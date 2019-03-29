Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı

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Tübitak Bilgem ile 2014 yılından imzalanan anlaşma ile pistlerde kullanılması adına çalışmaları başlatılan ve akademik ölçekten endüstriye uyarlanmasına başlanan FOD Radarı sonunda ilk kez kullanıma girdi. 2018 yılında testleri tamamlanan radar sistemi artık Antalya’da pistleri gerçek zamanlı olarak sürekli gözlem altında tutuyor.

FOD Radarı nedir?

Öncesinde pistlerde trafiğin azaldığı periyotlarda görevlilerce gerçekleştirilen anormal durumların tespiti bu sayede gerçek zamanlı olarak sürekli denetlenebiliyor olacak. Milli imkanlar dahilinde geliştirilen radar sistemi, ülkemizdeki havaalanlarında ilk kez kullanılmaya başlanan bir teknoloji. Radar ve optik algılayıcılar kullanılarak çalışan yapı, muhtemel kazaların önlenmesi adına önemli bir adım.

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Antalya’da elde edilecek bilgi birikiminin ardından DHMİ bünyesindeki tüm havalimanlarına kademeli olarak yerleştirilmesi planlanan sistemin yurt dışında satılması noktasında da çalışmalar başlatılmış durumda. Özellikle trafik yoğunluğunun dönemsel olarak aşırı arttığı bir havalimanı olan Antalya’nın seçilmesi de işin pazarlama ayağını güçlendirmesi adına bilinçli bir tercih.

FOD Radarı nasıl çalışıyor?

Her pist için 4 milimetrik dalga radarı ve 4 gece görüş özelliğine de sahip optik sistemden oluşan yapı, 7/24 gözlem yapıyor ve tek merkezden kontrol ediliyor. Kule ile irtibat halinde olan bu merkez olası durumları anlık olarak kule ile paylaşıyor. Ayrıca istatistiksel veriler toplanıp raporlar da çıkarılabiliyor.

TÜBİTAK BİLGEM ile önemli projeler yürüten DHMİ, havaalanlarındaki ihtiyaçları yerli olarak karşılama adına birçok projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor. Basınla paylaşılmış ortak projeler şöyle:

Hava Trafik Kontrol Kule ve Radar Simülatörü (ATCTRSIM)

Hava Trafik Kontrolörü Seçim Sistemi (ATCES)

Kuş - Uçak Çarpışması Önleme Radarı (KUŞRAD)

Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-radarla-pistlerdeki-yabanci-cisimlere-siki-takip/1433391