_ 3 hf. en beğenilen
niye hep seçim zamanlarında üretiyoruz ?

haftaya yerli otomobil ve uçak ile ilgili haber bekliyorum lütfen !!
6 Yanıt Yanıtla +75
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nvturboforce 3 hf.
Haber yanlış GE’ye ait T700-GE-701D turboshaft motoru Türkiye’de TEI tarafından üretilecek..
Motor yerli değil...
geturkiyeblog.com/...
2 Yanıt Yanıtla +58
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onur_duran 3 hf. FatihAsl
Arkadaş bilgi birikimini arttırana kadar ortak üretirsin!Bundan normal ne var?Yardım almadan diğer kaynaklara danışmadan yeniden bir şey üretmek yeniden Amerika kıtasını keşfetmek gibi olur!Bugün %60'ını yaparsın yarın %99'unu yaparsın başka birgün sadece tasarımını yapar diğer ülkelere satarsın!Muhalefet olmak için muhalefet olmayın!Özel sektörün başarısını hükümetin başarısı gibi gören ve gösteren, buna hiç ses çıkartmayan muhalefetin hatası bu!En nihayetinde bunu hükümet yapmıyor hatırlatayım,bunu türk şirketleri yapıyor hepimizin gurur duyması gerekir!
Arkadaş bilgi birikimini arttırana kadar ortak üretirsin!Bundan normal ne var?Yardım almadan diğer kaynaklara danışmadan yeniden bir şey üretmek yeniden Amerika...
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aybey 3 hf.
Böyle bir soru olmaz...
Tartışma üslubunuz yanlış olsada, zeki biri olduğunuz belli...
Yaşım 38 ama bir çok kişinin otlattığından fazla çoban hoplatmışlığım var... 😉
Tartışmada, konu hakkındaki savına uygun bir düşünce, bilgi ve delil koymaya bir çok insan ad hominem'e baş vurur...
Konumuz; sizin özelleştirme ile ilgili görüşünüz idi... Ama siz konuyu fetö'ye kadar getirdiniz!
Daha da uzatmaya gerek yok.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. aybey
Yanlış anlıyorsun ima etmedim soruma cevap verip hayır öyle bir şey yok demen yeterliydi suçlama yapmam ben bir şey biliyorsam ima etmeden çat diye söylerim fikrimi çünkü Allah'tan başka kimseden korkmam ve yok demen benim için olayı bitirmiştir müslüman yalan atmaz çünkü onun dışında dava hakkın gizlidir ve edebilirsin bir can borcumuz var ALLAH'a
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. aybey
Burada seninle bilgimi yarıştıracak değilim fakat neyi n kadar bildiğiniz ortada Allah yolunuzu açık etsin dava edip etmemekte size kalmış Allah'tan başka kimseden korkumuz yok çok şükür
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aybey 3 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Bir insanla aynı fikirde olmayabilirsin. Ama onu suçlayıcı bir tavra girmek çok yanlış. Hele ki bir terör örgütü ile ima edilmek...
Tengri'den/Allahtan korkun varsa bence bunu -kuranda emredildiği gibi- ibret almak için düşün.
Ramazan ayı nedeni ile seni uğraştırmamak için dava etmeeyceğima ama bil e-tespit yaptrdım.
Seni incitmek için yazmadım, ama istikrarlı bir şekilde saldırganca yazdınız.
Tengri iyi olan insanların yolunu açık etsin.
Şimdiden Kutlu Ramazan Bayramı Mutlu olsun.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. aybey
Soru sordum ben dava edebilirsin bir şey ima etmedim
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. aybey
-Sadece şu sorularıma cevap ver, seni adam yerine koyup cevap vereyim.
-Sonra bilgi yarıştırırız 5 yaşındaki bebekler gibi .
1) fetöden içeri atılan bir yakının annen baban kardeşin (ya da khk ile ihrac edilen) var mı ?
2) 20 sene önce bu ülkede ne iyiydi de şimdi kötü oldu ?
Başka sorum yok çok teşekkürler 😇
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aybey 3 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Seni bu imandan dolayı DAVA EDİYORUM
Sen adamsan bu yazıyı silmezsin!
BEN FETÖCÜ değilim, fetörnün uydurmalarına bel bağlayan sensin. Kuzenim Şu an CB'nin yanına protokol kartıyla girer çıkar. Bir çok bakan ve mv arkadaşı var. Beni de davet ederler ama ben düşünce olarak akrşı olduğum adamalrın yanında durmam.
Kaldı ki benim ailemde ne de sülalemde Fetö sempatiazan bulamzsın ama ağır akp'liler var.
MAhemede görüşürüz canım..
Sen klavye delikanlılığı yapan, bilgisiz ergenin tekisin. Ülkenin 20 Yıllık satınalma gücü değişmini bir incele anlarsın. Sen üniversite okudun mu? Ekonomi iliyor musun?
Ceahil cühela yazıp rezil ediyorsun kendin...
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South of Heaven 3 hf. yeni yorumcu
hahahaha değil yerli helikopter çöp kamyonunun motorunu bile üretemezler. her seçim öncesi bu şekilde yiyorlar cahil hüloları artık bıkmadınız mı aynı numarayı yemekten?
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aybey 3 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Bak o dönem Fetö böyle yüzlerce sahte paçavra üretti. RAMAZAN ve ORUÇ olman da olası, yalanla sakatlama!...
Paradan 6 sıfır altılamış 45 milyar liradan bahsediyorsun! O dönem Türkiye bütçesinin %22'sine tekabül ediyor CIA'CI FETÖCÜ ZAMAN, TARAF ve O dönem Fetö Destekçisi yeni şafağın uydurduğu rakam...
Al yalan metni aşağıdaki gibi
1- 21.05.2000'de 20 bin YTL.
2- 22.08.2000'de 35 bin YTL.
3- 10.10.2002'de 15 bin YTL.
4- 18.05.2004'te 10 bin YTL.
5- 16.03.2005'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu'ndan 750 YTL.
6- 23.042005'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nden 6 bin 500 YTL.
7- 19.12.2005'te Cumhurbaşkanlığı'ndan 34 milyar 561 YTL.
Adam Atatürkten sonra bütçesini kullanamadan hazineye devreden tek CB...
Ama haber o kadar hileli ki, Tengri/Allah korkusu olmayan adamlar şunu yazmış.
''Cumhurbaşkanlığı'ndan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne 2000, 2002, 2004 ve 2005 yıllarında da toplam 121 milyar 811 milyon lira para aktarılmış.'' Paradan 6'sıfır 2005 Yılında atıldı. Haber 2007 uydurması. O Dönem YTL var. 1 milyar 1000 YTL yani Bin lira...
Siyasal İslamcı kafası... Yalanı uydururken bile akıldan bağımsızlar. YAzık!
Sen Ergoğanın resmi bğte dışında harcadığı ÖRTÜLÜ Ödenekten haber ver... Soruya TENGRİ/Allah için doğru yanıt veremiyrosun. YALANA baş buruyrsun .
Varsa Bilgin yaz! Sen İBB'nin hibe ettiği paraları destekliiyor musun? DEstekliyroum dersen sana zaten sözüm olmaz..
Daha 31 Marta kadar Herkes tetöristi, hdp'liler aş teröris. Şimdi Teröris Apo tekrar İmralı oldu, mektubu yine okutuldu.
Rezil etme kendini... Ben TÜRKÇÜ, KEMALCİ(Kemalizm ingilizce), Müminim. Bir partinin taraftarı ve hatta senin gibi fanboy'u değilim.
Yanlışı hep eleştirim. Senin gibi tiplerin çokluğu yüzünden de Ergenekon sürecinde AKP'den istifa ettim. BEni partiye rica minnet üye yapan adam da Şu an Erzurum BŞB...
Bana boş beleş yapma! Ben çomar değilim.
Ki sana yazdım... Sezer gerçekten böyle bir şey yaptıysa tengir cezasını versin. Ama ister örtülü, ister açık; Ülkenin kaynaklarını yabancılara, yandaşa peşkeş çekip, lkenin onurlu fakiri çokken, eli silah tutan suriyeden promosyonla getirdikleri adamlara 40 milyar dolar harcayanların da TENGRİ/ALLAH en kısa srede acı acı cezasını versin mi?
Ne kadar müslimnasın görelim bakalım.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. aybey
Herşey bir yana da bu seçim mevzusu uzarsa imamoğlu müftü kılıçdaroğlu diyanet işleri başkanı olacak imamoğlunun eş başkanı kaftancıoğlu da müslüman olacak herşey bir yana bence bu daha önemli 😂😂😂
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aybey 3 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Öncelikle Ben CHP'li değilim. Ve Bu kadını günahım kadar sevmem! Omurgasız, CHP'nin içine sızmış bir liboş!
Ama sizin bilginiz bana yanıt vermeye yetmediği için ad hominem ad hominem yapıyorsunuz.
Kaldı ki Tayyip Erdoğan ve diğer akp'lilerin Şehitlere Kelle, Asker yangelip yatmak için değil ölmek için para alıyor derken, Türklüğü Ayaklar altna aldım diyen, APONUN Mektubunu okutup el ele megri megri Türk Askerinin kanına susadım diye böğüren hayvan ile el ele laylaylom yapan görüntüler kimin? Apoya sayın demeyi, pkk paçavrasnı ve apo posterini salmayı suç olmaktan çıkarttık diyen arınç hangi partili?
BOP eşbanıyım diyen kişiyi (RTE) savunan biri olarak ve pkk açılımı yaptıraran partiyi destekleyen bir kişi olarak eş başkanlık işini benden iyi bilirsiniz.
Bilgisizliğin o kadar açık ki... Yaşın muhtemelen 17. Eğer 30'lu yaşlardaysan vah vah haline...
Konu ÖZELLEŞTİRMEYdi, orada bilgin yetmedi düşe düşe buna düşmüşsün... Sesli güldüm bilgisizliğine.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf.
Cumhurbaşkanlığı bütçesinden başta ADD olmak üzere çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlara aktarılan paralar, "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" başlığı altında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden toplam 830 bin 60 YTL , 2006 yılında ise 875 bin YTL ödeme yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, adı 'darbe hazırlığı' iddialarına karışmış emekli generallerin ablukası altındaki Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 14 Nisan'daki protesto mitingi için Ankara'ya 'ideolojik kıtalar' toplamaya çalışırken, bu derneğin mali kaynaklarıyla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın kendi bütçesinden bankalar aracılığı ile ADD'ye aktardığı para, ADD'nin 'gelir defteri' kayıtlarına göre, toplam 221 bin 811 YTL. ADD'ye en büyük yardımın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminde olması dikkat çekiyor.
'Atatürk' ismini korsan bir şekilde kullanan Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhurbaşkanı Sezer döneminde mali yardımlar konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın taktirlerine mahzar olmuş bir dernek. ADD'nin Gelir Defteri kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan 2006'da iki ayrı tarihte derneğe 50'şer bin YTL'den toplam 100 bin YTL aktarılmış.
Kayıtlara göre, 50 bin YTL'lik ödemelerden ilki 17.08.2006, ikincisi ise 25.12.2006'da yapıldı.
ADD'ye aktarılan paralar sadece bu kadarla sınırlı değil. ADD'nin 'Gelir Defteri' kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne 2000, 2002, 2004 ve 2005 yıllarında da toplam 121 milyar 811 milyon lira para aktarılmış. ADD'nin 'Gelir Defteri'nde Cumhurbaşkanlığı'ndan aktarılan paraların dökümü şöyle:
1- 21.05.2000'de 20 bin YTL.
2- 22.08.2000'de 35 bin YTL.
3- 10.10.2002'de 15 bin YTL.
4- 18.05.2004'te 10 bin YTL.
5- 16.03.2005'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu'ndan 750 YTL.
6- 23.042005'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nden 6 bin 500 YTL.
7- 19.12.2005'te Cumhurbaşkanlığı'ndan 34 milyar 561 YTL.
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aybey 3 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Abooovvvv 1.'si darbe iddiası bir dönem AKP'lilerce desteklenen FETÖ denilen abd ajanı şirk ve şer cephesinin iddiasıdır. Aman aman dikkat edin bu iddia şu an AKP'lilerce de pek hoş karşılanmaz.
Bir de terörist bültenliği yapmış, cia emri parası ile haber uyduran propaganda bülteni ''zaman, taraf, stv, cihan haber ajansı'' şeyleri ile kendinizi destekliyorsunuz dikkat edin...
Haberi ortaya atan kişilerden biri; o dönem yeni şafakta yazan Mehmet Ocaktan. Şu an hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz ise bu adamı döneklikle suçluyor.
Taraf Gazetesinden Nevzat Çiçek de bu haberi yapmış.
Ergenekon Kumpasının uydurma haberleri anlaaycağın. Adam cebinden yapmışsa bile ki (doğru düzgün hiç bir kaynakta bu haber yapılmamış.) abartarak fazla gösterilmş olabilir.
Kaldı ki 2000 yılı ile başlattın 2005' kadar getirdiğin yazdığın miktarlar o kadar komik ki aklım çıktı. HAdi doğru olsun 34 MİLYAR ne kadar para ediyor bilgin var mı? Eğer azıcık tengri inancun varsa bilmediğin konuda yalan yanlış iftira atma! Oruç oruç hem beni hem de kendini günaha sokuyorsun.
Adamın harcama kayıtlarının hepsi ortada! gerçek olsa şu an Ergoğan bunu bangır bangır dilldendiridi! İFTİRA ATMA KUL HAKKI ÇOK AĞIRDIR, Dİğer tarafta hesabını veremezsin!
AMa sana şunu yazayım. Erdoğanın son 15 yılda yaptığı sadece örtülü ödenek harcaması 14.5 Milyar TL (Resmi rakamdır)
Bu hesabı harcama yılındaki dolar kuru ile günümüze kadar topladığında ise 6.5 Milyar Dolara ulaşmış.
odatv.com/... Al sana haberin kaynağı...
Kurban olayım Oruç oruç kendini rezil edip önce kendini sonra beni günaha sokma!
Ki Eğer Sezer böyle bir şey yaptıysa ona yazıklar olsun! Ama bu Erdoğan ev AKP'lilerin toplam devlet kayanğının, ÖZELLŞTİRİLEN TÜM KİTLERDEN gelen KEŞ PAranın SURİYELİLERE yamanması, Zevleti ve Toplumu zarara sokan anlaşmalarla aşırı pahalıya yaprırılan projelerle zengin ettikleri müteahhitlerin cebne koymasına BİR İSLAM, MUHAMMEDİ olarak SUSACAK MISIN?
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. aybey
Başkasının düşüncesi demişsiniz, sanki size gökten ilham geliyor zannedecek insanlar da (!)
Ki kimsenin düşüncesiyle size üstünlük taslamadım, taslamam da.
Bunlar bilimsel veriler, sadece bilimsel verileri paylaştım size.
O kadar, dar bir çerçeveden bakıyorsunuz ki olaylara bunun bir bilimsel veri olduğunu anlamayacak kadar algınız kapanmış.
Tamam 78 senedir uyuyordunuz biliyoruzda 17 senedir uyandınız sanmıştık biz.
Hâlâ mı uyuyorsunuz ?
Uyanın artık ..!
Hani baharda mı gelmedi size (!)
#HerŞeyDahaGüzelOlacak
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aybey 3 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
****A’râf Suresi 179. Ayet
Yemin olsun ki, biz, cehennem için, cinlerden ve insanlardan, birçok kişiye vücut verdik/birçoğunu döllendirip yaydık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.****
Canım Benim, elbette bana ayan olmadı bu bilgiler okudum.
Ama siz, özelleştirmeyi haklı göstermek için çıkarılan yasa, yönetmelikleri gönderiyorsunuz. Özelleştirme yapmak isteyen bir yönetim, özelleştirmenin yanlışlarını gösteren bir yasa yapar mı?
Size Atatürk sonrası olanları net ve tarafsız aktarmama rağmen tipik akpci gibi davranıyorsunuz. 1.573 TL'Den aldığı doları 6 TL'ye çıkartma başarısı gösterenleri destekleyin.
1/4Altın Asgari Üc. Alabildiği altın.
*Ocak 2002 23.50 TL 163.56 TL 6.96 *(6 sıfır atlamamıştı, ekleyiniz)
16.5.2019 409,94 *2020,90TL 4,92 *Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)
191,88 TL. 2002 Yılında Daha fazla vergi iadesi alabiliyordun. Adil olmak için AGİ olmadan maaş hesaplanmalı, çünkü AGİ zaten vergi iadesi demek, 2002'de fiş, fatura toplama kapasiten alacağın parayı belirliyordu.
AGİ'siz 4.46 Altın.
Soğanı, patatesi, zeytini yani yaşamak için gerekli olan diğer şeyleri de bir zahmet, kendileri için Her şeyi Daha güzel yapacaklara sor da bir anlatsınlar.
Sloganınız bile ÇALINTI ya :)
#HERŞEYGÜZELOLACAK ama Kuranda belirtildiği gibi aklınızı işlettiğinizde.
Hüloooooooğğğğğğğğ

Tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabı, bunlara göz yumup destek/oy verenler de çekecek Tengri Katında. Az kuran okusanız anladığınız dilde ne anlatmaya çalıştığımı anlayacaksınız.
Devlet Müfettişlerince ortaya çıkarılanlar aşağıdadır.
TÜGVA: 74,3 milyon lira.
T3 (Türkiye Teknoloji Takımı): 41,3 milyon lira.
TÜRGEV: 41,1 milyon lira.
Ensar Vakfı: 28,7 milyon lira.
Okçular Vakfı: 16,6 milyon lira.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 16,5 milyon lira.
■ Önder İmam Hatipliler Derneğine 13,2 milyon
■ Türkiye Maarif Vakfına 26,4 milyon
■ İlim Yayma Vakfına 9,3 milyon
■ 15 Temmuz Derneğine 7,7 milyon
■ İnsan Vakfına 4,3 milyon
■ Asitane Vakfına 1,7 milyon
■ Birlik Vakfına 758 bin
■ Yeni Dünya Vakfına 1,4 milyon
■ Dar’ül Fünun İlahiyat Vakfına 2,2 milyon
■ Enderun Vakfına 726 bin lira
Diğer vakıflara aktarılan tutar 15.6 milyon, okullara aktarılan tutar 98.6 milyon, okul spor salonlarına aktarılan tutar ise 441 bin.
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