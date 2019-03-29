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Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı

Ülkemizdeki havalimanlarındaki pist güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olan FOD Radarı için çalışmalar tamamlandı ve ilk olarak Antalya Havalimanı’na kuruldu.
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havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı
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Tübitak Bilgem ile 2014 yılından imzalanan anlaşma ile pistlerde kullanılması adına çalışmaları başlatılan ve akademik ölçekten endüstriye uyarlanmasına başlanan FOD Radarı sonunda ilk kez kullanıma girdi. 2018 yılında testleri tamamlanan radar sistemi artık Antalya’da pistleri gerçek zamanlı olarak sürekli gözlem altında tutuyor.

FOD Radarı nedir? 

Öncesinde pistlerde trafiğin azaldığı periyotlarda görevlilerce gerçekleştirilen anormal durumların tespiti bu sayede gerçek zamanlı olarak sürekli denetlenebiliyor olacak. Milli imkanlar dahilinde geliştirilen radar sistemi, ülkemizdeki havaalanlarında ilk kez kullanılmaya başlanan bir teknoloji. Radar ve optik algılayıcılar kullanılarak çalışan yapı, muhtemel kazaların önlenmesi adına önemli bir adım.

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Antalya’da elde edilecek bilgi birikiminin ardından DHMİ bünyesindeki tüm havalimanlarına kademeli olarak yerleştirilmesi planlanan sistemin yurt dışında satılması noktasında da çalışmalar başlatılmış durumda. Özellikle trafik yoğunluğunun dönemsel olarak aşırı arttığı bir havalimanı olan Antalya’nın seçilmesi de işin pazarlama ayağını güçlendirmesi adına bilinçli bir tercih.

FOD Radarı nasıl çalışıyor?

Her pist için 4 milimetrik dalga radarı ve 4 gece görüş özelliğine de sahip optik sistemden oluşan yapı, 7/24 gözlem yapıyor ve tek merkezden kontrol ediliyor. Kule ile irtibat halinde olan bu merkez olası durumları anlık olarak kule ile paylaşıyor. Ayrıca istatistiksel veriler toplanıp raporlar da çıkarılabiliyor.

TÜBİTAK BİLGEM ile önemli projeler yürüten DHMİ, havaalanlarındaki ihtiyaçları yerli olarak karşılama adına birçok projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor. Basınla paylaşılmış ortak projeler şöyle:

  • Hava Trafik Kontrol Kule ve Radar Simülatörü (ATCTRSIM)
  • Hava Trafik Kontrolörü Seçim Sistemi (ATCES)
  • Kuş - Uçak Çarpışması Önleme Radarı (KUŞRAD)
  • Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-radarla-pistlerdeki-yabanci-cisimlere-siki-takip/1433391 Yorum Yaz
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FatihAsl 1 ay en beğenilen
ama saman ithal ediyoruz, motoru yerli değil, dünya marsa koloni kuruyor, millet aç IPhone alamıyoruz....
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MustafaC53 1 ay
seçim çalışması arkadaşlar bu, aslında o radar yerli değil. seçim bittikten sonra söküp almanyaya kiraladıkları şirkete geri göndericekler (!)
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pasa king 1 ay
saman pzarlamacıları gidin samanınızı hayvan pazarında pazarlayın.burası teknoloji konulu site konu ile hiç alakası yoktur.
edit: FOOD radarı nedir demişsin ama tanım dışında herşey var ???
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Last Troll Bender 1 ay
3. Havalanımız Almanya ekonomisini çökertmişken bu da amerikaya titretecektir.
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bluedevil866 1 ay
"Milli imkanlar dahilinde geliştirilen radar sistemi" ...
bosuna akp fanatikligi yapanlarla tartismayin. ucaklari hala inemedi 10 yildir gok yuzunde.
madde bilimi gelismemis ulkelerde boyle sistemler ya disaridan teknoloji transferi ile yapilir ya da yapilamaz. secim calismasi buyuk ihtimalle yerli ve milli dendigine gore.
Bu arada
akplilerin sahte borosur olarak dagittigi bu brosuru Facebook, Instagram ve twitter da sikayet edin. Hesaplar ucuruluyor. Secmeni yaniltmak icin yalan beyanat oldugunu bildirmisler kurumlara.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

store.donanimhaber.com/...
secim demisken paylasayim dedim.
1 Yanıt Yanıtla
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FatihAsl 1 ay bluedevil866
anlaşılan seçim çalışmalarına sende devam ediyorsun. Millet İttifakından (HDP+CHP+IYI+SP) olduğun hemen anlaşılıyor.
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The.Mafia 1 ay
İnsan hayatı önem veriyorlar tebrikler
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MustafaC53 1 ay
seçim çalışması arkadaşlar bu, aslında o radar yerli değil. seçim bittikten sonra söküp almanyaya kiraladıkları şirkete geri göndericekler (!)
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FatihAsl 1 ay en beğenilen
ama saman ithal ediyoruz, motoru yerli değil, dünya marsa koloni kuruyor, millet aç IPhone alamıyoruz....
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