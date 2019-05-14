Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır

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Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri’ne güç verecek yerli motor teslim edildi.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi. Yerli Kara Şahin helikopterine güç verecek T700-TEI-701D, 2 bin beygirlik ilk yerli helikopter motoru olma özelliği taşıyor. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, helikopterlere güç verecek 236 adet T700-TEI-701D motorunun belirlenen süre zarfında Türk ordusuna teslim edileceğini belirtti.

Bir T70 helikopterde iki adet T700-TEI701D motoru kullanılıyor. Deniz seviyesinde 296 km/sa azami seyir hızına ulaşıyor. Motorun yüzde 60 oranında yerli olduğu ifade ediliyor.

109 adet helikopter üretilecek

T70 Genel Maksat Helikopteri projesinin ana yükleniciliği TAI; alt yükleniciliği ise Sikorsky, Aselsan, TEI ve Alp Havacılık üstleniyor. Proje kapsamında 109 adet helikopter üretilecek. Üretilen kargo, arama kurtarma, yangınla mücadele, kıyı güvenliği, hava ambulansı rollerinde askeri ve sivil alanlarda kullanılacak.

Proje kapsamında, ana yüklenici TAI, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecektir.

T70 Genel Maksat Helikopteri Teknik Özellikleri

Azami Kalkış Ağırlığı 9,979 kg Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil)

10,659 kg

Azami Harici Yük 4,082 kg

Kabin Genişliği 2.14 m

Kabin Yüksekliği 1.37 m

Kabin Alanı 8.18 m2

Kabin Hacmi 11.22 m3

Azami Seyir Hızı (Deniz Seviyesi) 296 km/sa



https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-kara-sahin-helikopterinin-motoru-teslim-edildi/1477057